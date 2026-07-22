Colombia

Cuatro concejales de Antioquia resultaron heridos tras accidente de tránsito en la vía entre Santa Fe de Antioquia y Cañasgordas

El incidente ocurrió cuando los cabildantes viajaban en un automotor institucional rumbo a una actividad regional. El vehículo terminó a un costado

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Los concejales heridos fueron identificados como Álvaro Rivera, Diego Alejandro, Felipe Higuita y Daisy Cartagena - crédito Bomberos
Los concejales heridos fueron identificados como Álvaro Rivera, Diego Alejandro, Felipe Higuita y Daisy Cartagena - crédito Bomberos

La emergencia ocurrida en la vía que conecta a Santa Fe de Antioquia con Cañasgordas dejó como saldo a cuatro concejales heridos, luego de que el vehículo oficial en el que se desplazaban sufriera un volcamiento.

Entre los afectados, Felipe Higuita requirió atención médica especializada debido a lesiones de mayor gravedad en una extremidad superior.

Los otros concejales afectados fueron identificados como Álvaro Rivera, Diego Alejandro, Felipe Higuita y Daisy Cartagena, los cuales se dirigían a un acto oficial promovido por la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín en el Túnel de El Toyo, en Cañasgordas. En esa ceremonia también participó el presidente electo Abelardo de la Espriella.

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La ausencia de los corporados en la sesión del Concejo tuvo una explicación clara: el vehículo oficial en el que viajaban volcó en circunstancias que aún son investigadas.

El vehículo oficial perdió estabilidad y terminó volcado sobre uno de sus costados en la carretera de Santa Fe de Antioquia - crédito Bomberos
El vehículo oficial perdió estabilidad y terminó volcado sobre uno de sus costados en la carretera de Santa Fe de Antioquia - crédito Bomberos

Tras el accidente, los organismos de socorro y el personal médico acudieron rápidamente para prestar auxilio. Bomberos y ambulancias atendieron a los lesionados y coordinaron su traslado a centros asistenciales, mientras los daños materiales en el vehículo evidenciaban la magnitud del incidente: el parabrisas quedó destruido y varias partes internas resultaron afectadas.

Según los reportes iniciales, el vehículo perdió estabilidad y terminó volcado sobre uno de sus costados. Hasta el momento, las autoridades locales no han determinado la causa precisa del accidente, por lo que se mantiene abierta una investigación para esclarecer lo sucedido.

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La indagación incluye la revisión técnico-mecánica del automotor y la verificación de su estado de mantenimiento. Además, los equipos encargados recopilan testimonios y otras pruebas que ayuden a reconstruir la secuencia de los hechos.

Las autoridades informaron que los cuatro concejales sobrevivieron al siniestro. El hecho más delicado fue la lesión sufrida por Felipe Higuita, quien debió ser hospitalizado por una afectación en su miembro superior. Los otros tres cabildantes no presentaron heridas de consideración y no requirieron atención médica especializada.

El accidente se produjo el 20 de julio, mientras los funcionarios cumplían su agenda institucional en la región. Las investigaciones continúan para determinar las razones que llevaron al volcamiento del vehículo y esclarecer si existieron fallas mecánicas o factores externos.

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