Senador Germán Rodríguez, veterano de la Marina, dio su primer discurso en la plenaria del Senado para defender el Plan Patriota 2.0

Germán Rodríguez se estrenó con la radicación de un proyecto de ley para habilitar el voto de policías y militares - crédito @GermnAndrs92683/X

El senador de Salvación Nacional Germán Rodríguez aprovechó su primera intervención en el Congreso de la República para celebrar la puesta en marcha del controversial Plan Patriota 2.0., la estrategia de cooperación militar con Colombia impulsada por Estados Unidos para realizar una contundente ofensiva militar contra los grupos armados en el país.

Esta propuesta, que es en realidad una política para contrarrestar la ‘Paz Total’ del Gobierno Petro, a los ojos de Rodríguez, es un giro en los sectores de seguridad y defensa en el país con miras a recuperar y “modernizar capacidades militares, fortalecer la inteligencia y enfrentar con nuevas herramientas a los grupos criminales”, dijo el también veterano de la Marina.

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Por eso, durante su participación en el recinto legislativo, Rodríguez sostuvo que el Plan Patriota 2.0 servirá para restablecer la cooperación estratégica entre ambos países para “recuperar capacidades que se deterioraron durante los últimos cuatro años”.

“Por fin vamos a recuperar lo que en estos cuatro años el Gobierno de Gustavo Petro se tiró, destruyó. Vamos a volver a recuperar la aviación militar de ala fija, de ala rotatoria. Hoy los Mi-17, los famosos papayos, están en tierra. Los Black Hawk solo sirven para hacer un adorno, se están oxidando el día de hoy”, afirmó Rodríguez.

Por eso, el congresista explicó que la nueva fase de cooperación va a incorporar tecnología antidrones, robustecer la inteligencia militar y la ciberseguridad.

Senador Germán Rodríguez, en su primer discurso como senador en la plenaria del Congreso - crédito @GermnAndrs92683/X

Para ese efecto, será necesaria la transferencia tecnológica y el intercambio con Estados Unidos para devolver a la fuerza pública las herramientas necesarias en la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales, y para que “deje de ser la policía del presidente que esté en turno”, indicó, además de que esta ofensiva estaría alineada con organismos internacionales como el Escudo de las Américas y la Europol, orientados a combatir el narcotráfico en varias regiones del mundo.

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El senador recordó que el Plan Patriota 2.0 está inspirado en los principios del Plan Colombia de comienzos de los años 2000, aunque con nuevas prioridades como la lucha antidrones y la protección cibernética.

En sus declaraciones, Rodríguez vinculó el deterioro de la seguridad nacional con el “aumento histórico de los cultivos ilícitos” y el fortalecimiento de grupos ilegales durante la administración de Gustavo Petro.

Rodríguez afirmó que el Gobierno Petro "deterioró el estado de las Fuerzas Armadas - crédito @GermnAndrs92683/X

“Tenemos récord históricos en exportaciones de coca. Tenemos récord histórico en hectáreas de cocaína. ¿Producto de quién? Hay que darle gracias a Gustavo Petro, que ayudó a incrementar, que ayudó a duplicar los grupos ilegales con su paz total”, aseveró.

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El primer proyecto de ley de Germán Rodríguez: “Que los policías voten”

El senador de Salvación Nacional también informó que radicó su primer proyecto de ley en el Congreso, con el que busca habilitar el voto de los militares y policías en servicio activo en Colombia, según él, “como en todos los países del mundo, incluso los países zurdos”.

Rodríguez explicó que la propuesta se alinea con la práctica de varios países, donde los uniformados participan en elecciones presidenciales y legislativas, aunque sin involucrarse en campañas políticas dentro de las instituciones.

“Así es. Que voten. Nosotros no somos ciudadanos de segunda, como hacen todo el mundo. Los zurdos que dicen: ‘¡Por qué votan!’ Pues en países zurdos también votan los uniformados. Eso es lo primero, vienen otros proyectos. Y hoy vamos a ver si alcanzamos a radicar, porque vamos a llamar a control político al ministro de Defensa, que está haciendo las cosas mal, que está cagueteando mucho al presidente Gustavo Petro. Entonces, vamos a llamarlo a que diga qué es lo que está haciendo en Colombia. Y los secuestrados, ¿no? (sic)”, señaló el senador en diálogo con medios.

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La iniciativa fue presentada en el segundo día de plenaria del nuevo periodo legislativo, como el primero de una lista de 15 proyectos que el senador planea impulsar durante su gestión.