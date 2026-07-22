Conflicto por los derechos televisivos del Fútbol Profesional Colombiano: esto piden los clubes del G8 y así funciona la distribución en otras ligas

Los clubes históricos del FPC quieren recibir más dinero por los derechos televisivos a partir del 2027 - crédito Visuales IA

El 22 de julio, ocho equipos (G8) del fútbol profesional colombiano emitieron un comunicado en el que anunciaron que no cederán sus derechos de televisión en la próxima negociación de la Dimayor hasta que se llegue a un acuerdo en el que cambie la distribución del dinero entre los 36 clubes afiliados al fútbol profesional.

Atlético Nacional, América de Cali, Deportivo Cali, Independiente Medellín, Independiente Santa Fe, Junior de Barranquilla, Millonarios FC y Once Caldas son los clubes que hicieron el reclamo público.

Cabe mencionar que, actualmente, los derechos de televisión en el fútbol colombiano se reparten de manera igualitaria entre los clubes afiliados, sin importar que estén en la segunda división. El único diferencial es que hay instituciones con credencial A (que hacen parte o estuvieron un tiempo prolongado en la primera división), que reciben un dinero adicional.

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Precisamente, los equipos del G8 buscan que esto cambie drásticamente y que en el próximo acuerdo se concrete que los 20 equipos de la A recibirán más dinero que los clubes de la B; adicional a ello, que exista un porcentaje del dinero que solo sea entregado a las instituciones que clasifiquen a las fases finales de la liga, y de esa forma premiar el mérito deportivo.

Clubes como Atlético Bucaramanga (que no hace parte del G8) están de acuerdo con que se concrete una nueva negociación - crédito Visuales IA

Así se distribuyen los derechos de televisión en otros países

En la Premier League de Inglaterra, los derechos audiovisuales se negocian de manera colectiva. La liga vende los derechos nacionales e internacionales en paquetes, y los ingresos se distribuyen entre los 20 clubes participantes (la segunda división se negocia de manera diferente). Aproximadamente la mitad del monto total se reparte en partes iguales, el 25% se asigna según la posición final de cada equipo en la tabla y el 25% restante depende de la cantidad de partidos transmitidos en directo de cada club. Además, los derechos internacionales se distribuyen equitativamente.

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En España, LaLiga también negocia colectivamente los derechos desde 2015. Los ingresos se reparten siguiendo criterios mixtos: el 50% se distribuye en partes iguales entre los equipos, el 25% en función de los resultados deportivos de las últimas temporadas y el 25% restante según la implantación social, que incluye la cantidad de abonados, la venta de entradas y la audiencia televisiva durante el campeonato.

En las principales ligas de Europa el dinero de los derechos de televisión se distribuye dependiendo de los resultados de la última temporada y del rating de los partidos - crédito Reuters

En Italia, la Serie A adoptó la negociación colectiva a partir de 2010. El 50% de los ingresos por derechos de televisión se reparte igualitariamente, el 30% según los resultados deportivos recientes y el 20% en función del tamaño del público de cada club, medido por audiencia y número de seguidores. Este modelo buscó equilibrar la competitividad, aunque la diferencia entre los clubes grandes y pequeños sigue siendo relevante.

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En caso de que no exista un acuerdo, en Colombia se podría replicar el modelo mexicano

En México los equipos negocian de manera individual los derechos de televisión - crédito Visuales IA

Debido a que el contrato actual con WinSport termina en diciembre de 2026, y que la Dimayor puede recibir ofertas por los derechos televisivos de la liga hasta septiembre, en caso de que los clubes del G8 no lleguen a un acuerdo, es posible que puedan comercializar sus derechos de manera individual.

Una liga en la que esto pasa es la mexicana, en la que cada club ha tenido autonomía para negociar sus propios contratos con televisoras. Comercialmente, este modelo beneficia a los equipos más populares, como América, Chivas y Cruz Azul, que pueden negociar contratos más lucrativos debido a su amplia base de seguidores y alto rating televisivo. Los clubes pequeños, en cambio, suelen recibir montos menores, lo que amplía la brecha financiera en la liga.

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En 2020 se registró el último debate en el que clubes colombianos plantearon cambiar la distribución del dinero de los derechos de televisión. En esa ocasión, la propuesta fue que el 30% fuera entregado a los equipos clase A, el 10% para los tipo B y que el restante se distribuyera dependiendo del rendimiento deportivo del último año y por niveles de rating.