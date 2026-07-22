Petro reaccionó al anuncio de Abelardo de la Espriella que Medellín será la sede del Escudo de las Américas para Colombia: “Solo traerá más violencia”

Gustavo Petro criticó a Abelardo de la Espriella por su anuncio sobre el Escudo de las Américas- crédito @AbelardoPTE/X - Iván Valencia/AP

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, confirmó que Medellín, Antioquia, será la sede del Escudo de las Américas, una alianza militar y de seguridad impulsada por el gobierno de Estados Unidos junto con varios países de América Latina. Su objetivo principal es fortalecer la cooperación regional para combatir el crimen organizado.

El líder del movimiento político Defensores de la Patria justificó la elección con una descripción frontal del papel atribuido a la capital antioqueña dentro del mapa delictivo del país. “La cabeza de la serpiente está aquí. Y desde aquí se controla la mayoría del crimen organizado en Colombia. Aprobado, hacemos aquí la sede. Tiene todo el sentido del mundo, porque aquí están las organizaciones que manejan prácticamente todo el crimen”, afirmó.

PUBLICIDAD

Abelardo de la Espriella oficializa sede del Escudo de las Américas en Medellín para combatir crimen y narcotráfico - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

De la Espriella reiteró en X que Medellín albergará la sede principal del convenio y sostuvo que la ubicación obedece a la relevancia estratégica de la ciudad. “Vamos aquí a tener la sede principal del Escudo de las Américas”, escribió.

En reacción, el presidente dee la República, Gustavo Petro, defendió su política de seguridad en la ciudad, señalando que “Medellín en mi gobierno, y gracias a la política de diálogo en cárceles, en barrios populares, con las juventudes, ha visto caer su tasa de homicidios más que Bogotá y a niveles bajísimos respecto a su historia”.

En su mensaje, advirtió sobre las consecuencias de una respuesta estatal basada en la confrontación en los barrios. “La violencia barrial desde el estado solo traerá más violencia”, escribió, y sumó una referencia directa a hechos del pasado: “Que no se repita la historia de la Comuna XIII y la escombrera”.

PUBLICIDAD

Petro apeló de manera explícita a los jóvenes antioqueños de los sectores populares y planteó un marco de conflicto distinto al de las disputas entre barrios. “Juventud obrera y popular de Medellín a resistir, a saber que el otro joven no es el enemigo, sino el poder codicioso de los desplazadores urbanos que quieren edificios de lujo donde vive la gente que trabaja”, señaló.

El presidente de la República señaló que, durante su gobierno, la tasa de homicidios en la capital de Antioquia cayó gracias a la política de diálogo en cárceles, en barrios populares y con las juventudes - crédito @petrogustavo/X

El saliente mandatario también delimitó qué maneras de resistencia considera válidas en ese escenario. “Se resiste con la cultura que rechace la narcocultura, se resiste con la redes juveniles interbarriales y no con las fronteras invisibles”, afirmó.

PUBLICIDAD

Hacia el final del mensaje, insistió en priorizar conversaciones entre actores juveniles y comunitarios en la ciudad, con una advertencia sobre lo que podría escalar si no ocurre. “Es la hora del diálogo entre las juventudes de Medellín, entre las organizaciones populares de Medellín porque lo que pueden venir son misiles”, concluyó.

Federico Gutiérrez apoyó la decisión de De la Espriella

Medellín coordinará con agencias internacionales la lucha contra el crimen: el Escudo de las Américas llega a Colombia, esto fue lo que dijo Federico Gutiérrez - crédito @FicoGutierrez/X

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró en su cuenta de X que la propuesta fue acogida durante el proceso de empalme territorial en Antioquia, con participación del gobernador Andrés Julián Rendón. En un video publicado en esa red, Gutiérrez explicó que la definición surgió tras una conversación entre De la Espriella y el presidente Donald Trump, en la que también intervino Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

“Dentro de su conversada con el presidente Trump, con Marco Rubio como secretario de Estado de los Estados Unidos, entra Colombia en cabeza suya en el Escudo de las Américas. Yo le propongo que Medellín sea la sede oficial de Colombia dentro del Escudo de las Américas y priorizar los 30 extraditables que tiene Medellín y que tiene Colombia”, dijo el mandatario local.

Gutiérrez sostuvo que la capital antioqueña cuenta con una posición singular para asumir esa función porque ya tiene presencia permanente de organismos internacionales de seguridad. Mencionó a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), la Administración de Control de Drogas (DEA), y el Oficina Federal de Investigación (FBI), entidades que, según dijo, ya trabajan de manera articulada con las autoridades locales.

PUBLICIDAD

“Es la única ciudad no capital, creo que en América Latina y en el mundo, que tiene Interpol, que tiene sede Interpol. Y tenemos todas las agencias DEA, HSI, FBI, están trabajando de manera articulada con nosotros. Gracias, presidente. Que se tengan duro los criminales. Se les acabó la fiesta”, afirmó el alcalde de Medellín.