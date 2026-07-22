Colombia

Feminicidio de una joven con ocho meses de embarazo en Cali provocó reacciones de los políticos: “En este país no pasa nada”

El caso de María Camila Potosí, encontrada sin vida, en avanzado estado de descomposición y con señales de tortura, ha generado varios pronunciamientos para exigir respuestas y justicia ante el crimen

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Sondra Macollins, Luis Gilberto Murillo y Jennifer Pedraza se pronunciaron en X por feminicidio de María Camila Potosí en Cali - crédito Colprensa - @LuisGMurillo/X - @JenniferPedraz/X
Sondra Macollins, Luis Gilberto Murillo y Jennifer Pedraza se pronunciaron en X por feminicidio de María Camila Potosí en Cali - crédito Colprensa - @LuisGMurillo/X - @JenniferPedraz/X

El hallazgo del cuerpo de María Camila Potosí Gómez, joven de 21 años con un embarazo avanzado de ocho meses, conmocionó a la ciudad de Cali y reavivó los reclamos sociales contra la violencia de género.

El cadáver fue encontrado a orillas del río Meléndez, en el sector conocido como Vagón, kilómetro 3 de la vía a La Buitrera, sur de la ciudad, tras permanecer desaparecida desde el 16 de julio de 2026.

Según el informe preliminar de las autoridades, el cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición y evidentes signos de tortura, junto con múltiples heridas provocadas con arma blanca.

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Las primeras diligencias apuntan a que el cuerpo habría sido envuelto en sábanas antes de ser abandonado en el lugar. El hallazgo movilizó a la Policía y la Fiscalía, que adelantan una investigación para esclarecer las circunstancias de este crimen que ha generado indignación en la opinión pública.

El informe preliminar indicó que la joven de 21 años, con ocho meses de embarazo, presentaba signos de tortura y posibles heridas con arma cortopunzante - crédito Redes sociales
El informe preliminar indicó que la joven de 21 años, con ocho meses de embarazo, presentaba signos de tortura y posibles heridas con arma cortopunzante - crédito Redes sociales

La noticia tuvo amplio eco en redes sociales y en las declaraciones de figuras políticas, quienes exigieron respuestas inmediatas y justicia.

Sondra Macollins, excandidata presidencial, expresó: “Qué impotencia da enterarse de esto. Le arrebataron la vida a Camila Potosí y a su bebé de ocho meses en Cali, después de engañarla dizque con unos regalos”.

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En su mensaje, la dirigente subrayó el dolor e impacto que estos hechos generan en la sociedad: “Duele muchísimo ver que entre nosotras mismas pasen estas cosas, esto no se puede quedar así”.

Macollins instó a las autoridades a actuar con celeridad y transparencia: “Confiamos en que @FiscaliaCol y @PoliciaColombia hagan un trabajo riguroso y pronto nos den respuestas. Toda la luz para Camila y su pequeño. #JusticiaParaCamila”.

Sondra Macollins reclamó acción inmediata por el asesinato de María Camila Potosí y su bebé - crédito @SondraMacol/X
Sondra Macollins reclamó acción inmediata por el asesinato de María Camila Potosí y su bebé - crédito @SondraMacol/X

Por su parte, Jennifer Pedraza, senadora electa por el partido Dignidad y Compromiso, denunció la gravedad del caso y la necesidad de no naturalizar la violencia contra las mujeres.

“SECUESTRARON, TORTURARON Y ASESINARON A UNA MUJER DE 21 AÑOS EN EMBARAZO”, escribió en la red social X, acompañando su mensaje con llamadas directas a las autoridades locales y nacionales: “¡Y en este país no pasa nada! Qué impotencia. ¡No se puede convertir el feminicidio en un paisaje! Hagan algo @AlcaldiaDeCali. Exigimos JUSTICIA por María Camila Potosí. @FiscaliaCol”.

Jennifer Pedraza exigió justicia y condena feminicidio de María Camila Potosí en Cali - crédito @JenniferPedraz/X
Jennifer Pedraza exigió justicia y condena feminicidio de María Camila Potosí en Cali - crédito @JenniferPedraz/X

El caso fue igualmente condenado por Luis Gilberto Murillo, excanciller y exaspirante presidencial, quien expresó: “Esto no puede ser. El feminicidio de María Camila Potosí debe alertarnos a todos. Su vida y la de su hijo fueron arrebatadas de la forma más cruel”.

Murillo reiteró la urgencia de una respuesta institucional y de protección efectiva para las mujeres en Colombia: “Mi solidaridad con su familia. Exigimos una investigación pronta, justicia y cero impunidad. Proteger la vida de las mujeres es un deber inaplazable del Estado”.

Luis Gilberto Murillo condenó el feminicidio de María Camila Potosí y exigió justicia inmediata - crédito @LuisGMurillo/X
Luis Gilberto Murillo condenó el feminicidio de María Camila Potosí y exigió justicia inmediata - crédito @LuisGMurillo/X

Personería de Cali exigió justicia y condenó el feminicidio de María Camila Potosí en Cali: “De extrema gravedad”

La Personería Distrital de Santiago de Cali manifestó su rechazo absoluto ante el asesinato de María Camila Potosí, joven de 21 años con ocho meses de embarazo, cuyo cuerpo fue hallado sin vida tras varios días desaparecida.

La entidad calificó el hecho como “de extrema gravedad” y recalcó que “no puede quedar en la impunidad”. El crimen conmocionó a la ciudad y generó una ola de indignación en la opinión pública.

Como organismo de control, la Personería exigió a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades avanzar en una investigación “célere, exhaustiva y con enfoque de género” para esclarecer el caso, identificar y judicializar a los responsables.

Rechazo institucional en Cali tras feminicidio de joven embarazada, pidieron investigación exhaustiva - crédito @personeriacali/X
Rechazo institucional en Cali tras feminicidio de joven embarazada, pidieron investigación exhaustiva - crédito @personeriacali/X

El pronunciamiento incluyó un llamado urgente a fortalecer acciones de prevención, protección y atención integral ante episodios de desaparición y violencia hacia mujeres.

En su mensaje, la entidad expresó su solidaridad con los familiares y allegados de la víctima, reiterando la importancia de evitar nuevos casos mediante políticas públicas efectivas.

“Acompañamos en su dolor a la familia y seres queridos de la víctima”, concluyó la Personería, mientras la ciudadanía exige justicia y garantías para la vida de las mujeres en Cali.

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