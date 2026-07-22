Técnico del Real Cartagena sufrió problemas de salud en pleno partido contra el América: esto se sabe

El técnico Álvaro Hernández sufrió un percance de salud que lo obligó a retirarse del partido en Copa Colombia - crédito Real Cartagena

Real Cartagena dio la batalla en Cali contra el América en la Copa Colombia, en el compromiso de ida de la fase 1B que sirvió para el regreso de ambas escuadras tras el parón por el Mundial 2026, presentar sus refuerzos y las plantillas con las que afrontarán el segundo semestre.

Sin embargo, el cuadro Heroico sufrió un percance con su entrenador Álvaro Hernández, debido a un problema de salud que provocó su retiro del compromiso en el estadio Pascual Guerrero y generó preocupación entre los aficionados.

Por lo pronto, el subcampeón del primer semestre del Torneo BetPlay iniciará la pelea por el segundo campeonato del año el sábado 25 de julio, contra Real Santander y en el estadio Jaime Morón, donde desean ganar para sumar en la reclasificación y acercarse a la máxima categoría, en la que no juega desde 2012.

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“Inconvenientes de salud”

Los cartageneros llegaron con mucha ilusión de hacerle juego a los Diablos Rojos en su casa, en especial por los refuerzos y el nivel de la plantilla al final del primer semestre, pero más allá de la caída por 2-1 en la ida, la preocupación estuvo con el entrenador de la institución.

“Nuestro director técnico, Álvaro Hernández, presentó inconvenientes de salud al finalizar el primer tiempo del partido disputado anoche frente a América de Cali”, fue lo que mencionó el comunicado del Real Cartagena, publicado en redes sociales el miércoles 22 de julio.

Este fue el comunicado sobre el estado de salud del entrenador del Real Cartagena, en la noche del 21 de julio - crédito Real Cartagena

El club no dio muchos detalles sobre lo que ocurrió con el entrenador de 53 años, aunque el periodista Lucho Anaya, del medio PrimerTiempo, afirmó que “sufrió una crisis de tensión arterial en medio del partido ante América, y salió del estadio en ambulancia a un centro asistencial”.

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Por su parte, Real Cartagena mencionó que “como medida preventiva, el cuerpo médico decidió trasladarlo a un centro asistencial para realizar los estudios pertinentes. El profesor fue atendido en la Clínica Imbanaco, donde recibió la atención médica correspondiente. Actualmente, se encuentra recuperado y fue dado de alta”.

El técnico del Real Cartagena, Álvaro Hernández, volvió con el equipo y preparado para la vuelta de Copa Colombia - crédito Real Cartagena

Queda por saber si Hernández estará disponible para el debut en el segundo semestre del Torneo BetPlay contra el Real Santander o le dará el espacio a alguno de sus colaboradores en el cuerpo técnico, en caso de que se vuelva a someter a más exámenes médicos.

América pegó primero

En el regreso del fútbol colombiano en el segundo semestre de 2026, con la fase 1B de la Copa BetPlay, América de Cali le presentó a su afición el equipo con el que afrontará tanto este certamen como la Liga BetPlay, cuyo objetivo es salir campeón después de seis años de sequía.

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Los rojos se quedaron con el triunfo en la ida por 2-1 gracias a las anotaciones de Rafael Carrascal, con un golazo fuera del área a los 29 minutos, y un cabezazo de Yeison Guzmán a los 54′, mientras que Mauro Manotas aprovechó un error de Tomás Ángel para sacar el descuento al minuto 71.

América de Cali superó al Real Cartagena por 2-1 en la ida de la fase 1B de la Copa Colombia - crédito América de Cali

Un hecho que llamó la atención del encuentro fue la expulsión de Luis Quiñones a los 59 minutos, debido a una agresión a Carlos de las Salas, al momento de pelear un balón, y el jugador le lanzó un golpe al rostro, lo que el juez no dejó pasar y le mostró la tarjeta roja.

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Por otro lado, el compromiso de vuelta por la Copa Colombia el miércoles 29 de julio en el estadio Jaime Morón, donde se definirá al clasificado a los octavos de final y el rival de Deportivo Pereira, conjunto que viene de la ronda 1A que se disputó en mayo, con la fase de grupos.