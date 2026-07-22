Colombia

‘Yo me llamo’ recordó a Yeison Jiménez y con emotivas palabras despidieron al “aventurero” de su puesto como jurado del programa

El regreso del concurso de Caracol Televisión comenzó con una despedida simbólica al cantante que murió en enero de 2026. El gesto dominó la conversación de la noche antes de la presentación de Elder Dayán Díaz

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El estreno de la nueva temporada de Yo me llamo incluyó un homenaje a Yeison Jiménez, exjurado del programa fallecido en enero de 2026 - crédito @realityshowenvivo/tiktok

El estreno de la nueva temporada de Yo me llamo no solo marcó el regreso del exitoso formato de imitación de Caracol Televisión, sino que también estuvo cargado de emotividad con un homenaje dedicado al cantante Yeison Jiménez, quien integró el jurado del programa durante las temporadas de 2021 y 2022 y falleció en enero de 2026 en un accidente aéreo en Paipa, Boyacá.

Antes de presentar oficialmente a Elder Dayán Díaz como nuevo integrante de la mesa de jurados, la producción sorprendió a los televidentes con una recreación realizada mediante inteligencia artificial que permitió “revivir” al intérprete de música popular para despedirse simbólicamente del escenario donde, según sus propias palabras, vivió una de las etapas más especiales de su carrera.

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La nueva temporada inició con las tradicionales audiciones para encontrar al llamado “doble perfecto”, pero fue ese inesperado tributo el que terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la noche.

En el video, la recreación digital de Yeison Jiménez recordó el significado que tuvo formar parte del concurso y el vínculo que construyó con sus compañeros, concursantes y el equipo de producción.

Yo me llamo abrió su nueva temporada con un homenaje a Yeison Jiménez hecho con inteligencia artificial - crédito @yeison_jimenez/IG y captura de pantalla Caracol Televisión
Yo me llamo abrió su nueva temporada con un homenaje a Yeison Jiménez hecho con inteligencia artificial - crédito @yeison_jimenez/IG y captura de pantalla Caracol Televisión

“En este lugar fui inmensamente feliz. Aquí hice amigos, conocí gente maravillosa y le mostré al país una cara mía que no conocía. Yo siempre lo dije: los sueños sí se cumplen y aquí lo viví de verdad”, expresó la representación del cantante.

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El mensaje también incluyó una despedida cargada de simbolismo que emocionó a los presentes y a quienes seguían la transmisión desde sus hogares.

Desde donde estoy ahora les mando un abrazo grande, les deseo lo mejor del mundo y con todo el cariño le dejo mi silla a otro aventurero”, concluyó la imagen realizada con inteligencia artificial, haciendo referencia a una de las canciones más representativas del artista y al sobrenombre que el artista tenía.

La producción quiso recordar así el legado que dejó Yeison Jiménez dentro del programa, donde logró conectar con los televidentes mostrando una faceta mucho más cercana y espontánea que la que el público conocía sobre los escenarios.

Caracol Televisión utilizó inteligencia artificial para recrear a Yeison Jiménez y despedirlo de forma simbólica del escenario de Yo me llamo - crédito @yomellamodaddyyankee/tiktok
Caracol Televisión utilizó inteligencia artificial para recrear a Yeison Jiménez y despedirlo de forma simbólica del escenario de Yo me llamo - crédito @yomellamodaddyyankee/tiktok

Elder Dayán tomó el relevo de Yeison Jiménez con un homenaje musical

Tras el emotivo video, llegó el momento de presentar oficialmente a Elder Dayán Díaz, quien desde esta temporada acompañará a Amparo Grisales, César Escola y Aurelio Cheveroni en la búsqueda de los mejores imitadores del país.

Lejos de limitarse a ocupar la silla vacía, el cantante vallenato decidió rendir su propio tributo interpretando Aventurero, una de las canciones más recordadas de Yeison Jiménez.

La presentación estuvo acompañada por imágenes del fallecido artista proyectadas sobre el escenario del Templo de la Imitación, generando uno de los momentos más emotivos del capítulo de estreno.

Con este gesto, Elder Dayán dejó claro el respeto y la admiración que siente por quien fue una de las figuras más importantes de la música popular colombiana y una de las personalidades más queridas que han pasado por el reality.

Elder Dayán rindió tributo a Yeison Jiménez al interpretar Aventurero durante el estreno de 'Yo me llamo' - crédito @caracoltv/IG
Elder Dayán rindió tributo a Yeison Jiménez al interpretar Aventurero durante el estreno de 'Yo me llamo' - crédito @caracoltv/IG

Yeison, hermano mío, espero no defraudarte y ocupar esa silla de la mejor manera así como lo hiciste tú. Solamente le pido a Dios que me dé sabiduría y su bendición para que todo nos salga bien”, exrpresó el cantante vallenato después de su homenaje.

La decisión de utilizar inteligencia artificial para recrear al cantante abrió conversación entre los televidentes, quienes rápidamente reaccionaron en redes sociales destacando el homenaje realizado por Caracol Televisión.

Muchos recordaron que durante su paso por Yo me llamo, Yeison Jiménez no solo evaluó a los participantes, también compartió detalles de su historia personal, habló de los obstáculos que enfrentó antes de alcanzar el éxito y mostró una faceta mucho más cercana que terminó conquistando al público.

Precisamente por ello, su despedida simbólica fue recibida con nostalgia por los seguidores del programa y algunos exparticipantes, quienes aún recuerdan el impacto que causó la noticia de su fallecimiento a comienzos de este año.

Ahora, con Elder Dayán ocupando oficialmente su lugar, inicia una nueva etapa para Yo me llamo, aunque el primer capítulo dejó claro que la huella de Yeison Jiménez seguirá presente en la historia del formato y en la memoria de millones de colombianos.

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