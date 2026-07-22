Colombia

Invima emitió alerta por popular desodorante natural sin registro sanitario y que es vendido en redes sociales

Está prohibida la comercialización en el país de este antitranspirante hecho con piedra de alumbre

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Una mano sostiene un desodorante AluFresh con un sello rojo que dice "Prohibido por Invima". Una cruz roja aparece sobre el texto. La imagen es una acuarela.
El desodorante no cuenta con registro sanitario Invima - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió la Alerta Sanitaria 226-2026 tras detectar la venta irregular del producto Desodorante Natural Marca Alufresh en Colombia. En su comunicado, la entidad advirtió que se trata de un artículo sin autorización oficial, lo que lo convierte en un producto fraudulento y prohibido para su comercialización en el país.

Según la información proporcionada por el Invima, la comercialización del desodorante se realiza principalmente a través de plataformas digitales como Facebook, Instagram y TikTok, sin que exista una Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) registrada.

La entidad explicó: “El producto no cuenta con el código de Notificación Sanitaria Obligatoria requerido para su comercialización en el territorio nacional, por lo que su venta en Colombia es ilegal al tratarse de un producto fraudulento”.

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El desodorante Alufresh está compuesto por piedra de alumbre y se vende en redes sociales - crédito Invima
El desodorante Alufresh está compuesto por piedra de alumbre y se vende en redes sociales - crédito Invima

La alerta se generó tras recibir múltiples reportes ciudadanos y tras la vigilancia sanitaria ejercida por la Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica del Invima. El organismo subrayó que el desconocimiento del origen y la cadena de distribución del producto impide garantizar condiciones adecuadas de almacenamiento, transporte y conservación antes de su llegada al consumidor.

El Invima advirtió que “los productos cosméticos sin Notificación Sanitaria Obligatoria ponen en riesgo la salud de quienes los utilizan, debido a que no existen garantías sobre su calidad, seguridad y eficacia, ni sobre el cumplimiento de los requisitos normativos establecidos”. Así, el uso de artículos como Alufresh puede representar un peligro para los consumidores, ya que no hay certeza sobre su composición ni sobre la ausencia de contaminantes o sustancias nocivas.

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El desodorante Alufresh se promociona como una solución natural a base de piedra de alumbre, destinada a neutralizar bacterias que causan mal olor sin bloquear los poros ni manchar la ropa. Para su aplicación, se instruye humedecer la piedra y frotarla sobre la piel limpia de las axilas.

Una persona aplica una piedra de alumbre en su axila. En un segundo plano, un envase de cartón indica 'Piedra de Alumbre - Desodorante Natural'.
Al ser un producto natural, algunas personas creen que no se necesita registro sanitario - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante la situación, Invima recomendó suspender de inmediato el uso de este producto y evitar futuras compras. También instó a denunciar a quienes lo comercialicen por canales no autorizados, utilizando los medios oficiales de la entidad. El objetivo es fortalecer las acciones de vigilancia y evitar riesgos sanitarios asociados a productos ilegales.

La autoridad sanitaria recordó que cualquier consumidor puede verificar si un producto cuenta con NSO mediante los servicios en línea del Invima, donde es posible consultar los registros autorizados para su venta en Colombia. Además, solicitó a las secretarías de salud regionales intensificar los controles en establecimientos donde pueda encontrarse el desodorante y reportar cualquier novedad.

La entidad reiteró el llamado a la ciudadanía para no confiar en productos ofrecidos por redes sociales o canales informales. Según el Invima, “es importante resaltar que los productos cosméticos sin Notificación Sanitaria Obligatoria ponen en riesgo la salud”, pues no se puede garantizar la calidad ni el cumplimiento de los requisitos normativos.

Una axila con piel enrojecida, vello y pequeños bultos. Una mano sostiene un desodorante en barra de color claro con la etiqueta deteriorada.
Un desodorante sin registro, puede generar irritaciones y malos olores - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pese a esto la piedra de alumbre sí resulta eficaz para controlar el olor corporal, ya que actúa formando una barrera que combate las bacterias responsables del mal olor. Este mineral, utilizado en cosmética, proviene de la alunita, una roca volcánica extraída de minas subterráneas.

Tras su tratamiento, se obtiene alumbre de potasio, el compuesto empleado en productos desodorantes. Es fundamental verificar que estos artículos cuenten con registro sanitario, pues la falta de controles puede significar la presencia de impurezas. El uso de piedra de alumbre sin procesar adecuadamente podría presentar riesgos para la salud de quienes la utilizan.

El hecho pone en evidencia la necesidad de consultar fuentes oficiales antes de adquirir productos para el cuidado personal y de denunciar cualquier venta irregular. Así, Invima busca proteger la salud pública y mantener el control sobre los productos que llegan a los hogares colombianos.

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