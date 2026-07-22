Declaración de renta en la Dian: estos son los beneficios tributarios que permiten pagar menos sin violar la ley

El recaudo de la Dian por el impuesto de renta de personas naturales en 2025 fue de $23,6 billones - crédito @SenadoGOV/X

La declaración de renta de personas naturales en Colombia ya tiene definido su calendario, y revisar con anticipación topes, soportes y beneficios puede evitar errores y pagos mayores a los necesarios. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) fijó el periodo de presentación del año gravable 2025 entre el 12 de agosto y el 26 de octubre de 2026.

Deben declarar renta por el año gravable 2025 las personas naturales que superen al menos uno de estos umbrales:

Ingresos brutos de más de $69.718.600.

Patrimonio bruto superior a $224.095.500.

Compras o consumos por encima de $69.718.600.

Consignaciones, depósitos e inversiones mayores a $69.718.600.

La ley también contempla deducciones y mecanismos para reducir la carga tributaria de forma legal, entre ellos beneficios por dependientes, aportes voluntarios a pensión, cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (AFC) y pagos de medicina prepagada o pólizas de salud, siempre que existan soportes y se cumplan las condiciones previstas. Los vencimientos dependerán de los dos últimos dígitos del Número de Identificación Tributaria (NIT). Por eso, la autoridad tributaria recomienda no dejar para el final la reunión de documentos ni la verificación de requisitos.

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No declarar renta en la Dian genera multas superiorres a los $500.000 - crédito Luisa González/Reuters

Beneficios tributarios para reducir el impuesto

El Estatuto Tributario contempla distintos mecanismos para disminuir el impuesto a cargo de forma legal. Sin embargo, muchos contribuyentes terminan pagando más por desconocimiento de los beneficios disponibles, por falta de soportes o porque algunas decisiones de planeación deben adoptarse antes de que termine el año gravable.

Dentro de los alivios previstos por la ley, de acuerdo con un análisis de la plataforma Siigo, están:

Deducción por dependientes del artículo 387 del Estatuto Tributario: el mecanismo permite deducir hasta el 10% de los ingresos brutos provenientes de una relación laboral o legal y reglamentaria, con un límite anual de $19.122.816 para quienes percibieron ingresos durante todo el año gravable 2025. La deducción puede aplicarse a hijos menores de edad, hijos estudiantes hasta los 23 años que dependan económicamente del contribuyente, hijos con discapacidad, padres, cónyuge o compañero permanente. Para usarla, el contribuyente debe conservar los documentos que acrediten la dependencia y entregarlos si la autoridad tributaria los exige.

Aportes voluntarios a fondos de pensiones y depósitos en cuentas AFC: los artículos 55 y 126-4 del Estatuto Tributario señalan que estos instrumentos permiten disminuir la base gravable del impuesto sobre la renta, siempre que se respeten los topes y condiciones legales.

Ahorro para el retiro o de facilitar la compra de vivienda: los aportes voluntarios y las cuentas AFC pueden convertirse en herramientas de optimización fiscal cuando hacen parte de una estrategia financiera desarrollada durante el año. No operan solo al momento de preparar la declaración de renta.

Pagos por medicina prepagada y pólizas de salud: el artículo 387 autoriza su deducción dentro de los límites previstos, siempre que correspondan al contribuyente, a su cónyuge, a sus hijos o a los dependientes autorizados y existan certificados expedidos por la entidad que presta el servicio.

El calendario de vencimientos para cumplir con esta obligación está programado entre el 12 de agosto y el 26 de octubre, según los dos últimos dígitos del NIT - crédito Infobae Colombia

Al respecto, el director financiero de Siigo Latam, Carlos Huertas, dijo que “la declaración de renta no debe entenderse como un trámite que comienza con la publicación del calendario tributario, sino como un proceso de planeación permanente”. Agregó que “una adecuada organización financiera durante todo el año, el adecuado archivo de los soportes y el conocimiento de los beneficios previstos en la legislación permiten optimizar la carga tributaria dentro del marco legal y reducir el riesgo de errores al momento de presentar la declaración”.

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Documentos y soportes que conviene reunir

Antes de empezar la declaración, es necesario tener varios documentos a la mano. El experto en finanzas de la Escuela de Negocios de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz Reinaldo Medina dice que es necesario tener listo lo siguiente:

Certificado de ingresos y retenciones que entrega el empleador.

Certificados de cuentas bancarias y productos financieros.

Certificados de aportes a salud, pensión y fondos voluntarios, incluidas las cuentas AFC y la pensión voluntaria.

Si hubo compras de alto valor, como carro, moto o inmueble, es útil guardar los comprobantes correspondientes.

Dice Medina que la declaración del año anterior, si existe, hace parte del paquete básico de soporte. “Cuando el contribuyente pretenda aplicar la deducción por dependientes o beneficios por salud, también debe reunir los documentos que prueben esa condición y los certificados de medicina prepagada o pólizas”, enfatizó.

Son más de seis millones de colombianos los que deben declarar renta en la Dian - crédito Dian

La revisión previa no debe limitarse a los papeles propios. Por eso, el experto aconsejó verificar con tiempo la información reportada por agentes retenedores, entidades financieras y terceros para comprobar que coincida con lo que se presentará ante la Dian.

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Sanciones y recomendaciones para evitar errores

No declarar dentro del plazo puede salir caro. La extemporaneidad puede generar multas del 5% mensual sobre el valor a pagar. Una sanción mínima que ronda los $524.000 para 2026. Si además existe un saldo pendiente, se suman intereses moratorios por no pagar a tiempo.

En casos graves, el incumplimiento puede traer problemas para hacer trámites financieros. Dentro de las recomendaciones prácticas figuran:

Consultar y actualizar el Registro Único Tributario (RUT).

Guardar certificados desde enero.

Usar el simulador de la Dian para revisar si existe obligación de declarar.

Cuando la situación tributaria no es simple, la orientación de un contador puede ayudar a reducir errores. También existen plataformas en línea que apoyan la elaboración de la declaración.