Decisión de Abelardo de la Espriella estaría demorando los tratamientos de miles de pacientes en Colombia: “Un día más de crisis”

La organización señala una crisis humanitaria y la necesidad de una designación inmediata del ministro para este cargo - crédito Pacientes Colombia / X

Pacientes Colombia lanzó un mensaje urgente para el Gobierno electo, en el que le pide a Abelardo de la Espriella y su equipo definir quién encabezará el Ministerio de Salud y Protección Social ante la crisis que atraviesa el sistema de salud colombiano.

El movimiento, que agrupa a 204 organizaciones de pacientes en el país, reclama una designación urgente porque asegura que la falta de definición en esa cartera estratégica aumenta la preocupación entre pacientes, familias, profesionales de la salud y prestadores de servicios.

Según su planteamiento, ese vacío de liderazgo coincide con un contexto de cerca de 10 millones de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes, desfinanciamiento, cierre de servicios y barreras de acceso a la atención.

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Pacientes Colombia expuso su preocupación ante el tardío nombramiento de la cabeza del Ministerio de Salud para el próximo gobierno - crédito Pacientes Colombia / X

Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, afirmó lo siguiente: “Cada día que pasa sin ministro electo es un día más de crisis. Colombia no puede llegar a un nuevo gobierno sin una cabeza visible, técnica y con capacidad para tomar decisiones frente a una situación que afecta directamente la vida y la continuidad de los tratamientos de millones de personas”.

La organización advirtió que la salud no puede convertirse en la “cenicienta” del nuevo Gobierno, es decir, esperan que sea una prioridad y que la cartera no se quede atrás en los avances que se prometieron durante la campaña.

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Del mismo modo, Pacientes Colombia señaló la necesidad de preparar una transición responsable con la administración saliente y revisar el estado financiero y operativo del sistema para ofrecer soluciones concretas y un plan que permita mejorar la atención de los usuarios.

Las organizaciones piden atención inmediata al sector salud - crédito Pacientes Colombia / X

El reconocido movimiento aseguró que su reclamo está vinculado con el desfinanciamiento del sistema, el cierre de servicios y las crecientes barreras para acceder a la atención. También alertó sobre el volumen de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes en el país.

Incluso, expresó su preocupación por posibles interrupciones en la entrega de medicamentos, la realización de procedimientos, la atención especializada y la prestación de servicios esenciales. Ese escenario, según expuso, afectaría de forma directa a quienes dependen del sistema de salud.

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El perfil que exigen para encabezar el Ministerio de Salud

Pacientes Colombia considera indispensable que la persona que asuma esa cartera tenga idoneidad técnica, experiencia en el sector, capacidad de diálogo y una visión centrada en las necesidades reales de los pacientes. Añadió que el desafío inmediato no puede limitarse a la discusión de una reforma.

Silva sostuvo: “Antes de cualquier reforma, el país necesita certezas. Se requiere un liderazgo que escuche a los pacientes, convoque a todos los actores del sistema y adopte medidas para proteger el acceso efectivo, oportuno y continuo a los servicios de salud”.

La organización realizó esa exigencia en lo que describe como un momento de crisis humanitaria, financiera y operativa del sistema. También planteó que la prioridad pasa por respuestas urgentes frente a esa situación.

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La ciudadanía pide respuestas efectivas del nuevo gobierno frente a la crisis de salud - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Al final de su comunicado, Pacientes Colombia reiteró su disposición a aportar la experiencia y el conocimiento de las organizaciones que representa.

El propósito, según indicó, es contribuir a una transición ordenada y a decisiones que protejan de manera efectiva a aquellos que dependen del sistema de salud, debido a la cantidad de situaciones de riesgo que se han presentado en el territorio nacional y han terminado en la muerte de algunos ciudadanos.

Entre los comentarios de los colombianos ante el comunicado se encuentran: “La salud es de inmediato cumplimiento los que se acostumbraron a violar la ley la constitución deben ser investigados capturados y condenados” y “Es verdad Abelardo de la Espriella, el sector salud sigue en incertidumbre, mientras minas, hacienda, educación ya tienen quién de la cara, en salud seguimos sin saber qué va a pasar... Es necesario ir tranquilizando el sector".

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