Hernán Cadavid arremetió contra los que se oponen a posesión de De la Espriella en una guarnición: “Ahora dicen que defienden a los militares”

Hernán Cadavid expuso en el Congreso de la República los argumentos constitucionales que permitirían trasladar la ceremonia de posesión presidencial a una guarnición militar en el departamento del Cauca - crédito @cedemocratico/X

Se aprobó en la plenaria del Senado la discusión de la propuesta que busca que el presidente electo Abelardo de la Espriella se posesione en el Cauca. La iniciativa, radicada por el partido Salvación Nacional, en cabeza del congresista Enrique Gómez, defendió la idea del jefe de Estado entrante de asumir su cargo ante los uniformados; lo que ha generado fuertes choques entre los que se oponen y los que apoyan la misma.

Uno de los que respaldó esta intención, aun por concretarse, es el senador del Centro Democrático Hernán Cadavid, que defendió que la posesión del presidente pueda hacerse fuera de Bogotá y en una guarnición militar, con el argumento de que la Constitución exige que el juramento sea ante el Congreso, pero no dentro de su recinto. En una fuerte intervención, el antioqueño aprovechó para lanzar duras pullas a sus contendores.

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En su exposición, el senador dijo que el cambio territorial “no cambia la naturaleza oficial ante el Congreso de la República” y presentó ese punto como la base de la legalidad de la propuesta, que contaría con el respaldo de diferentes colectivos. A partir de esa iniciativa, Cadavid planteó que la controversia no está en el texto constitucional sino en la interpretación que hacen sus opositores para interponerse a este acto.

Abelardo de la Espriella ha dejado en claro que en caso de ganar las elecciones tomaría juramento en una guarnición militar y no en el Capitolio- crédito Jaime Saldarriaga/AFP

Uno de los apartes más álgidos de su intervención fue en el que mencionó lo que para él sería un doble discurso en cuanto a la defensa de la institucionalidad castrense y relacionó a las disidencias de las Farc. “Ahora dicen que ellos defienden a los militares. La mejor manera de defenderlos era no dejar a (alias) Calarcá como gestor de paz mientras mataba a miembros de la fuerza pública”, remarcó Cadavid.

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Su intervención intensificó aún más la discusión sobre esta posibilidad. En su concepto, solo se requiere un acuerdo entre las cámaras aprobado por mayoría simple y sostuvo que el artículo 140 de la Constitución Política permite mover la sede del Congreso mediante ese mecanismo. “La sede del Congreso de la República es la ciudad de Bogotá, pero con un acuerdo entre las cámaras perfectamente se puede trasladar”, agregó.

Hernán Cadavid, senador electo del Centro Democrático, defendió la iniciativa de Abelardo de la Espriella de posesionarse en una guarnición militar - crédito Senado de la República

Cadavid también centró su defensa en el artículo 192 de la Carta Magna, pues según su lectura, esa norma fija que el presidente se posesiona ante el Congreso de la República, pero no impone que el acto ocurra dentro del Capitolio, lo que dio mayores luces sobre la manera en que desde los partidos declarados en favor del Gobierno se estaría impulsando la iniciativa; más allá de voces disidentes, como la de Rafael Nieto Loaiza.

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Cadavid sostuvo que el traslado al Cauca no altera la validez de la posesión

En esa misma línea, el legislador incluso descalificó esa resistencia en términos jurídicos. “Esta es una discusión jurídica que, lo voy a decir de manera respetuosa, la supera un estudiante de primer año de Derecho”, dijo Cadavid, antes de insistir en que la Constitución, y no una jurisprudencia, un concepto o una columna de opinión, es la que regula el caso; por lo que sentó su marcado apoyo a esta iniciativa.

Para el senador Hernán Cadavid, el Congreso puede reunirse en cualquier parte del país y adelantar la ceremonia de posesión del nuevo presidente - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Y es que como se vio en uno de los apartes de su intervención, una de las objeciones que mencionó el senador del Centro Democrático durante su intervención fue la idea de que celebrar la posesión en una base militar convertiría a las Fuerzas Militares en un actor deliberante. Frente a eso, el parlamentario negó que la ceremonia implique tomar partido y sostuvo que se trataría de un gesto de reconocimiento institucional.

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“Les estamos haciendo una reivindicación, les estamos haciendo un reconocimiento”, afirmó el senador, que para reforzar su postura comparó la propuesta con casos en los que gobernadores han elegido universidades como escenario para su posesión, sin que eso, según dijo, haya generado reparos equivalentes, o cuestionamientos que eleven la discusión a un análisis jurídico de la petición, como ocurre en este caso.