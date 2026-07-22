Colombia

Siguen las tensiones entre el Centro Democrático y Abelardo de la Espriella: el partido expresó su preocupación por “intervención” en el Senado

La colectividad afirmó que respaldará las iniciativas del nuevo gobierno siempre que coincidan en temas como seguridad y recuperación de la actividad de la empresa privada

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Centro Democrático - crédito Colprensa/Juan David Duque/REUTERS
La publicación del Centro Democrático fue hecho a través de su cuenta oficial de X - crédito Colprensa/Juan David Duque/REUTERS

Después de la elección de Honorio Henríquez como presidente del Senado para el primer año legislativo del nuevo Congreso, el partido Centro Democrático dio detalles sobre cómo será la relación con el gobierno electo de Abelardo de la Espriella.

En un mensaje publicado en la red social X, el Centro Democrático señaló que respaldará las iniciativas que presente el nuevo gobierno únicamente si comparten puntos en común, especialmente en asuntos de seguridad, recuperación de la actividad de la empresa privada, entre otros temas.

“Desde el Centro Democrático acompañaremos las iniciativas del presidente electo Abelardo de la Espriella que coincidan con nuestras tesis en seguridad, recuperación de la dinámica de la empresa privada, estado reducido y políticas sociales”, afirmó el partido.

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Sin embargo, las tensiones generadas por la elección del senador Henríquez parecen no haber terminado, debido a que la colectividad expresó su preocupación por lo sucedido en la votación que definió la mesa directiva del Congreso y que se realizó el 20 de julio de 2026.

Centro Democrático - crédito @CeDemocratico/X
El Centro Democrático expresó su preocupación por lo sucedido en la votación que definió la mesa directiva del Congreso y que se realizó el 20 de julio de 2026 - crédito @CeDemocratico/X

La colectividad calificó la situación como una “intervención percibida del gobierno entrante” y por “gestos de confrontación” con el Centro Democrático.

“Con respeto, expresamos nuestra preocupación por la intervención percibida del gobierno entrante en la elección del Presidente del Senado y por ciertos gestos de confrontación con nuestro partido (sic)”, aseveró el Centro Democrático.

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En otra publicación, el Centro Democrático respondió a la cuenta “Abelardo de la Espriella Presidente”. Allí aclararon que saben que no se trata del presidente electo, pero aseguraron que las amenazas demuestran que algunas personas cercanas al entorno de De la Espriella buscan supuestamente destruir al partido.

“Sabemos que detrás de esta cuenta no está el presidente De la Espriella. Pero estas amenazas confirman que algunos, cercanos a su entorno, sí quieren destruir al Centro Democrático (sic)”, aseveró la colectividad.

Centro Democrático - crédito @CeDemocratico/X
El Centro Democrático aseguró que las amenazas demuestran que algunas personas cercanas al entorno de De la Espriella buscan supuestamente destruir al partido - crédito @CeDemocratico/X

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