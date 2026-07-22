Egan Bernal y María Fernanda Motas terminaron su relación tras años de unión: un negocio fallido habría sido el detonante

Egan Bernal y María Fernanda Motas terminaron su relación tras varios años juntos - crédito @mafemotas y @eganbernal/Instagram

Egan Bernal, destacado ciclista colombiano y campeón del Tour de Francia, y María Fernanda Motas pusieron fin a su relación sentimental tras varios años juntos, según informó el programa La Red de Caracol Televisión.

La noticia de la ruptura, que involucró a una de las parejas más seguidas y elogiadas en redes sociales, generó interés más allá del ámbito deportivo. El motivo principal del quiebre habría estado relacionado con desacuerdos surgidos a raíz de un negocio compartido en La Calera, que no prosperó.

Una historia marcada por el apoyo mutuo y la exposición mediática

La relación entre Egan Bernal y María Fernanda Motas comenzó a finales de 2020, en medio de la pandemia, después de coincidir en un restaurante donde ella trabajaba. Desde el inicio, Mafe, como es conocida, se mantuvo cercana a Bernal, acompañándolo en competencias internacionales y durante momentos clave de su carrera.

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La ruptura de Egan Bernal y María Fernanda Motas habría estado vinculada a desacuerdos por un negocio compartido en La Calera que no prosperó - crédito @mafemotas/Instagram

El apoyo de Motas se hizo especialmente visible en 2022, cuando el ciclista sufrió un grave accidente en una carretera de Cundinamarca. Motas estuvo presente durante todo el proceso de recuperación, lo que fortaleció el vínculo ante la opinión pública y los seguidores de ambos.

A pesar del respaldo mutuo, la pareja atravesó situaciones difíciles a lo largo de su unión. En 2021, enfrentaron una crisis provocada por rumores de infidelidad, que llevó a Bernal a pedir perdón públicamente durante una cena. Superada aquella situación, ambos decidieron continuar juntos, lo que reafirmó su imagen de resiliencia ante los medios y sus seguidores.

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El negocio en La Calera y el desgaste de la relación

De acuerdo con La Red, la separación se concretó tras una serie de desacuerdos relacionados con un emprendimiento en el sector de Patios, en Bogotá.

El negocio, en el que participaron Egan Bernal y Motas, no logró consolidarse por el abandono de inversionistas y la falta de tiempo del ciclista debido a sus compromisos profesionales. Esta situación generó tensiones económicas y diferencias que, según fuentes cercanas citadas por el programa mencionado, terminaron por afectar la estabilidad de la pareja.

La relación entre Egan Bernal y María Fernanda Motas comenzó a finales de 2020, después de que coincidieron en un restaurante en plena pandemia - crédito @eganbernal

Una persona cercana a los exnovios explicó en el espacio televisivo que la decisión de separarse se tomó de común acuerdo y en buenos términos. La Red detalló que ambos prefirieron manejar el asunto con discreción y privacidad, evitando pronunciamientos públicos sobre los motivos del distanciamiento. “Confirmaron que ya no tenían una relación y que deseaban manejar el asunto con reserva”, reportó el programa de Caracol Televisión.

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Señales en redes sociales y confirmación de la ruptura

Los rumores sobre la separación de Bernal y Motas aumentaron cuando los seguidores notaron cambios en la actividad de ambos en redes sociales. La pareja dejó de seguirse en Instagram y eliminaron todas las fotografías y recuerdos compartidos en sus perfiles. Posteriormente, se supo que María Fernanda Motas retiró todas sus pertenencias del apartamento que compartían, lo que reforzó las versiones sobre el fin de la relación.

El programa La Red confirmó, mediante contacto directo con ambos, que la separación se había dado meses atrás. Tanto Bernal como Motas manifestaron su deseo de mantener el respeto mutuo y enfocarse en sus proyectos personales y profesionales. “Ambos mantienen una gran admiración por el camino recorrido y el crecimiento que compartieron”, precisó La Red en su informe.

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Egan Bernal y María Fernanda Motas ya habían atravesado una crisis en 2021 por rumores de infidelidad que el ciclista enfrentó con un pedido público de perdón - crédito @MafeMotas / Instagram

Un final sin escándalos y con proyección individual

A pesar de la atención mediática y la expectativa de sus seguidores, la ruptura entre Egan Bernal y María Fernanda Motas se produjo sin escándalos ni declaraciones polémicas.

Los dos optaron por la discreción y la preservación de su vida privada, priorizando la estabilidad emocional y profesional. Actualmente, ambos se enfocan en sus respectivas carreras y actividades, marcando una nueva etapa lejos de la exposición conjunta que caracterizó su vínculo durante los últimos años.

La historia de la pareja, que comenzó en circunstancias cotidianas y se proyectó bajo los reflectores del éxito deportivo, finaliza con la confirmación de un proceso que, según el entorno de ambos, se dio de manera respetuosa y sin confrontaciones públicas.

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