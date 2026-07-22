El Invima emitió alerta sanitaria para popular “alimento” que supuestamente elimina la grasa corporal: “Abstenerse de adquirir o consumir este producto”

Las acciones de control concluyeron que el número RSA 19320410 nunca fue otorgado por el organismo, tras una queja ciudadana, y se solicitó reportar eventos asociados y verificar autorizaciones por canales oficiales - crédito Invima/YouTube

El Invima emitió una alerta sanitaria por la comercialización fraudulenta de “Linaza Canadiense, Té Verde y Chía”, de la marca Fibra Plan, al establecer que el registro sanitario RSA 19320410 que aparece en su etiqueta es falso y que el producto se promociona con beneficios para la salud no autorizados, una combinación que la entidad considera un riesgo para los consumidores.

La recomendación de la entidad es no adquirir ni consumir este producto. Quienes ya lo compraron deben suspender de inmediato su consumo y reportar cualquier evento asociado a las autoridades competentes.

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos indicó que la alerta se emitió después de una denuncia y de las acciones de inspección, vigilancia y control adelantadas por la entidad. Esas verificaciones concluyeron que el código sanitario exhibido en el empaque nunca fue otorgado por la autoridad.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la revisión del instituto, “Linaza Canadiense, Té Verde y Chía” se comercializa atribuyéndose propiedades como eliminar grasa corporal, ayudar a perder peso, fortalecer el sistema inmunológico y reducir colesterol, triglicéridos y glucosa en sangre.

El Invima emitió una alerta sanitaria por la comercialización fraudulenta de “Linaza Canadiense, Té Verde y Chía” de la marca Fibra Plan - crédito Invima

La autoridad sanitaria también encontró que el producto ofrecía aliviar la gastritis. Todas esas afirmaciones, según el organismo, carecen de respaldo y de autorización sanitaria.

Así mismo, Daniel Espinosa, coordinador del Grupo Técnico y de Vigilancia Epidemiológica de Alimentos y Bebidas del Invima insistió en que “los alimentos no pueden promocionarse con propiedades preventivas, curativas y terapéuticas sin autorización sanitaria”, y por eso recomendó a la ciudadanía “abstenerse de adquirir o consumir este producto y verificar siempre la autenticidad de los registros sanitarios antes de realizar una compra”.

PUBLICIDAD

Del mismo modo, el instituto sostuvo además que la publicidad de este alimento incumple la normatividad aplicable. La entidad advirtió que ese tipo de prácticas representa un riesgo para la salud de los consumidores.

Ante la situación, Espinosa reiteró que la recomendación es “no adquirir ni consumir el producto linaza canadiense, té verde, chía, marca Fibro Plan” y, si ya fue comprado, “suspender su consumo y reportar cualquier evento asociado a las autoridades competentes”.

El funcionario aseguró que la entidad de control sanitario mantendrá de manera continua las tareas de inspección y vigilancia, con el propósito de prevenir que la población consuma alimentos que representen un peligro para la salud ciudadana.

PUBLICIDAD

“El Invima continuará desarrollando acciones de inspección, vigilancia y control para proteger la salud pública e invita a la ciudadanía a consultar las alertas sanitarias y verificar los registros sanitarios de alimentos y bebidas a través de los canales oficiales de la entidad antes de consumir cualquier producto”, concluyó Espinosa a través de un video publicado en YouTube por la entidad sanitaria.

Las secretarías de Salud y los comerciantes recibieron la orden de retirarlo del mercado

La autoridad sanitaria advirtió que “Linaza Canadiense, Té Verde y Chía” también ofrecía aliviar la gastritis y reducir colesterol, triglicéridos y glucosa sin respaldo - crédito @invimacolombia/X

Con el objetivo de identificar este producto dentro del mercado nacional, el Invima solicitó a las entidades territoriales robustecer las medidas de inspección, vigilancia y control.

Esta directriz se extiende de igual manera a departamentos y municipios, los cuales deberán intensificar las revisiones sobre su circulación.

“De igual forma, se ha solicitado a las secretarías de salud territoriales fortalecer las acciones de inspección, vigilancia y control para identificar este producto en el mercado, y reiteró a distribuidores y comercializadores que no debe ser ofrecido ni comercializado en el país, ya que podrá ser objeto de las medidas sanitarias correspondientes”, dice el comunicado emitido por el Invima.

PUBLICIDAD

A distribuidores y comercializadores, la entidad les reiteró que el producto no debe ser ofrecido ni vendido en el país. Si continúa en el mercado, podrá ser objeto de las medidas sanitarias correspondientes.

El Invima ordenó a secretarías de salud, distribuidores y comercializadores retirar del mercado el producto y verificar registros sanitarios por canales oficiales - crédito Colprensa

Para los consumidores, el llamado adicional es verificar la autenticidad de los registros sanitarios únicamente a través de los canales oficiales del Invima.

La entidad invitó también a consultar sus alertas sanitarias y a revisar en sus herramientas digitales los registros de alimentos y bebidas antes de realizar una compra.

La autoridad informó que continuará desarrollando acciones de inspección, vigilancia y control para proteger la salud pública y prevenir la comercialización de productos fraudulentos en el mercado nacional.

PUBLICIDAD