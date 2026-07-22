Informe de la Contraloría destapó grave crisis en la Aerocivil: reprobó sus estados financieros y reveló millonarias irregularidades

La Contraloría General de la República emitió una opinión contable negativa sobre los estados financieros de la Aerocivil correspondientes a 2025 - crédito Colprensa

La Contraloría General de la República dio a conocer los resultados de la más reciente auditoría financiera practicada a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil), correspondiente al cierre de la vigencia 2025.

El informe, elaborado por la Delegada para el Sector Infraestructura, a cargo de Luis Fernando Mejía, concluyó con una opinión contable negativa sobre los estados financieros de la entidad y una evaluación presupuestal “no razonable”, luego de identificar múltiples inconsistencias que, según el organismo de control, afectan la confiabilidad de la información financiera y la gestión de los recursos públicos.

Con base en ello, concluyó que los estados financieros de la entidad no reflejan fielmente su situación financiera al 31 de diciembre de 2025, lo que dio lugar a 22 hallazgos administrativos, algunos de los cuales podrían tener incidencia disciplinaria y fueron trasladados a la Procuraduría General de la Nación para las investigaciones correspondientes.

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Inconsistencias contables y fallas en procesos judiciales

Entre las principales irregularidades figuran errores en el registro de procesos judiciales - crédito montaje Infobae/Colprensa

Entre los principales hallazgos identificados por la auditoría se encuentran errores en la revelación de la información financiera y en la presentación de las notas a los estados contables. La Contraloría señaló que la Aerocivil incumplió las normas que regulan el reconocimiento, medición y presentación de los hechos económicos para las entidades públicas.

La revisión también detectó inconsistencias relacionadas con la contabilización de procesos judiciales en contra de la entidad. Según el informe, hubo una sobrestimación de $4.168 millones en la cuenta de provisión para litigios y demandas debido a diferencias entre los valores realmente calculados y los registrados por la Aerocivil.

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El organismo de control explicó que una sobrestimación contable implica registrar valores superiores a los reales, lo que distorsiona la situación económica reflejada en los estados financieros. En consecuencia, estos hallazgos fueron remitidos a la Procuraduría para que determine si existen responsabilidades disciplinarias derivadas de estas actuaciones.

Otro de los aspectos evaluados fue la ejecución presupuestal de la entidad durante 2025. La Contraloría emitió una opinión no razonable, al establecer que del presupuesto apropiado la Aerocivil únicamente comprometió el 50,47%, mientras que los pagos efectuados alcanzaron el 49,57%. Como resultado, la entidad perdió el 6% de la apropiación presupuestal, equivalente a $188.930 millones, situación que afectó la ejecución de 36 proyectos de inversión y el cumplimiento de las metas previstas para esa vigencia.

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Contratos aeroportuarios y reservas presupuestales bajo observación

La Contraloría detectó omisiones en el reconocimiento de inversiones ejecutadas por concesionarios aeroportuarios -crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La auditoría también encontró inconsistencias relacionadas con varios contratos de infraestructura aeroportuaria ejecutados durante 2025. Entre ellos figura el Contrato 23001176 H2 de 2023, destinado al diseño, suministro e instalación de un sistema VHF de alcance extendido para el espacio aéreo de Barranquilla, en el que se identificó una sobrestimación contable superior a $1.102 millones.

A este se suman observaciones sobre el Contrato 23001020 H2 de 2023, orientado a la adquisición e instalación de un sistema de vigilancia de última tecnología, con una sobrestimación cercana a $18.943 millones, y sobre el Contrato 23001258 H4, correspondiente al mejoramiento de la pista, calles de rodaje y demás infraestructura del aeropuerto Santiago Vila de Flandes, cuya diferencia contable ascendió a $41.650 millones.

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El informe también advirtió que la Aerocivil no registró contablemente las inversiones ejecutadas por los concesionarios aeroportuarios, tanto en 2025 como en años anteriores. Esa omisión produjo una sobrestimación superior a $22.992 millones y, al mismo tiempo, una subestimación cercana a $38.886 millones, correspondiente a inversiones efectivamente realizadas que nunca fueron incorporadas en los registros financieros de la entidad.

En materia presupuestal, la Contraloría revisó la ejecución de cuatro reservas constituidas en 2024 y encontró dificultades en el cierre presupuestal de esa vigencia, situación que obligó al pago de pasivos durante 2025 y generó una desfinanciación del presupuesto por $2.581 millones.

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Control interno calificado como “ineficiente”

La Contraloría detectó deficiencias en la planeación, supervisión y ejecución de contratos de infraestructura aeroportuaria, además de fallas en el control interno financiero, que recibió una calificación de 2,1 sobre 5 - crédito Colprensa

Como resultado de la evaluación integral, la Contraloría otorgó a la Aerocivil una calificación de 2,1 sobre 5 en materia de Control Interno Financiero, equivalente al concepto de “ineficiente”. El organismo señaló que los controles implementados presentaron fallas estructurales que permitieron la materialización de riesgos tanto en el proceso contable como en la ejecución presupuestal durante 2025.

Entre las principales deficiencias identificadas figuran la falta de reconocimiento de las inversiones realizadas por concesionarios, errores en la presentación de las notas a los estados financieros, clasificación incorrecta de ingresos por tasas aeroportuarias, debilidades en la metodología para calcular provisiones por procesos judiciales, incumplimientos en la constitución del rezago presupuestal, bajo nivel de ejecución de los recursos de inversión, deficiencias de planeación contractual, deterioro de infraestructura aeroportuaria y fallas en la trazabilidad documental, técnica, jurídica y financiera de los activos recibidos.

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De acuerdo con la Contraloría, estas situaciones afectaron la ejecución oportuna de proyectos de inversión y el cumplimiento de las metas institucionales de la Aerocivil durante la vigencia 2025.