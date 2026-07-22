Colombia

Dorado Mañana resultados de hoy miércoles 22 de julio: ganadores del último sorteo

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Guardar
Google icon
El sorteo de la lotería El Dorado se lleva a cabo todos los días (excepto los lunes) a las 11:30 horas (Jesús Avilés/Infobae)
El sorteo de la lotería El Dorado se lleva a cabo todos los días (excepto los lunes) a las 11:30 horas (Jesús Avilés/Infobae)

La lotería El Dorado Mañana es una de las más populares en todo el país. A diario, cientos de colombianos participan con la ilusión de llevarse miles de pesos en premios. El sorteo matutino, que se realiza de lunes a sábado a las 11:00 de la mañana, es una emocionante oportunidad para probar suerte.

Puedes seguir la transmisión del sorteo en vivo a través de las cuentas oficiales de la lotería y por el Canal 1. Lo que hace especial a esta lotería es la variedad de premios, ya que el monto ganado depende tanto de las cifras acertadas como de la modalidad de apuesta que elijas.

PUBLICIDAD

No olvides guardar muy bien tu boleto, ya que es el único documento válido para reclamar tu premio si resultas ganador. A continuación, te presentamos los números ganadores de esta mañana.

Números ganadores El Dorado Mañana

Fecha: 22 Julio 2026.

Resultados: 6643 - 7.

Cómo se juega El Dorado Mañana

Los billetes pueden ser adquiridos con los vendedroes oficiales o las tiendas autorizadas (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los billetes pueden ser adquiridos con los vendedroes oficiales o las tiendas autorizadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jugar a la Lotería El Dorado es una experiencia emocionante que puedes disfrutar todos los días. A diferencia de otras loterías con números preestablecidos, aquí tienes la libertad de seleccionar un número de hasta cuatro dígitos, lo que te brinda una forma personalizada de participar y apostar.

El juego cuenta con dos modalidades:

Apuesta directa: Ganas si el número elegido coincide exactamente con el número ganador.Apuesta combinada: Aquí no importa el orden del número que selecciones, lo que hace esta modalidad más flexible y accesible.

PUBLICIDAD

La Lotería El Dorado Mañana ofrece seis diferentes premios según la cantidad de cifras que aciertes:

Por acertar 4 cifras (directa): 4.500 veces tu apuesta.Por acertar 4 cifras (combinada): 208 veces lo apostado.Por acertar las 3 últimas cifras (directa): 400 veces el valor de tu apuesta.Por acertar las 3 últimas cifras (combinada): 83 veces tu apuesta.Por acertar 2 cifras: 50 veces lo apostado.Por acertar la última cifra: cinco veces lo apostado.

El sorteo se lleva a cabo de lunes a sábado a las 11:30 hora local (Imagen Ilustrativa Infobae)
El sorteo se lleva a cabo de lunes a sábado a las 11:30 hora local (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dónde comprar tu boleto

Jugar en esta lotería es muy sencillo y accesible. Los billetes están disponibles en puntos de venta autorizados en todo el país, además de la opción de comprarlos en línea a través de la página web oficial, una alternativa implementada en los últimos años.

Para participar, solo necesitas elegir tu modalidad de apuesta: directa (donde el orden del número debe coincidir exactamente) o combinada (el orden no importa). Luego, seleccionas cuántas cifras deseas jugar, de una a cuatro y defines el monto que quieres apostar, desde pequeñas cantidades hasta sumas más significativas.

La Lotería El Dorado se juega todos los días, lo que te brinda la posibilidad de adquirir un boleto diariamente y disfrutar de la emoción de participar con frecuencia. Los resultados del sorteo se publican poco después de realizarse, facilitando el acceso a la información de los números ganadores.

Si ganas, puedes reclamar tu premio en cualquier punto autorizado de venta. Solo necesitas presentar tu boleto en buen estado, ya que es el documento oficial requerido para el cobro. En el lugar te proporcionarán las instrucciones necesarias para recibir tu dinero de forma segura y rápida. ¡Buena suerte!

¿Qué es la lotería El Dorado?

Este sorteo es supervisado por Grupo Empresaria y la Secretaría Distrital del Gobierno y Lotería de Bogotá. En Colombia las loterías tienen un propósito altruista, puesto que parte de las ganancias que dejan los diferentes concursos es destinado para el sector salud del país.

La lotería el dorado fue creada después del año 2000, su modalidad diaria es lo que llamó la atención de miles de colombianos que están en busca de probar su suerte y ganar diferentes premios por medio del azar.

