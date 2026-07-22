Abelardo de la Espriella rechazó la nueva reforma tributaria del Gobierno Petro: “La crisis fiscal es producto de decisiones equivocadas”

El presidente electo Abelardo de la Espriella rechazó la reforma tributaria presentada por el Gobierno de Gustavo Petro - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, manifestó su rechazo a la nueva reforma tributaria radicada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro y sostuvo que los ciudadanos no deben asumir las consecuencias de las decisiones adoptadas durante la administración saliente.

A través de un comunicado, el equipo del próximo gobierno expresó su desacuerdo con la intención del Ejecutivo de impulsar una nueva reforma tributaria en las últimas semanas del mandato y afirmó que la situación fiscal del país responde a decisiones adoptadas por la actual administración, por lo que consideró improcedente trasladar esos costos a los contribuyentes.

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“El Gobierno electo del presidente Abelardo de la Espriella rechaza la intención del Gobierno saliente de promover una nueva reforma tributaria para trasladarles a los colombianos el costo de cuatro años de desorden fiscal, endeudamiento y manejo irresponsable de los recursos públicos. Resulta inaceptable que quienes condujeron al país a un deterioro sin precedentes de las finanzas públicas pretendan ahora que sean los ciudadanos, las familias, los emprendedores y los sectores productivos quienes asuman las consecuencias de esa gestión”, señala el comunicado.

A través de un comunicado oficial, el Gobierno electo sostuvo que, a partir del 7 de agosto, impulsará una política económica enfocada en la disciplina fiscal, la eficiencia del gasto público y el crecimiento económico - crédito Juan Páez/Colprensa

En su declaración, De la Espriella sostiene que el origen de la situación fiscal no recae sobre la ciudadanía, sino sobre las decisiones adoptadas por la administración nacional durante los últimos cuatro años. En ese sentido, insistió en que una nueva carga impositiva afectaría a los hogares y a los sectores productivos.

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“La crisis fiscal que hoy enfrenta Colombia no es producto de los colombianos, sino de decisiones equivocadas que comprometieron la estabilidad económica del país. Pretender resolver ese problema mediante una nueva carga tributaria, constituye una falta de respeto con millones de ciudadanos que ya soportan el impacto de la desaceleración económica, el aumento del costo de vida y la incertidumbre generada durante los últimos años”, afirmó en el comunicado.

El documento también expone la visión económica que, según el presidente electo, orientará su administración desde el inicio del nuevo mandato presidencial: “El país necesita recuperar la confianza, estimular la inversión, fortalecer la producción y generar empleo, no castigar nuevamente a quienes sostienen la economía con su trabajo y esfuerzo”.

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Asimismo, reiteró que a partir del 7 de agosto impulsará, “una política económica orientada a la disciplina fiscal, la eficiencia del gasto público y el crecimiento. La reconstrucción de la Patria Milagro estará basada en un Estado que administre con responsabilidad los recursos de todos los ciudadanos y que haga del manejo transparente de las finanzas públicas un principio irrenunciable”, concluyó el comunicado.

El proyecto del Gobierno Petro que busca recaudar $21,9 billones

El proyecto contempla modificaciones al IVA, cambios en los impuestos sobre la renta y el patrimonio, además de nuevos gravámenes para combustibles, hidrocarburos, tabaco, vapeadores y otros sectores económicos - crédito Presidencia de Colombia/EFE

La reacción del presidente electo se produjo después de que el Gobierno de Gustavo Petro radicara, el 20 de julio, una nueva reforma tributaria ante el Congreso de la República.

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, el proyecto tiene como objetivo recaudar $21,9 billones en 2027, equivalentes al 1,0% del Producto Interno Bruto (PIB), con la expectativa de que el recaudo permanente alcance posteriormente un promedio de 1,5% del PIB, equivalente a cerca de $37 billones en 2030.

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Según la cartera económica, la iniciativa responde al desequilibrio de las finanzas públicas y a la necesidad de incrementar los ingresos del Estado, teniendo en cuenta que entre el 93% y el 94% del presupuesto nacional corresponde a gastos inflexibles establecidos por la ley y que no pueden ser reducidos mediante recortes presupuestales. El ministerio también proyecta que el retorno al equilibrio fiscal solo sería posible a partir de 2028.

Entre las principales medidas incluidas en el proyecto se encuentra la extensión del IVA del 19% a conciertos, eventos deportivos, servicios culturales, recreativos y de esparcimiento, así como el incremento del IVA para los vehículos híbridos, cuya tarifa pasaría del 5% al 19%. El documento mantiene igualmente el IVA del 19% para los juegos de suerte y azar.

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La iniciativa comenzará su trámite en el Congreso de la República en las últimas semanas del Gobierno Petro - crédito Ministerio de Hacienda

La iniciativa también contempla la eliminación de beneficios tributarios para algunos sectores económicos, entre ellos hoteles, parques temáticos, proyectos de ecoturismo, muelles náuticos y proyectos de megainversión.