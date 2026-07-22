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Este es el actor colombiano que brilla en ‘La Odisea’ de Christopher Nolan: la transformación es impresionante

El actor bogotano hace parte del elenco en la película de Christopher Nolan e interpreta a uno de los personajes más leales de la historia clásica

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La película de La Odisea suma a John Leguizamo en un papel clave y estos son los otros papeles que ha hecho - crédito @johnleguizamo/IG
La película de La Odisea suma a John Leguizamo en un papel clave y estos son los otros papeles que ha hecho - crédito @johnleguizamo/IG

La nueva adaptación cinematográfica de La Odisea, dirigida por Christopher Nolan, no solo ha llamado la atención por reunir a algunas de las mayores estrellas de Hollywood, sino también por la participación de un actor nacido en Colombia y que está dando de qué hablar.

Se trata de John Leguizamo, el bogotano que interpreta a Eumeo, uno de los personajes más importantes del clásico de Homero y cuya transformación física ha sorprendido tanto al público como a la crítica.

La producción, considerada una de las apuestas cinematográficas más ambiciosas de los últimos años, reúne en pantalla a figuras como Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron y Lupita Nyong’o, elenco al que se suma Leguizamo, consolidando una carrera de más de cuatro décadas dentro de la industria del entretenimiento.

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Aunque gran parte del público lo identifica como uno de los actores latinos más importantes de Hollywood, pocos recuerdan que John Leguizamo nació en Bogotá el 22 de julio de 1960 y que siendo niño emigró junto a su familia a Estados Unidos, donde comenzó un camino artístico que lo llevó primero a los escenarios del stand-up comedy en Nueva York y, posteriormente, a convertirse en una de las figuras más versátiles del cine, la televisión y el teatro.

John Leguizamo nació en Bogotá y construyó en Estados Unidos una carrera de más de cuatro décadas en cine, televisión y teatro - crédito Reuters
John Leguizamo nació en Bogotá y construyó en Estados Unidos una carrera de más de cuatro décadas en cine, televisión y teatro - crédito Reuters

En esta nueva versión de La Odisea, el colombiano interpreta al fiel porquerizo y servidor de Odiseo —personaje encarnado por Matt Damon—, reconocido en la obra original por mantenerse leal a su rey durante las dos décadas que este permanece lejos de Ítaca tras la Guerra de Troya.

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Precisamente esa fidelidad fue uno de los aspectos que más llamó la atención del actor al momento de aceptar el proyecto. Incluso el propio Christopher Nolan ha descrito a Eumeo como “el hombre más leal de la literatura occidental”, una visión que terminó convenciendo a Leguizamo para sumarse al reparto.

Sin embargo, más allá del peso narrativo del personaje, lo que ha generado conversación es el complejo proceso de caracterización que debió enfrentar el colombiano durante el rodaje.

Cada jornada de grabación comenzaba con cerca de cuatro horas de maquillaje, prótesis y envejecimiento facial para convertirlo en un anciano prácticamente irreconocible, según se ha dado a conocer públicamente. El trabajo incluyó adhesivos especiales para modificar la textura de su piel, bolsas prostéticas bajo los ojos, manchas propias de la edad y la decoloración parcial del cabello.

La caracterización de John Leguizamo en La Odisea exigió cuatro horas diarias de maquillaje, prótesis y envejecimiento facial - crédito @johnleguizamo/IG
La caracterización de John Leguizamo en La Odisea exigió cuatro horas diarias de maquillaje, prótesis y envejecimiento facial - crédito @johnleguizamo/IG

Siguiendo la visión artística de Nolan, Eumeo presenta una severa discapacidad visual inspirada en las teorías que sostienen que Homero, autor de la epopeya, era ciego, entonces, para recrear esa condición, Leguizamo tuvo que utilizar lentes de contacto especialmente diseñados para simular cataratas, lo que reducía considerablemente su capacidad para ver durante las grabaciones.

En una entrevista concedida al programa Today, el actor explicó las dificultades que implicó trabajar bajo esas condiciones.

“Creo que Chris quería que tuviera problemas de visión porque buscaba hacer una especie de fusión entre Homero y Eumeo. Consiguieron a un especialista en Los Ángeles que pintó los lentes para simular cataratas. Yo pensé: ‘No sé si voy a poder funcionar así’. Además me tensaron la piel con pegamento, toda mi cara quedó arrugada y luego agregaron enormes bolsas bajo los ojos y manchas de la edad”, relató.

La limitada visión obligó al equipo de producción a asistir permanentemente al actor entre escenas, ayudándolo a desplazarse por el set y a realizar actividades cotidianas mientras permanecía caracterizado.

Cuál es la trayectoria y experiencia del colombiano John Leguizamo

A lo largo de más de 40 años de carrera ha participado en producciones que hoy son consideradas clásicos del cine contemporáneo como Carlito’s Way, Romeo + Juliet, Spawn, Moulin Rouge!, John Wick, El Menú y Encanto, además de prestar su voz al inolvidable Sid en la exitosa franquicia animada La Era de Hielo.

La Odisea volvió a ubicar a John Leguizamo entre los estrenos más comentados y reafirmó su proyección como actor colombiano en Hollywood - crédito @Johnleguizamo/IG
La Odisea volvió a ubicar a John Leguizamo entre los estrenos más comentados y reafirmó su proyección como actor colombiano en Hollywood - crédito @Johnleguizamo/IG

Su versatilidad también se ha reflejado en el teatro, donde obtuvo varias nominaciones a los premios Tony gracias a montajes como Freak, Sexaholix y Latin History for Morons, obra con la que volvió a poner en primer plano el aporte de la comunidad latina en Estados Unidos.

En televisión también ha dejado huella con producciones como Waco, Así nos ven y la serie documental Leguizamo Does America, en la que recorrió distintas ciudades estadounidenses resaltando el impacto de la cultura latina.

Aunque gran parte de su carrera se ha desarrollado fuera del país, Leguizamo nunca ha ocultado sus raíces colombianas. De hecho, participó en producciones nacionales como El paseo 2, Paraíso Travel y El amor en los tiempos del cólera, además de haber sido nombrado embajador honorario del cine colombiano.

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