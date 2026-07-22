Así quedaron las comisiones de la Cámara de Representantes: Pacto Histórico y Centro Democrático tendrán la mayor representación

En total, 165 curules fueron distribuidas en su totalidad - crédito Cristian Bayona/Colprensa

La Cámara de Representantes de Colombia definió la distribución de sus comisiones constitucionales para el periodo legislativo 2026-2027.

En total, fueron distribuidas 165 curules entre las siete comisiones constitucionales permanentes, mientras los representantes de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) tienen una destinación específica.

La definición sigue incompleta porque el Pacto Histórico mantiene discusiones internas sobre su propia distribución, pero el cuadro ya permite ver que esa corporación volvería a ser más cercana al presidente electo Abelardo de la Espriella que la otra mitad del Congreso.

La Cámara de Representantes perfiló el reparto de comisiones y ese mapa anticipa más margen para el gobierno de Abelardo De La Espriella - crédito Ministerio del Interior

Una muestra de ello fue la elección de la Presidencia de la Cámara de Representantes, en la que fue escogido el conservador Nicolás Barguil casi que de forma unánime.

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El tono político de la Cámara se mide en buena parte por la composición de sus comisiones constitucionales y legales. Allí pesa un dato de partida: el Pacto Histórico es la bancada con más asientos en el Congreso, de modo que cada célula legislativa comienza con una presencia amplia de la oposición.

Comisión Primera

Ese patrón se ve con claridad en la Comisión Primera, una de las más delicadas para cualquier gobierno por el tipo de iniciativas que suele discutir.

La Comisión Primera de la Cámara quedó con 11 de 39 asientos en manos de la oposición, un bloque que puede complicar reformas políticas del gobierno - crédito @Pr1meroJusticia/X

En esta corporación, donde se estudian las reformas constitucionales, leyes estatutarias, derechos humanos y orden público, cuenta con la siguiente conformación: 10 representantes del Pacto Histórico, siete del Centro Democrático, tres del Partido Liberal, mismo número de curules para el Partido Conservador.

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Así mismo, el Partido de La U tendrá tres espacios, Cambio Radical contará con dos, y los partidos Alianza Verde, Creemos y Salvación Nacional contarán con una curul cada uno. Igualmente, la comisión tendrá una de las curules afro y el espacio otorgado para Aida Quilcué bajo el Estatuto de Oposición.

La Comisión Segunda concentra debates de seguridad y relaciones internacionales, con seis de 20 asientos para el Pacto Histórico y un cupo afectado por la situación judicial de Karen Manrique - crédito Colprensa

Comisión Segunda

En la Comisión Segunda, que trata política internacional, defensa nacional, tratados públicos y comercio exterior, el Pacto Histórico tendrá seis de los 20 puestos.

El Centro Democrático, el Partido Liberal y el Partido Conservador obtuvieron tres cada uno, mientras Creemos, La U y Mira tendrán uno por partido.

Esa comisión arranca, además, con un cupo menos en la práctica. Allí fue asignado el espacio de Karen Manrique, quien está en prisión preventiva por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd).

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Las comisiones Tercera y Cuarta muestran equilibrio para discutir presupuesto y reformas tributarias, con seis integrantes del Pacto Histórico en cada una y mayor presencia del centro - crédito captura pantalla/Canal del Congreso/YouTube

Comisiones Económicas

Las comisiones Tercera y Cuarta, dedicadas a asuntos de Hacienda, también quedaron con presencia fuerte del oficialismo. En la Tercera, sobre crédito público, impuestos y regulación económica, el Pacto Histórico y el Partido Liberal quedaron igualados con seis asientos cada uno; el Centro Democrático tendrá cinco, los conservadores cuatro, La U dos, los verdes uno y habrá tres más distribuidos entre Cambio Radical, Creemos y Salvación Nacional.

En la Cuarta, que tramita leyes orgánicas de presupuesto, control fiscal y patentes, el Pacto Histórico también obtuvo seis puestos. El Centro Democrático quedó con seis, mientras liberales y conservadores tendrán cuatro cada uno.

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Comisión Quinta Cámara de Representantes Colombia - crédito Colprensa

Otras comisiones

La Comisión Quinta, que estudia régimen agropecuario, ecología, medio ambiente, minas y energía, quedó con cuatro miembros del Pacto Histórico y cuatro del Partido Conservador. El Centro Democrático y el Partido Liberal tendrán tres cada uno, La U dos, el Partido Verde uno y Cambio Radical uno.

En la Comisión Sexta, que aborda comunicaciones, tarifas, calamidades públicas, obras públicas y transporte, el Pacto Histórico contará con seis representantes. El Centro Democrático, el Partido Liberal y Cambio Radical tendrán tres cada uno, mientras conservadores, La U y verdes obtuvieron uno.

Por último, la Comisión Séptima, encargada de trabajo, seguridad social, salud y asuntos de mujer y familia, quedó repartida con cinco puestos para el Partido Liberal y cinco para el Pacto Histórico. El Centro Democrático tendrá tres, el Partido Conservador dos, La U dos, Cambio Radical uno y el Partido Verde uno.

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Vale mencionar que en el Senado de la República aún no se ha definido la conformación de cada una de las comisiones, debido al pulso político que quedó abierto tras las dificultades para definir la presidencia del primer año.