Dos caninos antinarcóticos detectaron dos cajas con 11 paquetes de marihuana y frustaron el envío de la droga al centro del país: así fue el operativo

Dos caninos especializados en detección de narcóticos marcaron de forma positiva los paquetes enviados por una empresa de mensajería y logística - crédito Mebog

Lo que en apariencia era una encomienda rutinaria terminó por revelar una operación de tráfico de marihuana. Gracias al trabajo de caninos especializados de la Policía Nacional, las autoridades lograron detectar el envío antes de que llegara a su destino final.

Durante las inspecciones sistemáticas en las plataformas de envíos nacionales, dos perros entrenados para la detección de narcóticos identificaron de inmediato dos cajas sospechosas que viajaban a través de una conocida empresa de mensajería.

En el interior, los agentes hallaron 11 paquetes sellados herméticamente, que contenían unos 10 kilogramos de marihuana.

Las investigaciones permitieron establecer que las encomiendas provenían de Palmira y Candelaria, en el Valle del Cauca, y estaban dirigidas hacia Granada (Meta) y Madrid (Cundinamarca). Las cajas, preparadas para evadir los controles, no lograron pasar inadvertidas ante la pericia de los uniformados y la agudeza de los caninos.

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La Seccional de Carabineros y Protección Ambiental realizó los controles que permitieron detectar la encomienda con droga - crédito Mebog

Así lo explió el capitán Frank Rodríguez, comandante Guías Caninos MEBOG: “La Policía Nacional a través de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental, logró la incautación de aproximadamente diez kilogramos de marihuana que pretendían ser enviados mediante la modalidad de encomienda”.

La incautación se concretó en desarrollo de los operativos de registro y control realizados por la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental, quienes mantienen una vigilancia constante sobre los envíos de paquetería a nivel nacional.

El oficial agregó que “gracias a los controles realizados en las plataformas de mensajería y a trabajo especializado de nuestros caninos detectores de narcóticos, fueron ubicadas dos cajas que contenían once paquetes con la sustancia estupefaciente. Las encomiendas provenían de los municipios de Palmira y Candelaria, Valle del Cauca, y tenían como destino Granada, Meta, y Madrid, Cundinamarca”.

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Tras el hallazgo, la sustancia fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que asumió el proceso judicial correspondiente. La policía reiteró que este tipo de procedimientos forman parte de una estrategia permanente para frenar el tráfico de estupefacientes en todas sus modalidades.

La Policía Nacional incautó 10 kilos de marihuana ocultos en dos cajas que iban a ser enviadas como encomienda en Colombia - crédito Mebog

La Policía Nacional insistió en su llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho relacionado con el tráfico de drogas o situaciones que alteren la seguridad, recordando los canales habilitados como la línea 123 y los centros de atención inmediata (CAI).

“La Policía Nacional continúa fortaleciendo sus acciones contra el tráfico de estupefacientes e invita a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad y la convivencia ciudadana”, finalizó diciendo el capitán Frank Rodríguez.

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Cayeron casi cuatro toneladas de marihuana en vías del Valle del Cauca: el hombre que fue capturado en el operativo presenta antecedentes judiciales

El decomiso de casi cuatro toneladas de marihuana en la vía que conecta Cali con Andalucía provocó un ajuste inmediato en los esquemas de distribución de droga en varias zonas de Colombia. Las autoridades calculan que la incautación evitó la circulación de 3.870.000 dosis en los mercados ilícitos, lo que supone una alteración en la oferta disponible para las organizaciones criminales dedicadas a este tráfico.

La operación, desarrollada por la Policía Nacional en el municipio de El Cerrito, Valle del Cauca, terminó con la captura de un conductor y la inmovilización de un furgón de carga. También fueron incautados dos teléfonos móviles y 149 paquetes de marihuana tipo creepy, camuflados y envueltos en papel vinipel. El cargamento había partido de Caloto, Cauca, y tenía como destino final la ciudad de Pereira, en el departamento de Risaralda.

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¡Golpe histórico al narcotráfico en las vías del Valle! Policía incauta cerca de cuatro toneladas de marihuana que serían distribuidas en el país - crédito Dirección de Tránsito y Transporte

El procedimiento se activó cuando los uniformados detuvieron un vehículo marca JAC para una inspección de rutina. Durante la revisión, los efectivos hallaron los paquetes ocultos, lo que llevó a la detención inmediata del conductor y la puesta bajo custodia de los elementos incautados.

Las investigaciones iniciales confirmaron que el detenido posee antecedentes judiciales por receptación. Sin embargo, las autoridades enfatizaron que esta situación no implica una condena previa ni determina su responsabilidad penal respecto al nuevo proceso. El detenido y los objetos decomisados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que dará continuidad al trámite legal correspondiente.

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La Dirección de Antinarcóticos estimó que el valor del cargamento alcanza los 3.045 millones de pesos lo que representa un golpe financiero considerable para las estructuras dedicadas al comercio de marihuana en el país. El operativo, ejecutado en una de las rutas más transitadas del Valle del Cauca, es catalogado por las autoridades como uno de los más grandes realizados en esa región durante el año.