Colombia

Confirmaron a la nueva embajadora de Israel en Colombia tras el restablecimiento de relaciones entre ambos países

El anuncio fue realizado por la diplomática en su cuenta oficial de X, después de que el Gobierno electo de Abelardo de la Espriella retomó el contacto para restablecer las relaciones diplomáticas y comerciales entre ambos países

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Embajadora de Israel en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/@VivianAisen/X
Vivian Aisen será la embajadora de Israel en Colombia, así lo confirmó en sus redes sociales oficiales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/@VivianAisen/X

Vivian Aisen confirmó a través de su cuenta oficial en X que será la próxima embajadora de Israel en Colombia, después de que ambos países retomaron el contacto mediante el Gobierno electo de Abelardo de la Espriella para restablecer las relaciones diplomáticas y comerciales, vínculos suspendidos desde 2024.

La diplomática, quien se desempeñó como embajadora de Israel en Macedonia del Norte, aseguró que se siente profundamente orgullosa y honrada de que el Gobierno de Israel aprobara su designación.

“Me siento profundamente orgullosa y honrada de haber sido aprobada por el Gobierno de Israel para servir como Embajadora de Israel en Colombia (sic)”, expresó.

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Vivian Aisen, nueva embajadora de Israel en Colombia - crédito @VivianAisen/X
Vivian Aisen aseguró que se siente profundamente orgullosa y honrada de que el Gobierno de Israel aprobara su designación - crédito @VivianAisen/X

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