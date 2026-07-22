Colombia

Decisión de Abelardo de la Espriella estaría demorando los tratamientos de miles de pacientes en Colombia: “Un día más de crisis”

El movimiento explicó que la demora en la asignación de la autoridad de la cartera impacta la continuidad de tratamientos y los derechos de los usuarios

Guardar
Google icon

La organización señala una crisis humanitaria y la necesidad de una designación inmediata del ministro para este cargo - crédito Pacientes Colombia / X

Pacientes Colombia lanzó un mensaje urgente para el Gobierno electo, en el que le pide a Abelardo de la Espriella y su equipo definir quién encabezará el Ministerio de Salud y Protección Social ante la crisis que atraviesa el sistema de salud colombiano.

El movimiento, que agrupa a 204 organizaciones de pacientes en el país, reclama una designación urgente porque asegura que la falta de definición en esa cartera estratégica aumenta la preocupación entre pacientes, familias, profesionales de la salud y prestadores de servicios.

Según su planteamiento, ese vacío de liderazgo coincide con un contexto de cerca de 10 millones de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes, desfinanciamiento, cierre de servicios y barreras de acceso a la atención.

PUBLICIDAD

Pacientes Colombia expuso su preocupación ante el tardío nombramiento de la cabeza del Ministerio de Salud para el próximo gobierno - crédito Pacientes Colombia / X
Pacientes Colombia expuso su preocupación ante el tardío nombramiento de la cabeza del Ministerio de Salud para el próximo gobierno - crédito Pacientes Colombia / X

Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, afirmó lo siguiente: “Cada día que pasa sin ministro electo es un día más de crisis. Colombia no puede llegar a un nuevo gobierno sin una cabeza visible, técnica y con capacidad para tomar decisiones frente a una situación que afecta directamente la vida y la continuidad de los tratamientos de millones de personas”.

La organización advirtió que la salud no puede convertirse en la “cenicienta” del nuevo Gobierno, es decir, esperan que sea una prioridad y que la cartera no se quede atrás en los avances que se prometieron durante la campaña.

PUBLICIDAD

Del mismo modo, Pacientes Colombia señaló la necesidad de preparar una transición responsable con la administración saliente y revisar el estado financiero y operativo del sistema para ofrecer soluciones concretas y un plan que permita mejorar la atención de los usuarios.

Las organizaciones piden atención inmediata al sector salud - crédito Pacientes Colombia / X
Las organizaciones piden atención inmediata al sector salud - crédito Pacientes Colombia / X

El reconocido movimiento aseguró que su reclamo está vinculado con el desfinanciamiento del sistema, el cierre de servicios y las crecientes barreras para acceder a la atención. También alertó sobre el volumen de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes en el país.

Incluso, expresó su preocupación por posibles interrupciones en la entrega de medicamentos, la realización de procedimientos, la atención especializada y la prestación de servicios esenciales. Ese escenario, según expuso, afectaría de forma directa a quienes dependen del sistema de salud.

El perfil que exigen para encabezar el Ministerio de Salud

Pacientes Colombia considera indispensable que la persona que asuma esa cartera tenga idoneidad técnica, experiencia en el sector, capacidad de diálogo y una visión centrada en las necesidades reales de los pacientes. Añadió que el desafío inmediato no puede limitarse a la discusión de una reforma.

Silva sostuvo: “Antes de cualquier reforma, el país necesita certezas. Se requiere un liderazgo que escuche a los pacientes, convoque a todos los actores del sistema y adopte medidas para proteger el acceso efectivo, oportuno y continuo a los servicios de salud”.

La organización realizó esa exigencia en lo que describe como un momento de crisis humanitaria, financiera y operativa del sistema. También planteó que la prioridad pasa por respuestas urgentes frente a esa situación.

Mujer adulta sentada en primer plano, con chaqueta negra, junto a otras personas en una sala de espera de hospital con sillas y carteles.
La ciudadanía pide respuestas efectivas del nuevo gobierno frente a la crisis de salud - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Al final de su comunicado, Pacientes Colombia reiteró su disposición a aportar la experiencia y el conocimiento de las organizaciones que representa.

El propósito, según indicó, es contribuir a una transición ordenada y a decisiones que protejan de manera efectiva a aquellos que dependen del sistema de salud, debido a la cantidad de situaciones de riesgo que se han presentado en el territorio nacional y han terminado en la muerte de algunos ciudadanos.

