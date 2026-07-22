Creador de contenido criticó a las mujeres que estudian y viajan y Valentina Taguado respondió fuerte: “¿Qué pasa con los hombres?”

Valentina Taguado cuestionó a Vaskbet con un video y pidió a las mujeres no minimizar sus logros por encajar en una pareja - crédito @valentinataguado5/tiktok

Las declaraciones del creador de contenido conocido en redes sociales como Vaskbet sobre las mujeres que estudian, viajan y desarrollan su carrera profesional continúan generando reacciones en plataformas digitales.

En esta ocasión fue la locutora y creadora de contenido Valentina Taguado la que decidió pronunciarse con un extenso video en el que cuestionó duramente los argumentos del influencer. También aprovechó el momento para enviar un mensaje a las mujeres sobre la importancia de no minimizar sus logros por encajar en las expectativas de una pareja.

La intervención de Taguado surgió después de que Vaskbet asegurara que las mujeres que viajan con frecuencia y acumulan estudios académicos tienen más dificultades para encontrar pareja, al considerar que ese perfil resulta menos atractivo para los hombres.

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Sus palabras desataron una ola de críticas y respuestas de diferentes usuarios en redes sociales, entre ellas la de la locutora, que calificó esas afirmaciones como un reflejo de inseguridad más que de una opinión válida.

La presentadora Valentina Taguado cuestiona a Vaskbet por sus comentarios sobre mujeres que estudian y viajan - crédito @valentinataguado/IG

Aunque en un principio explicó que no tenía intención de entrar en la polémica, aseguró que no pudo evitar por más tiempo sumarse a la conversación que está circulando en las redes sociales sobre algunas posiciones que tienen algunos hombres frente a las mujeres, especialmente desde el video viral con el debate sobre la “hamburguesa triple” y el hombre que tildó de “bandidas” a las mujeres que piden esa comida en la primera cita.

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En su momento prefirió guardar silencio porque le parecía “una reverenda estupidez” lo que el personaje había dicho, pero dejó claro que escuchar ese tipo de posturas sí sirve como filtro para conocer mejor a las personas y finalmente comentó lo que a ella le parece el hecho.

“El man tiene todo el derecho del mundo a decir lo que se le pegue la regalada gana y salir con quien se le dé la gana. Ahora, es un gran filtro y ojalá todos empiecen a contar cosas así pa’ uno saber con quién salir y con quién no. Personalmente, yo no puedo creer que el man se quejara de eso. Cuando yo salgo con mis amigos, yo no pago un peso y no me han metido ni un dedo. A mí me alcanza, gracias a Dios. Yo puedo pagar lo mío, pero hay que dejar que el hombre sea hombre. Al man no hay que criticarlo, simplemente uno lo ve, lo analiza y dice: ‘qué pedazo de imbécil’”, expresó.

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Posteriormente, la creadora de contenido centró su video en las afirmaciones que la llevaron a reaccionar públicamente. Se trata de lo que dijo el usuario conocido como Vaskbet en las redes sociales, el cual mencionó que las mujeres que viajan y estudian tienen dificultad para encontrar pareja.

Vaskbet afirmó que las mujeres que viajan con frecuencia y acumulan estudios académicos tienen más dificultades para encontrar pareja - crédito @vazkbet/tiktok

“Este muchacho dice que la mujer que viaja mucho no es negocio, que se le hace más difícil conseguir un hombre. Aparte dice que entre más estudios y títulos tenga, más difícil es conseguir un hombre. En ese punto, amor, simplemente no das la talla intelectualmente. A mí desde chiquita me dijeron algo y es que uno se arrima al palo que más sombra le dé. No es interés. Eso es profesionalmente y yo creo que en todos los ámbitos. Si yo tengo algo, pues quiero juntarme con gente que tenga más para seguir creciendo. Y si la parcera es muy estudiada, es una crack, tiene títulos y mejor dicho 82 carreras, pues seguramente tú no le vas a servir y no está mal, simplemente no estás en su target”, afirmó Taguado.

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El pronunciamiento de locutora también incluyó una respuesta a un comentario que, según explicó, Vaskbet dejó en una publicación de otra usuaria que opinaba sobre la controversia. Valentina aseguró que revisó la conversación y cuestionó el tono con el que el creador de contenido respondió.

“Yo siempre me meto a los comentarios y el man tuvo el descaro de comentarle a la chica: ‘Es que te tengo donde quiero’. ¿Dónde? ¿Ridiculizándote? Bobo hijueputa. Después dice que es un complique si una mujer sabe más idiomas o se sabe mover en otro país. Con todo respeto, ¿sumercé es estúpido? ¿Ven la importancia del ácido fólico? ¿Ven la importancia de un abrazo en la infancia? No, princeso. Simplemente a ti alguna vez te gustó una mujer a la que no le pareciste suficiente y quedaste con ese pensamiento de mierda, con todo el cariño te lo digo. Qué tal esta gonorrea”, respondió la también influenciadora.

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A lo largo del video, Taguado insistió en que este tipo de mensajes no deberían interpretarse como un ataque hacia las mujeres, sino como una señal para identificar el tipo de personas con las que no vale la pena construir una relación.

El video de Taguado pide a las mujeres usar estos discursos como filtro al elegir pareja - crédito @valentinataguado/IG

Incluso aseguró que, desde su perspectiva, detrás de ese discurso existiría un problema personal que no ha sido resuelto: “Entonces, para tener un hombre, según él, toca quedarse bruta, sin plata y perdiendo el tiempo sentadas en la casa para que lo más sorprendente que te puedan dar sea una cena. ¿Estás bien? Yo este video no lo veo como una ofensa, yo lo veo como gritos de ayuda. Algo pasó ahí. Hay un trauma feo, una herida abierta”, señaló.

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En la parte final de su intervención, Valentina Taguado aprovechó para dirigirse directamente a sus seguidoras y las invitó a no disminuir sus aspiraciones ni sentirse intimidadas por hombres que se incomoden con sus logros personales o profesionales.

“A las mujeres les digo: simplemente no se ofendan. Si a un hombre le molesta lo que usted tiene, lo que ha logrado y lo que puede lograr, pues simplemente ese man no es para usted. Va a estar perdiendo el tiempo con el equivocado. Es más fácil filtrar. ¿Por qué voy a estar con un hombre que me da menos de lo que yo solita puedo darme? Cuando uno sale con alguien que puede ser un prospecto para algo serio, ahí se da cuenta si esa persona es apta para construir un hogar. Porque si se queja porque la mujer sale mucho, porque estudia o porque pide una hamburguesa triple, imagínese en algo serio. Ya hablando en serio, ojito con estos hombres. Lastimosamente, en esta sociedad, cuando a un hombre se le acaba todo y no le queda más para ser hombre, solo le queda la violencia”, concluyó.

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