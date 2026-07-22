Colombia

Senado dio luz verde para que la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella se realice en Cauca: ¿será en sede militar?

La corporación legislativa respaldó la proposición que permitirá que se puedan trasladar fuera de Bogotá para llevar el acto protocolario del inicio de un nuevo gobierno

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El Senado de la República aprobó la proposición que autoriza trasladar la sede de la corporación al departamento del Cauca para la posesión de Abelardo de la Espriella - crédito EFE
El Senado de la República aprobó la proposición que autoriza trasladar la sede de la corporación al departamento del Cauca para la posesión de Abelardo de la Espriella - crédito EFE

Con 55 votos a favor, la plenaria del Senado de la República aprobó la proposición formal que autoriza el traslado de la corporación al departamento del Cauca. La medida busca permitir que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, pueda tomar posesión de su cargo en dicha región del país el 7 de agosto y no en Bogotá, como habitualmente se hace.

Para que el traslado de la sede sea efectivo y el evento constitucional tenga validez fuera de la capital colombiana, la iniciativa requiere aún el aval de la Cámara de Representantes, pero la votación en la corporación baja quedó programada para debatirse el martes 28 de agosto.

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