Entre los comentarios de los colombianos ante el comunicado se encuentran: “La salud es de inmediato cumplimiento los que se acostumbraron a violar la ley la constitución deben ser investigados capturados y condenados” y “Es verdad Abelardo de la Espriella, el sector salud sigue en incertidumbre, mientras minas, hacienda, educación ya tienen quién de la cara, en salud seguimos sin saber qué va a pasar... Es necesario ir tranquilizando el sector".

Temas Relacionados

Crisis SanitariaMinisterio de SaludSalud en ColombiaPacientes ColombiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO - Independiente Medellín vs. Vasco da Gama: comenzó el partido de ida en los ‘play-off’ de la Copa Sudamericana 2026

El Poderoso de la Montaña tiene la obligación de ganar en condición de local en el estadio Atanasio Girardot para definir su clasificación a la siguiente fase como visitante el 29 de julio

EN VIVO - Independiente Medellín vs. Vasco da Gama: comenzó el partido de ida en los ‘play-off’ de la Copa Sudamericana 2026

Esposa de Carlos Calero reveló que está ganando la batalla contra el cáncer: “Nunca perdí la fe”

La pareja del famoso presentador reveló detalles de cómo ha manejado su enfermedad con el apoyo de sus seres queridos y qué la mantiene luchando

Esposa de Carlos Calero reveló que está ganando la batalla contra el cáncer: “Nunca perdí la fe”

Abelardo de la Espriella ya genera confianza internacional: mercados empiezan a apostar a favor de Colombia, pero le ponen condiciones

Analistas advierten que la continuidad de la tendencia dependerá de un sólido ajuste fiscal y reformas que mejoren la percepción internacional

Abelardo de la Espriella ya genera confianza internacional: mercados empiezan a apostar a favor de Colombia, pero le ponen condiciones

‘MasterChef Celebrity’ confirmó nuevos horarios, tras la emisión del primer episodio de su octava temporada

Los televidentes fueron sorprendidos en el regreso del formato de cocina al emitirse en un horario distinto al habitual. El canal anunció más novedades para los fines de semana

‘MasterChef Celebrity’ confirmó nuevos horarios, tras la emisión del primer episodio de su octava temporada

Carlos Fernando Galán no ha contratado nuevos cables aéreos: así avanzan los siete proyectos, a 18 meses del final del mandato del alcalde

El cabildante Julián Forero denunció que la alcaldía dejó en segundo plano otras opciones de movilidad para laderas y sectores altos, donde miles de hogares siguen esperando trayectos más cortos y mejor calidad de vida

Carlos Fernando Galán no ha contratado nuevos cables aéreos: así avanzan los siete proyectos, a 18 meses del final del mandato del alcalde
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Comenzó el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de ‘Farcpolítica’ que resolverá la JEP

Comenzó el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de ‘Farcpolítica’ que resolverá la JEP

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

ENTRETENIMIENTO

Esposa de Carlos Calero reveló que está ganando la batalla contra el cáncer: “Nunca perdí la fe”

Esposa de Carlos Calero reveló que está ganando la batalla contra el cáncer: “Nunca perdí la fe”

‘MasterChef Celebrity’ confirmó nuevos horarios, tras la emisión del primer episodio de su octava temporada

Egan Bernal y María Fernanda Motas terminaron su relación tras años de unión: un negocio fallido habría sido el detonante

Kneecap, el trío que desafió la censura, anunció concierto en Colombia: fecha, lugar y precios

Este es el actor colombiano que brilla en ‘La Odisea’ de Christopher Nolan: la transformación es impresionante

Deportes

EN VIVO - Independiente Medellín vs. Vasco da Gama: ataca más el DIM en el partido la Copa Sudamericana 2026

EN VIVO - Independiente Medellín vs. Vasco da Gama: ataca más el DIM en el partido la Copa Sudamericana 2026

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay 2026 de hoy, 22 julio

Juan Carlos Osorio le hizo una solicitud a Abelardo de la Espriella: “Noruega es el ejemplo en eso”

Técnico del Real Cartagena sufrió problemas de salud en pleno partido contra el América: esto se sabe

Conflicto por los derechos televisivos del Fútbol Profesional Colombiano: esto piden los clubes del G8 y así funciona la distribución en otras ligas