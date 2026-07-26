Gustavo Bolívar denunció que fue agredido junto a su familia en Estados Unidos: “Haré todo lo que esté en mi alcance para enfrentarlos”

El excandidato a la Alcaldía de Bogotá hizo su denuncia a través de un video, que publicó en sus redes sociales oficiales - crédito @GustavoBolivar/X

El exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS) Gustavo Bolívar denunció en sus redes sociales que él y su familia sufrieron una agresión en Estados Unidos.

“Nos agredieron nuevamente y de la peor manera”, afirmó Bolívar, quien responsabilizó al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, por sus declaraciones contra los seguidores de Gustavo Petro.

En un video, el excandidato a la Alcaldía de Bogotá relató que se encontraba con su hijo y la novia de su hijo cuando algunas personas bajaron la ventana del vehículo en el que se desplazaban y les arrojaron cerveza en la cara.

Gustavo Bolívar relató que se encontraba con su hijo y la novia de su hijo cuando algunas personas bajaron la ventana del vehículo en el que se desplazaban y les arrojaron cerveza en la cara - crédito @GustavoBolivar/X

Gustavo Bolívar contó que la joven comenzó a llorar porque desconocía la razón del ataque, por lo que afirmó haber perdido la paciencia. El exfuncionario mostró el automóvil y la placa del vehículo.

PUBLICIDAD

“Estaba con mi hijo y su novia en una esquina cuando se detuvo una camioneta negra. Bajaron el vidrio y nos lanzaron cervezas a la cara mientras me gritaban: ‘Guerrillero hijueputa’. A mi hijo, que no tiene nada que ver, y a la novia, que estaba indignada y no sabía cómo reaccionar, les cayó cerveza en el pelo y la cara. Ella se puso a llorar porque no entendía lo que sucedía; no es colombiana y no sabe por qué hacen eso. Ya perdí la paciencia”, expresó Bolívar.

El exsenador de la República afirmó que hará todo lo posible para enfrentar a los agresores.

“Les pregunto a estas personas por qué yo tendría que pensar igual que ellos. ¿Por qué debo creer en las mismas personas en las que ellos creen? ¿Por qué no puedo tener mis propias ideas, como cualquier ser humano? ¿Por qué se creen con derecho de maltratar a una familia, de decir cosas que no son ciertas y ahora incluso de agredirnos físicamente? Eso sí es un delito más grave que el insulto", expresó el exfuncionario del Gobierno Petro.

PUBLICIDAD

Gustavo Bolívar afirmó que hará todo lo posible para enfrentar a los agresores - crédito Presidencia de la República

Gustavo Bolívar afirmó que todo lo sucedido es por el discurso del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, sobre los seguidores de Gustavo Petro. El exdirector del DPS comentó que cuando se acercó para confrontarlos, ellos huyeron, razón por la cual los calificó de cobardes.

“Nos tratan como enemigos de la patria porque ese señor dice que somos escoria y que hay que eliminarnos. Cuando me acerqué, bajaron el vidrio y huyeron. Actuaron con cobardía. Necesito saber quiénes son. Ya tengo una idea por la placa. Esto es lo que nos gobernará estos cuatro años”, expresó.

El excandidato a la Alcaldía de Bogotá expresó su intención de identificar a las personas que los agredieron, asegurando que la situación ya es insostenible. También precisó que es una persona pacífica, pero que existe un límite, el cual fue superado cuando decidieron involucrar a sus hijos.

PUBLICIDAD

“Quiero encontrar a esas personas. Ya es demasiado. Siempre he sido pacífico, pero hay un límite y ya se metieron con mis hijos. Lamentablemente, vivimos en una época marcada por el odio. Lo que nos espera es preocupante. Eso que llaman ‘la horrible noche’ fue la que llevó agua, luz, pensiones, educación, vías terciarias y hospital naval a los municipios donde crecieron muchos jugadores, llevándoles salud”, puntualizó el exsenador.

Gustavo Bolívar expresó su intención de identificar a las personas que los agredieron, asegurando que la situación ya es insostenible - crédito John Paz/Colprensa

Finalmente, Gustavo Bolívar indicó que la “verdadera horrible noche” va a ainiciar con el mandato de Abelardo de la Espriella, asegurando que antes ese tipo de situaciones no ocurría. Así las cosas, el exdirector del DPS preguntó cómo se defenderán ahora.

PUBLICIDAD

“La verdadera ‘horrible noche’ comienza con lo que está ocurriendo ahora, porque antes del triunfo de Abelardo, esto no sucedía. Ahora se sienten empoderados porque creen que, como ese señor es abogado, los defenderá a todos. Veremos cómo se defienden”, aseveró Gustavo Bolívar.