Los resultados se publican todos los días poco después del sorteo y los participantes cuentan con la posibilidad de verificar rápidamente si el número que seleccionado fue el ganador.

Temas Relacionados

Dorado MañanaEl Dorado MañanaEl Dorado Mañana ColombiaLotería Dorado ColombiaResultado dorado mañanacolombia-loteriascolombia-noticiasLoterías de ColombiaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El Invima emitió alerta sanitaria por la venta fraudulenta de un producto que contiene té verde, linaza canadiense y semillas de chía

La entidad le hizo un llamado a las secretarías de Salud territoriales, junto con municipios y departamentos, para reforzar inspecciones con el fin de ubicar este producto en comercios, mientras a los distribuidores se les reiteró que no deben ofrecerlo o, de lo contrario, podrían enfrentar medidas

El Invima emitió alerta sanitaria por la venta fraudulenta de un producto que contiene té verde, linaza canadiense y semillas de chía

General Eliécer Camacho habló de los grupos armados que ofrecen millonaria recompensa para atentar contra Abelardo de la Espriella: “Delincuentes”

El mayor general retirado aseguró que las estructuras criminales rechazaron la desmovilización y retomaron la vía de la intimidación, luego de perder los beneficios ofrecidos por el Gobierno Petro

General Eliécer Camacho habló de los grupos armados que ofrecen millonaria recompensa para atentar contra Abelardo de la Espriella: “Delincuentes”

Petro reaccionó al anuncio de Abelardo de la Espriella que Medellín será la sede del Escudo de las Américas para Colombia: “Solo traerá más violencia”

El presidente de la República señaló que, durante su gobierno, la tasa de homicidios en la capital de Antioquia cayó gracias a la política de diálogo en cárceles, en barrios populares y con las juventudes

Petro reaccionó al anuncio de Abelardo de la Espriella que Medellín será la sede del Escudo de las Américas para Colombia: “Solo traerá más violencia”

Siguen las tensiones entre el Centro Democrático y Abelardo de la Espriella: el partido expresó su preocupación por “intervención” en el Senado

La colectividad afirmó que respaldará las iniciativas del nuevo gobierno siempre que coincidan en temas como seguridad y recuperación de la actividad de la empresa privada

Siguen las tensiones entre el Centro Democrático y Abelardo de la Espriella: el partido expresó su preocupación por “intervención” en el Senado

Mujer se enfrentó a un ladrón en Bogotá y terminaron forcejeando en el suelo

Al parecer, el hombre portaba un arma falsa, por lo que la víctima resultó con heridas menores

Mujer se enfrentó a un ladrón en Bogotá y terminaron forcejeando en el suelo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

ENTRETENIMIENTO

‘Yo me llamo’ arrancó con fuerza y venció a ‘MasterChef Celebrity’: así quedó el rating tras el estreno de la nueva programación de Caracol y RCN

‘Yo me llamo’ arrancó con fuerza y venció a ‘MasterChef Celebrity’: así quedó el rating tras el estreno de la nueva programación de Caracol y RCN

El hijo de Cristina Hurtado volvió a conquistar las redes sociales: enseñó cómo preparar un choripán casero con su exitoso chimichurri

Javier Bardem se robó las miradas en concierto de Shakira en Nueva York: la cantante reaccionó a su euforia al ritmo de ‘Dai Dai’

Inició la competencia en ‘MasterChef Celebrity Colombia 2026′: estas fueron las sorpresas de las celebridades en el estreno

Humorista de ‘Sábados Felices’ fue víctima de un angustiante atraco masivo mientras almorzaba con su familia

Deportes

Etapa 17 del Tour de Francia: Jasper Philispen se lleva la victoria en la llegada a Voiron, y Einer Rubio fue el mejor colombiano en la jornada

Etapa 17 del Tour de Francia: Jasper Philispen se lleva la victoria en la llegada a Voiron, y Einer Rubio fue el mejor colombiano en la jornada

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay 2026 de hoy, 22 julio

Néstor Lorenzo tiene contrato vigente hasta el 24 de julio: estas son las opciones de renovación y los candidatos a reemplazarlo

EN VIVO - Independiente Medellín vs. Vasco da Gama: partido de ida en los ‘play-off’ de la Copa Sudamericana 2026

Falleció ex técnico del Independiente Medellín y del Envigado Óscar Aristizábal: se desvaneció mientras dirigía un entrenamiento