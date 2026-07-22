General Eliécer Camacho habló de los grupos armados que ofrecen millonaria recompensa para atentar contra Abelardo de la Espriella: “Delincuentes”

Eliécer Camacho: “Los grupos terroristas recurrieron a las amenazas tras rechazar la reintegración” - crédito @lavozdelgeneral/X

Una recompensa de hasta 3.000 millones de pesos fue ofrecida por las estructuras del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc para ejecutar un atentado contra el presidente electo Abelardo de la Espriella.

Esta información fue confirmada por el equipo de seguridad del mandatario entrante, tras recibir reportes de inteligencia técnica que advirtieron sobre la existencia de un plan criminal específico para atentar contra su vida durante actividades de empalme en distintas regiones del país.

El equipo de prensa de De la Espriella detalló que los informes entregados a las agencias estatales advirtieron que las organizaciones armadas buscan alterar el desarrollo de las mesas de trabajo que se desarrollan actualmente en diversas zonas de Colombia, en el marco de la transición presidencial.

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Según la información oficial, el objetivo de las amenazas sería truncar los avances en las labores de empalme y generar un ambiente de inestabilidad institucional, aprovechando los desplazamientos del presidente electo y su equipo de gobierno.

El equipo de seguridad del presidente electo, Abelardo de la Espriella, denunció un presunto plan para atentar contra su vida, basado en reportes de inteligencia - crédito @defensoresco/X

En medio de este clima de alerta, el mayor general retirado y excomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, Eliécer Camacho, publicó un video en la red social X, en el que se refirió de manera directa a la situación de seguridad que enfrenta el país, así como al contexto de amenazas contra el jefe de Estado electo.

“Los grupos terroristas dejaron pasar la oportunidad de reintegrarse a la vida civil y pedir perdón a sus víctimas”, afirmó Camacho en su pronunciamiento por medio de un video publicado en X.

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El excomandante subrayó que, tras el fracaso de los beneficios ofrecidos en los últimos años, las estructuras armadas han retomado la vía de la intimidación, ahora dirigida contra el presidente electo y la sociedad civil.

“Ahora, cuando su cuarto de hora terminó, recurren de nuevo a las amenazas contra el presidente electo y contra los colombianos. Colombia no puede ceder más”, expresó Camacho en su declaración pública.

Según el oficial retirado, durante cuatro años los grupos narcoterroristas contaron con garantías, beneficios y libertades concedidas por el Gobierno nacional en el proceso de la llamada Paz total, con el fin de facilitar su desmovilización y reincorporación a la vida civil. Sin embargo, el mayor general sostuvo que las organizaciones armadas optaron por rechazar estas condiciones.

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Eliécer Camacho responsabilizó a las Farc, ELN y Clan del Golfo de planear atentado contra el mandatario electo Abelardo de la Espriella - crédito @lavozdelgeneral/X

“¿Saben por qué no lo hacen? Porque hoy los dueños del narcotráfico son los grupos como las Farc, el ELN y el Clan del Golfo”, sostuvo el excomandante.

El video difundido por Camacho también señala que la amenaza contra el presidente electo se ha hecho patente desde el anuncio de su victoria.

“Sí están ya amenazando a Colombia tan pronto llegue el nuevo gobierno. Y no solo eso, se atreven a ofrecer hasta tres mil millones de pesos por el asesinato del presidente electo Abelardo de la Espriella”, advirtió el mayor general retirado.

La cifra, equivalente a aproximadamente 750 mil dólares estadounidenses, pone en evidencia la magnitud de la amenaza y el alcance de las estructuras criminales involucradas.

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Ante este panorama, Camacho hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar con las autoridades. “Los colombianos tenemos que acompañar a nuestro país, informar a las autoridades cualquier información que tengamos al respecto, porque no vamos a permitir que estos grupos delincuenciales sigan presionando y tengan parte del poder de nuestro país”, manifestó en su mensaje.

Eliécer Camacho se pronunció por presunto atentado de grupos criminales contra Abelardo de la Espriella - crédito @lavozdelgeneral/X - Luisa Gonzalez/REUTERS

El excomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá remarcó la importancia de la denuncia y la cooperación ciudadana como herramienta clave para enfrentar la presión de los grupos armados ilegales.

Finalmente, Camacho enfatizó que los responsables de estas amenazas y atentados deberán comparecer ante la justicia, tanto nacional como internacional.

“Ellos han sido delincuentes, tendrán que responder ante las autoridades, pero igualmente quien sea solicitado por parte de los Estados Unidos tendrá que responder por el tráfico de estupefacientes y por los delitos de lesa humanidad que han cometido contra los colombianos”, concluyó el mayor general retirado en su mensaje de advertencia.

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El panorama de seguridad para el presidente electo Abelardo de la Espriella se torna complejo ante la persistencia de amenazas provenientes de grupos armados organizados.