Juan Carlos Osorio le hizo una solicitud a Abelardo de la Espriella: “Noruega es el ejemplo en eso”

El 14 de junio del presente año, Juan Carlos Osorio ya había hablado de la importancia del deporte para un país como Colombia, de ahí la solicitud de apoyarlo que le hizo a Abelardo De La Espriella y su Gobierno - crédito TeleGuatapé

Juan Carlos Osorio le pidió a Abelardo de la Espriella que apoye a todo el deporte colombiano. El entrenador colombiano, en diálogo con el diario El Colombiano, le solicitó al presidente electo de la República que no recorte el presupuesto al sector y que por el contrario, lo vea como un propulsor de oportunidades para las nuevas generaciones.

Su planteamiento llega en un contexto en el que el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha reducido de manera consecutiva el presupuesto destinado a esa cartera, que pasó de 1,34 billones de pesos en 2024 a una proyección de apenas 208.000 millones para 2027, una disminución que ha generado críticas desde distintos sectores políticos y deportivos.

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En la imagen aparece Juan Carlos Osorio a la izquierda, entrenador colombiano, y Abelardo De La Espriella, a la izquierda - crédito Colprensa/Asuntos Legales

Noruega debe ser el ejemplo para Colombia

Durante la conversación con El Colombiano, el exseleccionador de México aseguró que Noruega representa un ejemplo por la manera en que entiende el deporte desde las categorías infantiles. “Noruega es el ejemplo. Los muchachos juegan para disfrutar del deporte, no con esa presión, esa jerarquía o ese miedo que existe en nuestras culturas”, expresó.

Osorio también cuestionó una frase que suele repetirse en el fútbol sudamericano. “Dicen que se juega con hambre y eso hay que aclararlo: si es el hambre física o el hambre de triunfo”, señaló. A su juicio, esa diferencia de enfoques explica parte del éxito de los países nórdicos en la formación de deportistas.

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Juan Carlos Osorio puso como ejemplo a Noruega sobre lo que debe hacer Colombia para alcanzar el éxito - crédito Vincent Carchietta/Reuters

Estados Unidos también es ejemplo con su baloncesto

El entrenador añadió que el deporte debería convertirse en una herramienta social. “El fútbol debe servir, como el baloncesto en Estados Unidos, para mantener a los muchachos alejados de tantos vicios”, manifestó.

Asimismo, criticó que en muchas ocasiones el objetivo principal dentro del fútbol termine siendo el dinero. “Lo importante debe ser ganar, no mejorar un contrato. En esas culturas a eso se dedican y por eso Noruega juega sin ningún tipo de presión”, afirmó.

Juan Carlos Osorio ha sido internacional con la selección de México en el Mundial de Rusia 2018 - crédito Pilar Olivares/Reuters

La propuesta de Juan Carlos Osorio

Uno de los puntos que más defendió fue la necesidad de transformar el modelo de formación de los jóvenes deportistas. “Mi propuesta es que hasta los 12 o 13 años los niños jueguen todos los deportes posibles”, dijo. Además, calificó como “inaudito e impensado” que algunos clubes pretendan encontrar “el próximo crack a los 10 años”.

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En ese sentido, sostuvo que la educación de los menores no puede recaer exclusivamente sobre las instituciones deportivas. “La educación de los niños pertenece a los padres, no a los clubes”, aseguró. Igualmente, propuso que el país fortalezca los programas de becas deportivas para ofrecer alternativas de formación integral. “Debe haber un impulso hacia las becas deportivas y esa debe ser una labor de nuestros gobernantes”, comentó.

Osorio también explicó que Colombia necesita adaptar sus procesos de formación a las características de su población. “Nosotros no podemos formar a nuestros niños como lo hacen en la Conmebol porque nuestra raza es muy diferente. Si usted mezcla jugadores del Pacífico con los de Cundinamarca a los 12 años, la diferencia física es enorme”, indicó.

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La licenciatura a los formadores de fútbol y demás deportes

Para el entrenador, esa realidad obliga a los formadores a priorizar la enseñanza técnica antes que los resultados inmediatos. “El formador que no entiende todo esto no le dedica tiempo a ese gesto técnico y termina creyendo que errar un pase es normal”, señaló.

Finalmente, volvió a poner a Noruega como referencia en la preparación de entrenadores. “Noruega licenció a todos sus formadores para promover el disfrute del deporte. Acá debemos hacer lo mismo, no con quienes ya dirigen el fútbol profesional, sino con los formadores, para cambiar la manera en que entendemos el deporte”, concluyó Osorio en declaraciones concedidas a El Colombiano.

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Las palabras del técnico colombiano reabren el debate sobre la importancia de invertir en el deporte de base y llegan en un momento en el que el presupuesto del Ministerio del Deporte enfrenta uno de los mayores recortes de los últimos años, mientras distintos sectores insisten en que la actividad física y la formación deportiva deben consolidarse como políticas públicas de largo plazo.