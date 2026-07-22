Sindicato de la UNP siguió su enfrentamiento con el Gobierno Petro: piden que “no metan más guerrilleros” y denuncian falta de transparencia en nuevos cargos

Voceros de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Interior se reunieron con los líderes de los sindicatos - crédito Suministrada a Infobae

“Lo que estamos peleando es que crearon 6.000 cargos, pero la entidad, el director de la UNP, tiene amarrados esos cargos para nombrar gente de confianza. Lo que queremos es transparencia en el proceso”, aseguró Wilson Devia, presidente del sindicato mayoritario de la Unidad Nacional de Protección (UNP), al explicar las razones de la protesta que desde el 20 de julio de 2026 mantiene a centenares de escoltas concentrados frente a la sede de la entidad en Bogotá.

La manifestación completó más de 24 horas y reúne a trabajadores sindicalizados que exigen claridad sobre la provisión de 6.000 nuevos cargos de planta, así como garantías para la continuidad laboral de miles de escoltas vinculados a los esquemas de protección de la entidad.

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Los manifestantes advirtieron que las decisiones adoptadas por la administración podrían afectar el funcionamiento del servicio que presta seguridad a más de 15.000 personas en riesgo.

Uno de los principales puntos de la protesta es la modificación de los requisitos para acceder al cargo de oficial de protección. De acuerdo con los sindicatos, el Gobierno cambió de manera acelerada las exigencias académicas para ocupar esos puestos, lo que, a su juicio, abre la posibilidad de realizar nombramientos sin un proceso transparente.

Líderes sindicales rechazan que la UNP busque contratar a 6.000 nuevos escoltas de manera irregular - crédito Suministrada a Infobae

En declaraciones a Blu Radio, Devia explicó que anteriormente el cargo requería formación tecnológica y la obtención de un título profesional.

Sin embargo, afirmó que el decreto fue modificado en un corto periodo para eliminar ese requisito y reemplazarlo por una experiencia laboral de entre 36 y 60 meses.

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El dirigente sostuvo que la inconformidad no radica en la ampliación de la planta de personal, sino en la forma en que se realizará la selección de quienes ocuparán esos empleos. “No metan más guerrilleros al interior de la Unidad Nacional de Protección, no metan más delincuentes y que la entidad sea transparente”, declaró.

Incluso aseguró que cuentan con audios que, según dijo, evidenciarían supuestas gestiones para priorizar el ingreso de personas cercanas al Gobierno antes de finalizar el actual mandato. Esas afirmaciones no han sido corroboradas por las autoridades.

Otro de los temas que preocupa a los trabajadores es la continuidad de los contratos de los escoltas que actualmente prestan el servicio de protección.

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Según Devia, cerca de 16.000 contratos finalizaron el pasado 21 de julio de 2026 y, de acuerdo con los cálculos del sindicato, ya se había ejecutado aproximadamente el 95 % de los recursos destinados para este año, dejando un margen presupuestal reducido para garantizar la operación hasta diciembre.

Wilson Devia, exdirigente sindical de la Unidad Nacional de Protección (UNP), fue señalado por el presidente Gustavo Petro de estar detrás del presunto bloqueo de la entidad - crédito Gustavo Petro/X

La situación, advirtieron los sindicatos, genera incertidumbre tanto para los trabajadores como para las personas que dependen de los esquemas de protección administrados por la UNP.

Según informó El Tiempo, alrededor de 400 sindicalistas instalaron un campamento frente a la sede principal de la entidad, en el sector de Puente Aranda, como parte de una toma pacífica.

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Geovany Varela, integrante de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), explicó que la movilización también busca denunciar presuntas irregularidades en el proceso de contratación y exigir mayores garantías para quienes pasarían de un esquema tercerizado a formar parte de la planta permanente.

Varela también cuestionó los cambios realizados en el proceso de licitación relacionado con los servicios de protección.

Desde el 20 de julio están bloqueadas las instalaciones de la UNP - crédito Suministrada a Infobae

Según indicó, inicialmente la contratación contemplaba diez zonas, luego fue reducida a dos y posteriormente un juez ordenó la suspensión del proceso. A su juicio, la administración no atendió las advertencias realizadas por los trabajadores sobre ese procedimiento.

El vocero agregó que el director de la UNP sostuvo un encuentro informal con los manifestantes, pero consideró que las explicaciones entregadas fueron insuficientes para aclarar cómo se desarrollará el tránsito del personal tercerizado hacia los nuevos cargos de planta.

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La protesta se tornó tensa durante la noche del 21 de julio, cuando se registraron enfrentamientos en inmediaciones de la avenida Las Américas con carrera 44.

De acuerdo con información preliminar citada por el medio citado, la intervención de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) de la Policía se produjo luego de que los manifestantes no retiraran las vallas instaladas sobre la vía.

Desde el sindicato rechazaron esa versión y aseguraron que la protesta había permanecido de manera pacífica. Devia afirmó que incluso permitieron el ingreso a las instalaciones de la entidad para evitar confrontaciones y sostuvo que la intervención policial fue desproporcionada.

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La movilización también generó la reacción del presidente Gustavo Petro, quien a través de su cuenta en la red social X cuestionó a los promotores del bloqueo y vinculó las protestas con presuntas mafias relacionadas con la contratación de servicios de seguridad y vehículos blindados.