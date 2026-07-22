Vaupés supera a los destinos tradicionales y lidera el auge del turismo internacional en Colombia

Vaupés registró el mayor crecimiento porcentual en la llegada de turistas internacionales durante el primer semestre de 2026-crédito cortesía Min ambiente

Cada vez son más los viajeros extranjeros que deciden explorar destinos distintos a los tradicionales cuando visitan Colombia. Esa tendencia quedó reflejada durante el primer semestre de 2026, periodo en el que varias regiones del país registraron un crecimiento importante en la llegada de visitantes internacionales frente al mismo lapso de 2025.

Aunque las ciudades con mayor infraestructura turística siguen concentrando buena parte del flujo de viajeros, los resultados muestran que departamentos con una oferta basada en naturaleza, cultura y aventura vienen ganando protagonismo. El comportamiento evidencia una diversificación del turismo internacional y un mayor interés por conocer territorios menos convencionales.

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-crédito Carlos Ortega/EFE

Las cifras fueron presentadas por la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (ANATO), que destacó el desempeño de varias regiones que lograron aumentos significativos en la recepción de visitantes extranjeros durante los primeros seis meses del año. El mayor crecimiento porcentual correspondió a Vaupés, departamento que registró un incremento del 63,2% frente al mismo periodo de 2025. Detrás aparecieron Guaviare, con un aumento del 24,7%; Guainía, con 21,9%; y Nariño, con 21,7%, consolidándose entre los territorios con mejor desempeño en ese indicador.

Para la presidenta ejecutiva de Anato, Paula Cortés Calle, estos resultados representan una oportunidad para fortalecer la promoción de nuevos destinos y ampliar la presencia de Colombia en los mercados internacionales. “Estas cifras confirman que Colombia tiene una oportunidad enorme para seguir posicionando nuevos destinos ante el mercado internacional. El interés de los viajeros ya no se concentra únicamente en los lugares tradicionales, sino que también se está abriendo hacia territorios con propuestas diferenciales, experiencias de naturaleza, cultura, aventura y autenticidad”, afirmó la dirigente gremial.

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Además de esos departamentos, otras regiones también mostraron un comportamiento positivo en el arribo de turistas internacionales. Meta registró un crecimiento del 9,0%, mientras que Sucre alcanzó un incremento del 8,9%. Tolima reportó una variación del 8,8% y San Andrés llegó al 8,2%. La lista continúa con Amazonas, que presentó un aumento del 6,6%, y Risaralda, cuyo crecimiento fue del 4,9% durante el primer semestre de 2026. En conjunto, estos resultados reflejan un panorama favorable para territorios que buscan ampliar su participación dentro del turismo receptivo del país.

El santuario compite con Machu Picchu, el Cristo Redentor y el Glaciar Perito Moreno por el título de principal atracción turística de Sudamérica - crédito Las Lajas.org

Pese a ese avance en diferentes regiones, Anato señaló que los principales receptores de visitantes internacionales siguen siendo los departamentos con mayor conectividad aérea, una infraestructura turística más desarrollada y una amplia oferta de servicios para los viajeros. Bogotá encabezó nuevamente el listado al concentrar el 35,8% del total de llegadas de turistas internacionales durante el periodo analizado. Antioquia ocupó el segundo lugar con una participación del 24,8%, mientras que Bolívar representó el 18,9%.

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Entre los tres departamentos reunieron cerca del 80% de los visitantes extranjeros que ingresaron a Colombia entre enero y junio de 2026, lo que confirma el peso que mantienen los principales destinos turísticos del país dentro del mercado internacional. Al revisar el comportamiento por ciudades, la capital del país volvió a posicionarse como la principal puerta de entrada para los viajeros extranjeros. Entre enero y junio recibió 869.000 visitantes internacionales, la cifra más alta registrada durante el periodo.

El turismo internacional en Bogotá creció un 2,6% respecto a 2025, con Venezuela, Estados Unidos y México como principales países emisores - crédito IDT

Medellín se ubicó en la segunda posición con la llegada de 568.000 turistas internacionales. Cartagena de Indias ocupó el tercer lugar al contabilizar 457.000 visitantes extranjeros, mientras que Cali completó el grupo de las principales ciudades receptoras con 96.000 viajeros internacionales durante el primer semestre de 2026. El balance presentado por Anato muestra que Colombia continúa ampliando el interés de los turistas extranjeros hacia nuevos territorios, aunque los destinos con mayor capacidad instalada siguen liderando la recepción de visitantes y concentrando la mayor parte del turismo internacional que llega al país.

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