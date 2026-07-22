Kneecap, el trío que desafió la censura, anunció concierto en Colombia: fecha, lugar y precios

Kneecap incluyó a Colombia en su primera gira por Suramérica presentando su más reciente trabajo discográfico, 'FENIAN' - crédito cortesía Páramo Presenta

El panorama de conciertos, Colombia presenta uno de los nombres más apasionantes y controvertidos entre los anuncios más recientes de cara al segundo semestre. Desde Irlanda, la agrupación de hip hop Kneecap anunció su primera gira por Suramérica, misma que incluirá a Colombia.

La cita será el 17 de octubre con su nuevo álbum bajo el brazo, FENIAN, en la sala The Bonfire de Bogotá. Dicha producción, la tercera de sus carreras, corrió a cargo de Dan Carey en la producción, quien también ha trabajado con Fontaines D.C., Kae Tempest y Wet Leg. El álbum amplía el espectro sonoro del grupo con influencias del acid house, el trip hop, el dubstep y la cultura rave.

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El grupo, formado por Mo Chara, Móglaí Bap y DJ Próvaí, arriba en uno de sus mejores momentos. En los últimos años pasaron de la escena underground de Belfast y Derry a los escenarios de los principales festivales del mundo como Coachella y Glastonbury, con una película homónima que cosechó premios en Sundance y los BAFTA.

Sobre el escenario, el trío combina hip hop, electrónica, punk y cultura rave en un espectáculo que el circuito internacional ha recibido con entusiasmo por su intensidad.

La preventa para el concierto de Kneecap en Colombia abrirá el 23 de julio con código enviado por el artista y la venta general comenzará el 24 de julio - crédito cortesía Páramo Presenta

Según los datos de la productora Páramo Presenta, el evento tendrá un aforo total de 1.200 personas en localidad General, con boletería disponible en dos etapas: la primera, con 500 boletas a $138.000, y la segunda, con 700 boletas a $173.000, en ambos casos incluyendo el costo del servicio de la tiquetera oficial, Ticketmaster.

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Habrá una primera fase de preventa a partir del jueves 23 de julio a las 10:00 a. m., que cerrará el 24 de julio a las 9:59 a. m. El acceso requiere un enlace enviado directamente por el artista, con un código único válido para todos los fans.

La venta general arranca el 24 de julio a las 10:00 a. m. y se extiende hasta agotar existencias. En ambas fases, el límite en cada transacción es de cuatro boletas por comprador.

Kneecap, y una guerra cultural contra la censura

Kneecap nació en 2017 en un edificio abandonado de Belfast, Irlanda del Norte. Desde el principio, la propuesta fue inseparable de la política: sus tres integrantes rapean principalmente en irlandés gaélico, una lengua hablada por apenas 80.000 personas, como gesto deliberado de resistencia cultural frente a la impronta del colonialismo británico.

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Con su debut 3CAG (2018) y luego Fine Art (2024) —número 1 en Irlanda y aclamado por distintos portales especializados—, el grupo se convirtió en uno de los fenómenos musicales más comentados de Europa gracias a una propuesta ingeniosa, atractiva en lo sonoro y confrontativa en lo lírico.

Su apoyo a la causa palestina, según el propio grupo, no es reciente ni oportunista. Lo identifican con su propia historia: la experiencia de vivir bajo una ocupación, de hablar una lengua suprimida y de enfrentar la violencia estatal.

El día siguiente a los ataques del 7 de octubre de 2023, Kneecap publicó en sus redes sociales un mensaje de apoyo a Palestina, lo que generó las primeras críticas significativas fuera de Irlanda.

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Mo Chara enfrentó cargos por terrorismo en el Reino Unido tras aparecer con una bandera de Hezbolá en Londres, pero la causa judicial fue anulada y la apelación fue rechazada en 2026. Durante el proceso, muchas de sus apariciones públicas las hizo portando una "kufiya", prenda tradicional de Palestina - crédito Chris J. Ratcliffe/REUTERS

El punto de mayor tensión llegó el 21 de noviembre de 2024, durante un concierto en el O2 Forum de Kentish Town, Londres, cuando Mo Chara apareció en el escenario con una bandera de Hezbolá —organización clasificada como terrorista en el Reino Unido—. Aunque este sostuvo que la bandera le fue lanzada desde el público, la unidad antiterrorista de la Policía Metropolitana abrió una investigación y, en mayo de 2025, el Servicio de Fiscalía de la Corona formalizó cargos contra el rapero con cargos por terrorismo, con una pena máxima de seis meses de prisión o multa.

Meses antes, en abril de 2025, el grupo ya había protagonizado uno de los momentos más comentados del año en el festival Coachella, en California. Durante el primer fin de semana en el que se presentaron, las pantallas del escenario mostraron los mensajes “Israel está cometiendo un genocidio” y “F**k Israel. Free Palestine”.

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Dicha escena se repitió en 2026, cuando volvieron a formar parte de Coachella, ocasión en la que Mo Chara se dirigió al público: “Los están bombardeando desde el cielo. Si a esto no lo llamas genocidio, ¿cómo lo llamas?”. En menos de una semana, el grupo perdió a su agente de reservas en Estados Unidos y varios conciertos de verano fueron cancelados.

Ante las críticas, Kneecap fue enfático: “No apoyamos, ni hemos apoyado jamás, a Hamás o a Hezbolá. Condenamos todos los ataques a civiles, siempre”. El primer ministro irlandés, Micheál Martin, les pidió que aclararan su postura, mientras que el primer ministro británico, Keir Starmer, calificó de “inapropiada” su participación en Glastonbury —programada para el 28 de junio de 2025—, dado el proceso judicial en curso. La respuesta del grupo llegó por redes sociales: “¿Sabes qué es ‘inapropiado’, Keir? Armar un genocidio”.

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Kneecap actuó en Glastonbury pese a las presiones. En esa oportunidad Mo Chara salió al escenario con una kufiya palestina y declaró al público: “¡Glastonbury, soy un hombre libre!”. La BBC no retransmitió el concierto en directo por su política de imparcialidad y publicó una versión editada. Artistas como Massive Attack, Paul Weller y Primal Scream firmaron una carta abierta en defensa de la libertad de expresión del grupo.

'FENIAN', publicado el 1 de mayo de 2026, surgió de los cargos, las cancelaciones y la pérdida de visas que Kneecap enfrentó en medio de la controversia por su apoyo a Palestina - crédito Cathal McNaughton/REUTERS

El caso judicial se cerró el 26 de septiembre de 2025, cuando el magistrado jefe Paul Goldspring dictaminó en el Tribunal de Woolwich que el cargo contra Mo Chara era nulo: la Fiscalía había presentado formalmente la acusación un día después de que venciera el plazo legal de seis meses. La primera ministra de Irlanda del Norte, Michelle O’Neill, celebró la decisión y calificó los cargos de “intento calculado de silenciar a quienes denuncian el genocidio en Gaza”. Aunque la fiscalía apeló, el Alto Tribunal de Justicia rechazó la apelación en marzo de 2026.

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Toda esa experiencia —los cargos, las cancelaciones, la pérdida de visas para Estados Unidos— constituyó la base para la creación de su más reciente álbum FENIAN, publicado el 1 de mayo de 2026.

En su anuncio, el grupo escribió: “Intentaron detenernos llamándonos ‘terroristas’, con cancelaciones, con declaraciones del propio primer ministro. Nos dieron toda la motivación que necesitábamos. Esto no es una reacción precipitada, sino una respuesta meditada a quienes intentaron silenciarnos. Y fracasaron”.