Néstor Lorenzo tiene contrato vigente hasta el 24 de julio: estas son las opciones de renovación y los candidatos a reemplazarlo

Néstor Lorenzo tendría opciones de clubes y otras selecciones en caso de no continuar en la selección Colombia - crédito Amanda Perobelli/REUTERS

Néstor Lorenzo terminará su contrato como entrenador de la selección Colombia el 24 de julio del 2026, después de dirigir la Copa Mundial de la FIFA 2026, en donde la Tricolor avanzó hasta los octavos de final, siendo eliminada en la tanda de penaltis por la selección de Suiza.

El rendimiento de la Amarilla en el Mundial de Fútbol no fue el esperado. A pesar de volver a jugar cinco partidos, algo que solo sucedió una vez en la historia de la Federación Colombiana de Fútbol, en Brasil 2014, solo marcó cinco goles y la convocatoria de algunos jugadores ha sido criticada por hinchas y analistas.

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Sin embargo, de la mano del entrenador de nacionalidad argentina, Colombia volvió a disputar una final de Copa América, algo que no sucedía desde el 2001, y clasificó a la Copa Mundial de la FIFA luego de quedarse por fuera de Catar 2022, proceso que contó con Carlos Queiroz y Reinaldo Rueda como entrenadores.

Qué debe pasar para que la Federación Colombiana de Fútbol renueve a Néstor Lorenzo

Néstor Lorenzo con la selección Colombia tiene un récord de 31 partidos ganados, 13 empatados y siete perdidos - crédito Lee Smith/REUTERS

La continuidad de Néstor Lorenzo en la dirección técnica de la selección Colombia estaría directamente ligada a la reelección de Ramón Jesurún como presidente de la Federación Colombiana de Fútbol para el periodo 2026-2030. Aunque en la pasada asamblea los clubes del fútbol colombiano votaron por su continuidad, el Cúcuta Deportivo, en cabeza de José Augusto Cadena, impugnó ante el Ministerio del Deporte la votación.

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La continuidad de Ramón Jesurún al frente de la Federación Colombiana de Fútbol se definirá el 28 de agosto de 2026, cuando la asamblea posesione al nuevo comité ejecutivo en medio de una disputa jurídica sobre si el dirigente ya completó el límite de 12 años consecutivos que la norma permite para cargos de elección en organismos deportivos.

El presidente del Cúcuta Deportivo, José Augusto Cadena, presentó un recurso de reposición ante el Ministerio del Deporte contra la inscripción de Jesurún en el comité ejecutivo por los periodos ya cumplidos. El movimiento instaló la discusión entre los clubes a pocas semanas de la asamblea.

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La continuidad de Ramón Jesurún se definirá en la última semana de agosto de 2026 - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

Jesurún fue elegido en 2015 para reemplazar a Luis Bedoya, que dejó la presidencia en medio del escándalo del llamado Fifagate, tras entregarse a las autoridades de Estados Unidos. De acuerdo con el Decreto 1228 de 1995, los miembros de los órganos de administración de los organismos deportivos tienen periodos de cuatro años y pueden ser reelegidos hasta por dos periodos sucesivos. En la práctica, esa regla fija un tope de tres mandatos consecutivos, equivalentes a 12 años continuos.

El Ministerio del Deporte ya fijó su posición sobre el alcance de su intervención. El 2 de marzo, la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control indicó que no tiene competencia para emitir pronunciamientos que autoricen o sean vinculantes sobre situaciones que aún no se han concretado y que dependen de la autonomía privada.

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La expectativa política e institucional ahora se trasladó a Juliana Gutiérrez, que asumirá como ministra el 7 de agosto. Su posesión ocurrirá 21 días antes de la asamblea en la que se definirá si Jesurún continúa o no en la presidencia.

Quiénes suenan para llegar a la dirección técnica de la selección Colombia

Oliver Glasner, campeón con Crystal Palace, y Zlatko Dalic, exseleccionador de Croacia, son dos de los nombres acercados por miembros del Comité Ejecutivo - crédito Europa Press

El nombre de Zlatko Dalić, exseleccionador de Croacia, ha resurgido como candidato para dirigir a la selección nacional. Dalić quedó libre luego de la eliminación de Croacia en el Mundial ante Portugal, y medios señalan que un miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol habría retomado el contacto con su entorno.

La posible llegada del técnico europeo, que llevó a Croacia al subcampeonato mundial en 2018 y al tercer puesto en 2022, dependería de la continuidad de Ramón Jesurún en la presidencia de la federación y de las otras ofertas que maneja el entrenador, entre ellas de Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Qatar, México y Corea del Sur.

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En paralelo, ha surgido el interés por Oliver Glasner, actual entrenador austríaco del Crystal Palace en la Premier League. Medios internacionales como Sky Sports y Bild, citados por La FM, destacan a Glasner como un estratega de crecimiento sostenido en Europa y con experiencia reciente en el manejo de futbolistas colombianos, dado que dirige a Jefferson Lerma y Daniel Muñoz en su club. La prensa británica ha resaltado su capacidad táctica y su éxito en torneos internacionales, especialmente tras su consagración con el Eintracht Frankfurt en la UEFA Europa League 2021/22.