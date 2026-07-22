Colombia

Egan Bernal y María Fernanda Motas terminaron su relación tras años de unión: un negocio fallido habría sido el detonante

El reconocido ciclista colombiano y la creadora de contenido habrían optado por poner punto final a su romance con discreción, respeto mutuo y la intención de seguir adelante por caminos separados

Guardar
Google icon
Maria Fernanda Motas, novia de Egan Bernal, se mantiene siempre al lado del pedalista durante el Tour de Francia - crédito @mafemotas y @eganbernal/Instagram
Egan Bernal y María Fernanda Motas terminaron su relación tras varios años juntos - crédito @mafemotas y @eganbernal/Instagram

Egan Bernal, destacado ciclista colombiano y campeón del Tour de Francia, y María Fernanda Motas pusieron fin a su relación sentimental tras varios años juntos, según informó el programa La Red de Caracol Televisión.

La noticia de la ruptura, que involucró a una de las parejas más seguidas y elogiadas en redes sociales, generó interés más allá del ámbito deportivo. El motivo principal del quiebre habría estado relacionado con desacuerdos surgidos a raíz de un negocio compartido en La Calera, que no prosperó.

Una historia marcada por el apoyo mutuo y la exposición mediática

La relación entre Egan Bernal y María Fernanda Motas comenzó a finales de 2020, en medio de la pandemia, después de coincidir en un restaurante donde ella trabajaba. Desde el inicio, Mafe, como es conocida, se mantuvo cercana a Bernal, acompañándolo en competencias internacionales y durante momentos clave de su carrera.

PUBLICIDAD

Egan Bernal y María Fernanda Motas
La ruptura de Egan Bernal y María Fernanda Motas habría estado vinculada a desacuerdos por un negocio compartido en La Calera que no prosperó - crédito @mafemotas/Instagram

El apoyo de Motas se hizo especialmente visible en 2022, cuando el ciclista sufrió un grave accidente en una carretera de Cundinamarca. Motas estuvo presente durante todo el proceso de recuperación, lo que fortaleció el vínculo ante la opinión pública y los seguidores de ambos.

A pesar del respaldo mutuo, la pareja atravesó situaciones difíciles a lo largo de su unión. En 2021, enfrentaron una crisis provocada por rumores de infidelidad, que llevó a Bernal a pedir perdón públicamente durante una cena. Superada aquella situación, ambos decidieron continuar juntos, lo que reafirmó su imagen de resiliencia ante los medios y sus seguidores.

PUBLICIDAD

El negocio en La Calera y el desgaste de la relación

De acuerdo con La Red, la separación se concretó tras una serie de desacuerdos relacionados con un emprendimiento en el sector de Patios, en Bogotá.

El negocio, en el que participaron Egan Bernal y Motas, no logró consolidarse por el abandono de inversionistas y la falta de tiempo del ciclista debido a sus compromisos profesionales. Esta situación generó tensiones económicas y diferencias que, según fuentes cercanas citadas por el programa mencionado, terminaron por afectar la estabilidad de la pareja.

Egan Bernal junto a María Fernanda Motas y Yako
La relación entre Egan Bernal y María Fernanda Motas comenzó a finales de 2020, después de que coincidieron en un restaurante en plena pandemia - crédito @eganbernal

Una persona cercana a los exnovios explicó en el espacio televisivo que la decisión de separarse se tomó de común acuerdo y en buenos términos. La Red detalló que ambos prefirieron manejar el asunto con discreción y privacidad, evitando pronunciamientos públicos sobre los motivos del distanciamiento. “Confirmaron que ya no tenían una relación y que deseaban manejar el asunto con reserva”, reportó el programa de Caracol Televisión.

Señales en redes sociales y confirmación de la ruptura

Los rumores sobre la separación de Bernal y Motas aumentaron cuando los seguidores notaron cambios en la actividad de ambos en redes sociales. La pareja dejó de seguirse en Instagram y eliminaron todas las fotografías y recuerdos compartidos en sus perfiles. Posteriormente, se supo que María Fernanda Motas retiró todas sus pertenencias del apartamento que compartían, lo que reforzó las versiones sobre el fin de la relación.

El programa La Red confirmó, mediante contacto directo con ambos, que la separación se había dado meses atrás. Tanto Bernal como Motas manifestaron su deseo de mantener el respeto mutuo y enfocarse en sus proyectos personales y profesionales. “Ambos mantienen una gran admiración por el camino recorrido y el crecimiento que compartieron”, precisó La Red en su informe.

