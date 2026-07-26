Colombia

Congreso ya empezó avanzada logística para posesión de Abelardo de la Espriella en Cauca: pidió informe de seguridad a las FF. MM.

El secretario del Senado, Diego González, sostuvo que el pronunciamiento de las autoridades será clave para la decisión de la Mesa Directiva, ante la presencia de grupos armados ilegales y la magnitud del evento

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Ilustración en acuarela de un hombre saludando, con banda de la bandera colombiana, frente a una formación de militares, una bandera de Colombia y un edificio.
El Congreso solicitó un informe sobre las condiciones de seguridad en el Cauca para la ceremonia prevista el 7 de agosto - crédito imagen Ilustrativa Infobae

En medio de la fuerte polémica por la decisión del nuevo gobierno de celebrar la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella en la ciudad de Popayán, el Congreso de la República ya inició con los planes logísticos para entregar la banda al nuevo mandatario nacional.

De hecho, después de que el Senado de la República le diera el primer empujón al ‘deseo’ de De la Espriella al aprobar trasladar la sesión solemne al departamento del Cauca, desde la secretaría de esa cámara se envió una serie de peticiones a las Fuerzas Militares de Colombia, pese a que la decisión no está en firme debido al debate que le espera a la iniciativa en la Cámara de Representantes.

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Sin embargo, desde ya, el traslado de la ceremonia presidencial al sur del país ha generado inquietud en el Legislativo. El secretario general del Senado, Diego González, envió oficios formales al director de la Policía, al comandante del Ejército y al comandante de las Fuerzas Militares.

En estos documentos, la cámara alta del Congreso solicitó a las instituciones militares y policiales información detallada sobre las condiciones de seguridad existentes en el Cauca para la fecha prevista: el 7 de agosto.

El secretario general del Senado, Diego González, envió oficios a la Policía, al Ejército y a las Fuerzas Militares de Colombia - crédito X
El secretario general del Senado, Diego González, envió oficios a la Policía, al Ejército y a las Fuerzas Militares de Colombia - crédito X

En los escritos, González enfatizó la necesidad de contar con “las condiciones y medidas de seguridad suficientes, idóneas y necesarias” para proteger tanto a los congresistas como a los servidores públicos e invitados nacionales e internacionales que asistirían al evento. La preocupación se justifica por la reconocida presencia de grupos armados ilegales en la región.

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El Congreso colombiano solicitó formalmente a las Fuerzas Militares un informe sobre la viabilidad de realizar la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Popayán. La petición exige que se precise si existen las capacidades logísticas y operacionales para garantizar la seguridad de todos los participantes en la ceremonia, dada la compleja situación de orden público en el Cauca.

“Me permito solicitar muy respetuosamente se sirvan informar a esta Secretaría General si, con ocasión del traslado aprobado de la sede del Congreso de la República al departamento del Cauca, en la cual se llevará a cabo la posesión del Presidente electo de la República, doctor Abelardo de a Espriella, existen las condiciones y medidas de seguridad suficientes, idóneas y necesarias para garantizar plenamente la vida, la integridad personal y la seguridad de los honorables Senadores y Representantes a la Cámara, así como de los servidores públicos y demás funcionarios que participarían en dicha sesión”, señala el documento

Abelardo de la Espriella le hizo el llamado al alcalde de Lorica, Córdoba, Carlos Manzur - crédito Colprensa
La decisión de celebrar la posesión presidencial en Popayán desató una fuerte polémica política - crédito Colprensa

Mientras la proposición de traslado fue aprobada en el Senado, la Cámara de Representantes aún debe someter a votación una moción similar. Solo entonces se confirmará si el acto podrá concretarse en Popayán.

El secretario González advirtió que la respuesta de las Fuerzas Militares será determinante para que la Mesa Directiva del Congreso tome una decisión definitiva. Argumentó que la presidencia requiere condiciones excepcionales de seguridad, dada la magnitud y la exposición pública de la ceremonia.

“Lo anterior, teniendo en cuenta la trascendencia constitucional e institucional de este acto, así como el deber de las autoridades del Estado de adoptar todas las medidas necesarias para preservar la seguridad de quienes concurren al ejercicio de las funciones públicas y asegurar el normal desarrollo de las actuaciones propias del Congreso de la República”, indicó el secretario.

La solicitud pide confirmar si existen capacidades logísticas y operacionales para garantizar la seguridad de congresistas, funcionarios e invitados - crédito Juan David Duque/Reuters
La solicitud pide confirmar si existen capacidades logísticas y operacionales para garantizar la seguridad de congresistas, funcionarios e invitados - crédito Juan David Duque/Reuters

En la solicitud se indica que, de existir factores que comprometan la realización de la sesión, las autoridades deberán informar detalladamente sobre tales circunstancias. De este modo, el Congreso podrá evaluar el riesgo y definir los pasos a seguir.

En ese sentido, agradeceré que el pronunciamiento de esa Institución precise si, de acuerdo con la evaluación de riesgo realizada por las autoridades competentes, se cuenta con las capacidades operacionales, logísticas y de seguridad requeridas para garantizar el desarrollo de la sesión en condiciones plenas de seguridad, o, en caso contrario, se informen las circunstancias o factores que pudieran comprometer la realización de la misma”, culmina el documento.

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Abelardo de la EspriellaCongreso de la RepúblicaPosesión presidencial7 de agostoColombia-noticias

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