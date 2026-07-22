Colombia

Iván Cepeda cuestionó una vez más la legitimidad de Abelardo de la Espriella y tildó de “sainete” su eventual posesión en una guarnición

El senador del Pacto Histórico insistió en la legalidad del presidente electo de la República, al negarse a renunciar a su nacionalidad norteamericana, en una jornada en la que la cámara alta dio vía libre a su iniciativa

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Iván Cepeda le salió al paso a la decisión del Senado e insistió que Abelardo de la Espriella no cumple con las condiciones legales para asumir la presidencia - crédito @delaespriella_style/Instagram - Nathalia Angarita/Reuters

La discusión del miércoles 22 de julio en el Senado de la República, en la que se aprobó que la posesión del abogado Abelardo de la Espriella como presidente se lleve a cabo en Cauca, desató una fuerte reacción de Iván Cepeda. El excandidato presidencial y senador del Pacto Histórico denunció la falta de legitimidad del entrante gobernante por mantener la nacionalidad estadounidense y calificó la ceremonia como un “sainete”.

La controversia se centró en el lugar y la validez del acto de posesión, tras una votación en la corporación que dejó como balance 55 votos a favor y 32 en contra de la propuesta. Tras conocerse el resultado de la votación, el congresista por el Estatuto de Oposición hizo énfasis en la gravedad del asunto y redirigió la atención en la ilegitimidad que rodea al jefe de Estado, que no cumple con los requisitos que exige el cargo.

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Iván Cepeda se despachó contra Abelardo de la Espriella
El senador y excandidato presidencial Iván Cepeda se despachó contra el presidente electo Abelardo de la Espriella e insistió en que su llegada a la Casa de Nariño es ilegítima - crédito @IvanCepedaCast/X

“Él es ciudadano estadounidense y juró lo siguiente al adquirir esa condición: ‘por la presente declaro, bajo juramento, que renuncio absoluta y enteramente a toda lealtad y fidelidad a cualquier príncipe, potentado, Estado o soberanía extranjera de la que hasta ahora haya sido súbdito o ciudadano; que apoyaré y defenderé la Constitución y las leyes de los Estados Unidos de América contra todos sus enemigos, externos e internos; que les guardaré verdadera fe y lealtad’”, replicó Cepeda.

A su vez, el senador del Pacto Histórico sostuvo que el debate sobre el sitio de la toma de posesión resulta irrelevante frente al cuestionamiento de fondo sobre si De la Espriella puede o no ejercer la presidencia. “Él representa a una potencia extranjera e imperial. Dónde se posesione es un asunto absolutamente secundario con relación a esta circunstancia de fondo”, expresó el congresista.

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“Conmino no cuenten para semejante sainete”: Iván Cepeda rechazó decisión del Senado

Y es que la sesión en la que se discutió la iniciativa, a la espera de lo que defina la Cámara de Representantes el 28 de julio, reflejó la tensión existente en el Congreso: pues mientras la mayoría aprobó la propuesta, la denuncia de Cepeda fue replicada por los sectores de oposición al mandatario entrante. “Conmigo que no se cuente para semejante sainete. Yo estaré en Barranquilla con el pueblo. Desobediencia civil”, concluyó.

Así pues, Cepeda buscó instalar el debate en la discusión sobre la nacionalidad norteamericana que aún posee el presidente electo, siendo la renuncia a esta uno de los tres requisitos de los que dejó constancia para reconocerlo como el nuevo presidente. Los otros dos, cabe destacar, el rechazo explícito a extraditar al saliente gobernante, Gustavo Petro, a EE. UU. y la garantía de que no esté aliado con agencias de inteligencia.

En un pronunciamiento previo, el congresista bogotano, que perdió la presidencia por 0,96%, comunicó su deseo de no participar en la sesión de instalación del nuevo mandatario y adelantar, a la misma hora, un acto paralelo en la capital del Atlántico. Es nuestro primer acto de desobediencia civil. No reconocemos a De La Espriella como Presidente y, en consecuencia, no asistiré a su posesión, afirmó Cepeda.

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