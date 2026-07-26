Madre e hijo se salvaron de caer a un abismo por deslizamiento en Tolima: desalojaron minutos antes de la tragedia

La rápida reacción de una madre y su hijo impidió que el deslizamiento de tierra registrado en la madrugada en Cajamarca cobrara vidas. Mientras la familia lograba evacuar segundos antes del colapso total de su vivienda, el evento obligó a restringir el paso por la Ruta Nacional 4003 a un solo carril, generando congestión y alarma entre los conductores que cruzan este estratégico corredor hacia Armenia - crédito Alcaldía de Cajamarca Facebook

La madrugada del sábado 25 de julio, en Cajamarca, Tolima estuvo marcada por un deslizamiento de tierra que destruyó una vivienda en el sector Calle Larga y obligó a cerrar parcialmente la carretera que conecta con Armenia.

Las autoridades informaron que no hubo víctimas fatales, aunque varias familias permanecen bajo vigilancia ante la posibilidad de nuevos desprendimientos. Los organismos de socorro y personal técnico acudieron a la zona poco después de la emergencia. Su tarea principal fue evacuar preventivamente a las familias cercanas y evaluar el terreno.

El deslizamiento, ocasionado por las intensas lluvias de los días previos, afectó un tramo de la Ruta Nacional 4003, en el punto PR47+460. La secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima activó su centro de monitoreo a las 6:00 a. m. para coordinar la respuesta y mantener la comunicación con el Consejo Municipal.

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Un nuevo episodio de lluvias intensas en el Tolima desató el colapso de una vivienda en el sector Calle Larga de Cajamarca, dejando a una familia ilesa pero sin hogar. La emergencia activó el monitoreo permanente de las autoridades y derivó en la evacuación preventiva de vecinos, mientras el tráfico por la carretera Panamericana se reducía a un solo carril ante la amenaza de más deslizamientos - crédito Tolima en grande / Facebook

Andrea Mayorquín, directora de Gestión del Riesgo del Tolima, destacó: “Desde nuestro Centro de Monitoreo recibimos el reporte del municipio de Cajamarca y de inmediato establecimos contacto con las autoridades locales. Afortunadamente, la familia logró salir de la vivienda cuando comenzó a escuchar ruidos que advertían el riesgo de colapso. Hoy lo más importante es que tanto la señora como su hijo están a salvo”.

La emergencia se presentó cuando una madre y su hijo de 11 años, alertados por ruidos extraños en la estructura de su casa, lograron evacuar instantes antes de que la tierra y las rocas destruyeran por completo la vivienda.

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“Yo escuché un ruido en el zinc, o sea, una bulla en el zinc, como si hubieran unos pasos de una persona encima en el zinc. Yo sentí que traquiaba y traquiaba el zinc. Entonces, yo me desperté, me asusté, cogí la linterna y salí a la cocina. Y cuando yo salí a la cocina, ya estaban las baldosas del piso de la cocina, ya se habían levantado. Y entonces, la habitación del niño queda siguiendo la cocina. Entonces, yo empecé a gritar el niño y pues bendito mi Dios, él me escuchó y él salió corriendo y como él sale a la puerta de la calle, eso se fue abajo”, relató Martha Reyes a Noticias Caracol.

La mujer y el niño alcanzaron a huir minutos antes que la vivienda cayera por el precipicio - crédito Alcaldía de Cajamarca / Facebook

De acuerdo con los reportes, la reacción de la familia fue lo que evitó una tragedia. Segundos después de dejar el inmueble, el terreno cedió y la estructura colapsó por completo. “Todo se me perdió. Yo no saqué nada, nada. Con la mudita de ropa que, que, que salimos, con esas, con esas estamos. Yo le di muchas gracias a mi Dios, me abracé con mi nieto y, y le di muchas gracias a Dios de que él me escuchó el llamado y salió, si no, otra hubiera sido la historia”, agregó Reyes.

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Restricción vial y congestión en la Panamericana

El movimiento en masa no solo afectó a la familia damnificada, sino que también provocó el cierre de uno de los carriles de la vía Panamericana. La medida preventiva ha generado una fuerte congestión vehicular en este importante corredor, generando tránsito lento y malestar entre los conductores. El alcalde de Cajamarca, Camilo Valencia, pidió prudencia: “El paso quedó habilitado únicamente por un carril como medida preventiva, debido al riesgo de nuevos movimientos en masa en la zona”.

Las autoridades insisten en que quienes deban transitar por la carretera consulten rutas alternas, como la vía Bogotá – Ibagué – Mariquita – Fresno – Manizales – Pereira – Armenia, hasta tanto se restablezca la normalidad.

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Se espera que dos viviendas aledañas sean desalojadas por riego de nuevos deslizamientos - crédito SVC Noticias / Facebook

Las causas del deslizamiento fueron múltiples: lluvias intensas que saturan el suelo, la inestabilidad geológica de la zona montañosa y la acción de vehículos pesados que agravan la fragilidad del terreno. “Las precipitaciones constantes reblandecen la tierra y aumentan el peso sobre los taludes. Además, la ubicación en la Cordillera Central presenta pendientes pronunciadas y fallas naturales que debilitan la roca y los sedimentos”, explicaron los organismos técnicos.