Colombia

Si toma café en ayunas, tome nota: médico colombiano explica por qué podría afectar su salud

El médico colombiano Oswaldo Restrepo explicó qué ocurre en el organismo cuando el café se consume con el estómago vacío y advirtió sobre los efectos que este hábito puede tener en la digestión, el reflujo, la producción de ácido gástrico y las hormonas

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Primer plano de una persona que viste un jersey de punto y sujeta una taza de café con ambas manos, mostrando parte del rostro y un anillo.
El médico Oswaldo Restrepo advierte que el café en ayunas puede causar acidez y reflujo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El médico colombiano Oswaldo Restrepo advirtió que consumir café cuando se tiene el estómago vacío podría favorecer las molestias digestivas como acidez, reflujo e irritación gástrica.

En una de sus explicaciones más recientes, el experto en salud detalló por qué ocurre este proceso y compartió un protocolo sencillo que, según indicó, permite seguir disfrutando de la bebida sin renunciar a ella ni afectar el sistema digestivo.

El café hace parte de la rutina diaria de millones de personas y, para muchos, representa el primer alimento que consumen al despertar. Sin embargo, el especialista colombiano aseguró en uno de sus videos de YouTube que este hábito podría convertirse en un problema cuando se realiza con el estómago completamente vacío, ya que desencadena una serie de reacciones fisiológicas que terminan afectando la salud digestiva.

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Durante su explicación, el especialista afirmó que el organismo interpreta la llegada del café como si estuviera por recibir alimentos sólidos, por lo que activa la producción de ácido clorhídrico y el inconveniente, explicó, es que al no existir comida que procesar, ese ácido permanece dentro del estómago y comienza a irritar la mucosa que protege sus paredes.

Hombre joven sostiene taza de café humeante; hay figuras borrosas y luces en el fondo.
Oswaldo Restrepo explicó que el café activa la producción de ácido clorhídrico aunque no haya alimentos en el estómago (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Déjame decirte una verdad directa al corazón: ese hábito tan común es exactamente la razón por la que a las diez de la mañana sientes un ardor insoportable en la boca del estómago, una llenura molesta o un temblor en las manos”, explicó Restrepo.

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El médico señaló que esta situación no solo estaría relacionada con molestias pasajeras, sino que, mantenida en el tiempo, podría favorecer procesos inflamatorios en el sistema digestivo.

Según indicó, el ácido comienza a deteriorar la capa protectora del estómago y eso explicaría la aparición de síntomas frecuentes como la acidez, el reflujo o la sensación de pesadez pocas horas después de haber ingerido la bebida.

Para ilustrarlo, utilizó una comparación sencilla que facilitó la comprensión del proceso: “Vamos a imaginar que tu estómago es una pequeña olla de acero inoxidable. Esa olla tiene un revestimiento, una capa de gelatina protectora llamada mucosa gástrica. Cuando hueles o tomas café, tu estómago cree que viene un gran trozo de comida y empieza a bombear un ácido sumamente fuerte para disolverlo. El problema es que, como el café pasa de largo en segundos y no hay comida real dentro de la olla, ese ácido se queda flotando allí y empieza a agredir la mucosa. Con los días abre pequeñas grietas que terminan provocando acidez, reflujo y sensación de llenura”, explicó el profesional.

Una taza de café casi vacía con su plato y cuchara sobre una mesa de madera; al fondo, dos sillas de madera, una ventana y plantas en macetas.
La cafeína del café también puede alterar el cortisol en las primeras horas de la mañana, según indicó el médico colombiano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además del efecto sobre el estómago, Restrepo explicó que la cafeína también puede alterar el comportamiento de otras hormonas, especialmente durante las primeras horas de la mañana y recordó que al despertar el cuerpo incrementa de manera natural la producción de cortisol, una hormona relacionada con el estado de alerta y la energía, y aseguró que el café consumido inmediatamente podría modificar ese proceso fisiológico.

El especialista también llamó la atención sobre otro efecto que, según dijo, suele pasar desapercibido: la relajación del esfínter que separa el estómago del esófago, situación que favorecería el ascenso del contenido gástrico y, en consecuencia, la aparición del reflujo.

Frente a este panorama, aclaró que no pretende eliminar el consumo de café, sino enseñar una forma más segura de incorporarlo a la rutina diaria. Por eso propuso una medida muy sencilla antes de beber la primera taza.

En la mañana, al despertar, toma agua tibia. Le puedes agregar el jugo de medio limón. Eso despierta el sistema digestivo de una forma suave, limpia los residuos de la noche y diluye los jugos gástricos. Espera exactamente quince minutos y después ya puedes tomar tu taza de café tranquilo. Ese escudo hace que, cuando llegue el café, no vaya a provocar los daños que explicamos inicialmente”, recomendó.

Como alternativa para quienes ya presentan irritación o inflamación digestiva, sugirió reemplazar temporalmente esa preparación por una infusión de jengibre.

“Para estómagos ya lastimados puedes usar agua tibia con una pizca muy pequeña de jengibre durante tres a cinco días. El jengibre es un antiinflamatorio natural del tubo digestivo, ayuda a bloquear la producción excesiva de ácido y favorece la cicatrización de las paredes del estómago”, afirmó.

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