Egan Bernal y María Fernanda Motas
Egan Bernal y María Fernanda Motas ya habían atravesado una crisis en 2021 por rumores de infidelidad que el ciclista enfrentó con un pedido público de perdón - crédito @MafeMotas / Instagram

Un final sin escándalos y con proyección individual

A pesar de la atención mediática y la expectativa de sus seguidores, la ruptura entre Egan Bernal y María Fernanda Motas se produjo sin escándalos ni declaraciones polémicas.

Los dos optaron por la discreción y la preservación de su vida privada, priorizando la estabilidad emocional y profesional. Actualmente, ambos se enfocan en sus respectivas carreras y actividades, marcando una nueva etapa lejos de la exposición conjunta que caracterizó su vínculo durante los últimos años.

La historia de la pareja, que comenzó en circunstancias cotidianas y se proyectó bajo los reflectores del éxito deportivo, finaliza con la confirmación de un proceso que, según el entorno de ambos, se dio de manera respetuosa y sin confrontaciones públicas.

Temas Relacionados

Egan BernalMaría Fernanda MotasRuptura amorosaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Abelardo de la Espriella designó al abogado Andrés Barreto como secretario jurídico de la Presidencia

El profesional en Derecho es el actual vicepresidente del Colegio Colombiano de Juristas. La organización se pronunció sobre la decisión del presidente electo

Abelardo de la Espriella designó al abogado Andrés Barreto como secretario jurídico de la Presidencia

EN VIVO - Independiente Medellín vs. Vasco da Gama: partido de ida en los ‘play-off’ de la Copa Sudamericana 2026

El Poderoso de la Montaña tiene la obligación de ganar en condición de local en el estadio Atanasio Girardot para definir su clasificación a la siguiente fase como visitante el 29 de julio

EN VIVO - Independiente Medellín vs. Vasco da Gama: partido de ida en los ‘play-off’ de la Copa Sudamericana 2026

Técnico del Real Cartagena sufrió problemas de salud en pleno partido contra el América: esto se sabe

El entrenador Álvaro Hernández no pudo terminar el compromiso en el estadio Pascual Guerrero. El cuerpo médico lo llevó a un centro asistencial

Técnico del Real Cartagena sufrió problemas de salud en pleno partido contra el América: esto se sabe

El Centro Democrático sostuvo que la emergencia energética “es real” y lanzó un paquete de iniciativas en el Congreso

La bancada uribista va a proponer una declaratoria de emergencia energética y varios proyectos de ley para evitar un eventual apagón

El Centro Democrático sostuvo que la emergencia energética “es real” y lanzó un paquete de iniciativas en el Congreso

Los turistas extranjeros en Colombia tendrían que pagar IVA en caso de que el Congreso apruebe propuesta del Gobierno Petro

El nuevo esquema que plantea el Ministerio de Hacienda busca que quienes no residen en el país puedan solicitar un reintegro luego de su viaje, centralizando la gestión tributaria en la Dian

Los turistas extranjeros en Colombia tendrían que pagar IVA en caso de que el Congreso apruebe propuesta del Gobierno Petro
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

ENTRETENIMIENTO

Kneecap, el trío que desafió la censura, anunció concierto en Colombia: fecha, lugar y precios

Kneecap, el trío que desafió la censura, anunció concierto en Colombia: fecha, lugar y precios

Este es el actor colombiano que brilla en ‘La Odisea’ de Christopher Nolan: la transformación es impresionante

Homenaje a Yeison Jiménez en ‘Yo me llamo’: así despidieron al “aventurero” que había sido jurado del programa

Creador de contenido criticó a las mujeres que estudian y viajan y Valentina Taguado respondió fuerte: “¿Qué pasa con los hombres?”

Así quedó el rating de ‘Yo me llamo’ y ‘MasterChef Celebrity’ tras el estreno de la nueva programación de Caracol y RCN

Deportes

EN VIVO - Independiente Medellín vs. Vasco da Gama: partido de ida en los ‘play-off’ de la Copa Sudamericana 2026

EN VIVO - Independiente Medellín vs. Vasco da Gama: partido de ida en los ‘play-off’ de la Copa Sudamericana 2026

Técnico del Real Cartagena sufrió problemas de salud en pleno partido contra el América: esto se sabe

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay 2026 de hoy, 22 julio

Conflicto por los derechos televisivos del Fútbol Profesional Colombiano: esto piden los clubes del G8 y así funciona la distribución en otras ligas

Camila Osorio y Emiliana Arango fueron confirmadas en el cuadro principal del US Open: fechas, premios y posibles rivales