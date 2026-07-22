Colombia

Trabajadores de Asmet Salud EPS se irán a huelga por incumplimiento de pagos: sindicato anunció movilización nacional

El colectivo afirmó que no hay soluciones concretas pese a retrasos reiterados y advirtió afectaciones al mínimo vital y al trabajo en condiciones dignas, con impacto directo en cientos de familias

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El sindicato de trabajadores de Asmet Salud EPS anunció una jornada de movilización escalonada en todo el país - crédito Colprensa
El sindicato de trabajadores de Asmet Salud EPS anunció una jornada de movilización escalonada en todo el país - crédito Colprensa

Una nueva crisis laboral golpea a Asmet Salud EPS luego de que la organización sindical de trabajadores anunciaran el inicio de una jornada de movilización escalonada en todo el país.

Según indicó el sindicato, la medida responde a la ausencia de soluciones concretas frente a los repetidos retrasos en el pago de salarios, primas y aportes a la seguridad social, situación que ha dejado en vilo a cientos de trabajadores y a sus familias.

La asamblea de delegados, reunida el 21 de junio, aprobó un plan de protestas que dará inicio este miércoles 22 de julio con una rueda de prensa y actos de visibilización frente a todas las sedes de la entidad.

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Asimismo, para el jueves 23 de julio está previsto un plantón pacífico en los mismos puntos, de 8:00 a. m. a 10:00 a. m.

“La organización sindical informa a la opinión pública que, ante los reiterados atrasos en el pago de salarios, aportes al Sistema de Seguridad Social, prima y demás acreencias laborales, situación que viene afectando gravemente a los trabajadores y sus familias, se han agotado los canales institucionales de diálogo y gestión ante la administración de Asmet Salud EPS y se han elevado las correspondientes solicitudes ante las autoridades competentes, sin que a la fecha existan soluciones concretas que garanticen la normalización de las obligaciones laborales”, señalaron los trabajadores.

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Según indicaron, las solicitudes elevadas ante el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Superintendencia Nacional de Salud y otras autoridades no han producido acciones que garanticen la normalización de las obligaciones laborales de la empresa.

La organización sindical advirtió que la persistencia de los atrasos compromete derechos fundamentales como el trabajo en condiciones dignas, el mínimo vital y la seguridad social.

“Los trabajadores han actuado con responsabilidad, privilegiando el diálogo y el respeto por la institucionalidad”, señala el comunicado, pero enfatiza que la situación “no admite más dilaciones”.

El colectivo sindical solicitó al nuevo Gobierno nacional que priorice la protección de los derechos de los empleados del sector salud. Reclaman la intervención inmediata de las autoridades para asegurar el pago oportuno de salarios, prestaciones y la continuidad en la prestación de los servicios de salud.

A través de su declaración, los trabajadores hacen un llamado al presidente de la República y a todos los organismos encargados de la vigilancia del sector para que intervengan de manera efectiva y urgente. Insisten en el respeto de los derechos laborales y la dignidad de quienes mantienen en funcionamiento el sistema de salud.

Entretanto, los actos de protesta fueron anunciados como jornadas ordenadas y respetuosas del marco jurídico. El sindicato recordó que estas acciones se amparan en los derechos constitucionales de reunión, manifestación y libertad sindical, consagrados en la Carta Política de Colombia.

“Solicitamos al señor presidente de la República, al Ministerio del Trabajo, al Ministerio de Salud y Protección Social, a la Superintendencia Nacional de Salud, a la Defensoría del Pueblo y a las demás autoridades competentes que, en el marco de sus funciones constitucionales y legales, intervengan de manera efectiva para garantizar el pago oportuno de los salarios, la seguridad social y las demás acreencias laborales, así como la continuidad en la prestación de los servicios de salud”, señaló la organización.

La declaración finaliza reiterando la disposición al diálogo y la búsqueda de soluciones reales, pero subraya que la dignidad de los trabajadores y el cumplimiento de sus derechos no pueden seguir postergándose.

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