Carlos Antonio Vélez felicitó a Jhon Jáder Durán, pero sin opción en la selección Colombia: “No es del club de amigos”

El delantero Jhon Durán fue presentado por Benfica y su deseo es ganar títulos en la nueva temporada - crédito @SLBenfica/X

Parece que este será el año de Jhon Jáder Durán, o al menos eso se vio en el amistoso de pretemporada con el Benfica ante Belenenses, en Lisboa, donde marcó su primer gol y asistencia en la goleada 5-1, fue al figura del partido y ganó toda clase de elogios de la prensa.

Uno de esos comentarios fue de nada menos que Carlos Antonio Vélez, periodista que, tiempo atrás, lo criticó por su actitud y falta de minutos, pero ahora destacó su desempeño en su debut, así sea no oficial, y espera que siga así para la nueva temporada 2026/2027.

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Sin embargo, ese elogio vino con una pulla a Néstor Lorenzo y la selección Colombia, que lo alejó desde junio de 2025, por una supuesta pelea interna en el partido ante Perú en Barranquilla, y desde entonces quedó olvidado de las convocatorias hasta que mejorara su situación.

“Llegó, jugó, anotó y asistió”

El debut de Jhon Durán con Benfica, con gol y asistencia en la goleada 5-1 sobre Benfica Belenenses, llevó a Carlos Antonio Vélez a elogiar al delantero y a lanzar una crítica por sus ausencias recientes en la Selección Colombia, pues no es convocado desde las eliminatorias al Mundial 2026.

Vélez escribió en su cuenta de la red social X que Jhon Jáder Durán “llegó, jugó, anotó y asistió” tras su estreno con el club portugués. Después añadió una crítica a las convocatorias del seleccionador Néstor Lorenzo: “El problema es que no es del club de amigos, ni negocio para empresarios y promotores…”.

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Carlos Antonio Vélez elogió a Jhon Jáder Durán por su anotación y asistencia con el Benfica - crédito @velezfutbol/X

El periodista también compartió una imagen de las portadas de los medios locales A Bola y Récord, que destacaron la actuación del atacante colombiano en su primer partido con el equipo portugués.

La frase de Vélez reabrió la discusión sobre los criterios de convocatoria del seleccionador colombiano, pues el delantero busca volver a la selección Colombia, pero la competencia es mayor por la inclusión de Luis Javier Suárez y no ser constante en sus etapas anteriores.

El debut de Durán que alimentó el debate

A Jhon Jáder Durán le bastaron 10 minutos para marcar y asistir en el amistoso ante Belenenses, un hecho que, para el diario A Bola, fue suficiente para demostrar que sí le puede aportar al equipo de Marco Silva, recientemente contratado al igual que el colombiano.

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El diario portugués indicó que el atacante, de 22 años, empezó en Benfica “el camino de la redención” y que el club confía en que allí muestre el potencial que no ha podido explotar. El Diario AS recogió una declaración del colombiano: “Me gusta trabajar, que voy a trabajar para aportarle al equipo. Estoy muy contento y espero su apoyo siempre”.

El atacante colombiano se reportó en la goleada de las "Águilas" por 5-1 en el estadio da Luz de Lisboa-crédito @SLBenfica/X

En su análisis del amistoso del viernes 24 de julio, el portal portugués resaltó la eficacia del delantero y su tendencia a buscar el arco. El colombiano participó directamente en dos goles y dejó una gran impresión en su estreno.

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La Selección Colombia y los próximos pasos en Benfica

La actuación del delantero coincidió con la controversia por sus ausencias recientes en la selección Colombia, ya que puede ser una opción para el recambio generacional en el camino al Mundial 2030, pues son varios los futbolistas que terminarían su ciclo por la edad.

Jhon Jader Durán podría liderar el recambio generacional de la Selección Colombia, que tiene como capitán actual a James Rodríguez - crédito AFP

Uno de los temas a considerar es que Néstor Lorenzo fue el encargado de no volverlo a llamar desde 2025, más allá de la supuesta pelea, por la falta de minutos en Al Nassr, Fenerbahce y Zenit, además de sus problemas de actitud que le costaron esa irregularidad a nivel de clubes, pues Benfica es el quinto equipo desde enero de 2025.

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