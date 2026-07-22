Colombia

Pacto Histórico radicó otra proposición para obligar a Abelardo de la Espriella a posesionarse en Bogotá: “¿Cuánta plata nos va a valer?”

La senadora Sandra Chindoy cuestionó la idea de llevar la ceremonia al Cauca y reclamó que se respete el escenario tradicional, al considerar que el Congreso ofrece infraestructura suficiente y evita erogaciones logísticas adicionales para el Estado

Guardar
Google icon
Abelardo de la Espriella - crédito @delaespriella_style/Instagram/@PactoHistorico/X
La posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella abrió una discusión en el Congreso por su pedido de trasladar la ceremonia a una guarnición militar del Cauca - crédito @delaespriella_style/Instagram/@PactoHistorico/X

La posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella sigue siendo el tema de discusión en el Congreso de la República, después de que el próximo mandatario solicitara el traslado del acto hasta una guarnición militar en el departamento del Cauca.

Aunque De la Espriella ya recibió el apoyo de varios congresistas que, incluso, radicaron proposiciones para autorizar la posesión, desde el Pacto Histórico insistieron en que ese traslado significaría un sobrecosto innecesario para la nación.

Por esa razón, aunque ya se había radicado una proposición en la Cámara de Representantes para bloquear la propuesta, desde el Senado de la República la congresista Sandra Chindoy radicó una nueva solicitud para impedir el “deseo” del nuevo mandatario, con el argumento de mantener la ceremonia en la sede legislativa de Bogotá, en línea con la tradición constitucional del país.

PUBLICIDAD

La solicitud destacó que el Congreso de la República es el espacio natural para la posesión del presidente electo, por tratarse de la sede de la representación popular y contar con la infraestructura adecuada. De acuerdo con la exposición de motivos de Chindoy, celebrar el acto en este lugar evita gastos adicionales y respeta la voluntad ciudadana expresada en las urnas.

“¿Cuanta plata nos va a valer mover la posesión presidencial a una guarnición militar? Exijo que la posesión presidencial se realice en el Congreso como dicta la Constitución", señaló la recién posesionada senadora.

En la proposición, la congresista enfatizó tres argumentos centrales: la defensa de la institucionalidad democrática, la preservación del carácter civil de la ceremonia y la eficiencia en el uso de recursos públicos. Según su planteamiento, trasladar el evento a un escenario militar alteraría el sentido republicano de la toma de posesión y generaría costos logísticos no justificados.

PUBLICIDAD

“Cúmplase lo establecido en el articulo 141 de la Constitución Politica y en el numeral 1 del articulo 18 de la Ley 5 de 1992 posesionando al Presidente de la República electo el 7 de agosto de 2026 en la ciudad de Bogotá, sede natural del Congreso de la República según lo estipulado por el articulo 140 de la Constitucion”, señala la proposición.

La congresista sostiene que el acto presidencial simboliza la culminación de un proceso democrático y debe mantenerse alejado de connotaciones castrenses. Además, advierte sobre la falta de justificación para invertir en logística y operativos adicionales si se optara por cambiar la ubicación tradicional del evento.

De aprobarse, la ceremonia de posesión continuaría realizándose en el Congreso, garantizando el respeto por la tradición constitucional y evitando gastos innecesarios para el Estado. La iniciativa busca así blindar el carácter civil y democrático del traspaso de mando presidencial, en sintonía con el espíritu de las instituciones republicanas.

La senadora Chindoy concluye su llamado invitando al Congreso a proteger la tradición y fortalecer la institucionalidad, reiterando que la ceremonia debe ser un reconocimiento institucional de la voluntad popular y no un acto de exhibición militar. Con este gesto, promueve una gestión responsable de los recursos públicos y la continuidad de los valores democráticos en la vida política nacional.

Temas Relacionados

Posesión Abelardo de la EspriellaSandra ChindoyPacto HistóricoCongreso de la RepúblicaColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Si toma café en ayunas, tome nota: médico colombiano explica por qué podría afectar su salud

El médico colombiano Oswaldo Restrepo explicó qué ocurre en el organismo cuando el café se consume con el estómago vacío y advirtió sobre los efectos que este hábito puede tener en la digestión, el reflujo, la producción de ácido gástrico y las hormonas

Si toma café en ayunas, tome nota: médico colombiano explica por qué podría afectar su salud

Cuatro concejales de Antioquia resultaron heridos tras accidente de tránsito en la vía entre Santa Fe de Antioquia y Cañasgordas

El incidente ocurrió cuando los cabildantes viajaban en un automotor institucional rumbo a una actividad regional. El vehículo terminó a un costado

Cuatro concejales de Antioquia resultaron heridos tras accidente de tránsito en la vía entre Santa Fe de Antioquia y Cañasgordas

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay 2026 de hoy, 22 julio

Junior FC estaría próximo a confirmar la salida de una de los ídolos del club, que iría a reforzar al Cúcuta Deportivo a días del inicio del segundo semestre del FPC

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay 2026 de hoy, 22 julio

No para el enfrentamiento entre el uribismo y Abelardo de la Espriella: “Quieren destruir al Centro Democrático”

La colectividad afirmó que respaldará las iniciativas del nuevo gobierno siempre que coincidan en temas como seguridad y recuperación de la actividad de la empresa privada

No para el enfrentamiento entre el uribismo y Abelardo de la Espriella: “Quieren destruir al Centro Democrático”

Feminicidio de una joven con ocho meses de embarazo en Cali provocó reacciones de los políticos: “En este país no pasa nada”

El caso de María Camila Potosí, encontrada sin vida, en avanzado estado de descomposición y con señales de tortura, ha generado varios pronunciamientos para exigir respuestas y justicia ante el crimen

Feminicidio de una joven con ocho meses de embarazo en Cali provocó reacciones de los políticos: “En este país no pasa nada”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

ENTRETENIMIENTO

Así quedó el rating de ‘Yo me llamo’ y ‘MasterChef Celebrity’ tras el estreno de la nueva programación de Caracol y RCN

Así quedó el rating de ‘Yo me llamo’ y ‘MasterChef Celebrity’ tras el estreno de la nueva programación de Caracol y RCN

El hijo de Cristina Hurtado volvió a conquistar las redes sociales: enseñó cómo preparar un choripán casero con su exitoso chimichurri

Javier Bardem se robó las miradas en concierto de Shakira en Nueva York: la cantante reaccionó a su euforia al ritmo de ‘Dai Dai’

Inició la competencia en ‘MasterChef Celebrity Colombia 2026′: estas fueron las sorpresas de las celebridades en el estreno

Humorista de ‘Sábados Felices’ fue víctima de un angustiante atraco masivo mientras almorzaba con su familia

Deportes

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay 2026 de hoy, 22 julio

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay 2026 de hoy, 22 julio

Los ocho equipos más grandes de la Liga BetPlay se pronunciaron sobre la distribución de los derechos de TV: “Limita la capacidad del fútbol colombiano”

Etapa 17 del Tour de Francia: Jasper Philispen se lleva la victoria en la llegada a Voiron, y Einer Rubio fue el mejor colombiano en la jornada

Néstor Lorenzo tiene contrato vigente hasta el 24 de julio: estas son las opciones de renovación y los candidatos a reemplazarlo

EN VIVO - Independiente Medellín vs. Vasco da Gama: partido de ida en los ‘play-off’ de la Copa Sudamericana 2026