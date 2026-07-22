Petro insistió en que las EPS se robaron el dinero de la salud y le lanzó pulla a Abelardo de la Espriella: “Su corrupción real”

Petro continúa con sus ataques contra Abelardo de la Espriella por sus presuntos vínculos con un millonario desfalco a EPS - crédito Colprensa/Reuters

El presidente de la República, Gustavo Petro, lanzó una acusación directa contra el mandatario entrante Abelardo de la Espriella y vinculó su eventual llegada al poder con la continuidad de lo que definió como “el mayor robo de la historia de Colombia” en el sistema de salud. Según expuso, existen pruebas judicializadas sobre desvío de recursos públicos hacia Entidades Promotoras de Salud (EPS) privadas y sobre enriquecimiento con esos fondos.

En el centro de su denuncia, Petro afirmó que “ya se probó como se perdieron once billones del erario” y aseguró que esos recursos se desviaron con participación de antiguos directivos del sector y dirigentes políticos. También sostuvo que existen pruebas sobre “los flujos al exterior de los dineros públicos” girados por el Estado a las EPS de Keralty, en Sanitas.

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El mandatario saliente no presentó la querella como una sospecha política, sino como un expediente ya acreditado ante la justicia. “Están todas las pruebas judicializadas de como el exgerente de Coosalud y sus hijos con ayuda del señor Rafael Santos y Jaime Pastrana se robó el dinero público que se entregó a esa EPS (sic)”, escribió en X.

Petro amplió la acusación a otros nombres del sistema de salud y del entorno político. “Y cómo el abelardista Joaquín Gutierrez es otro protagonista del robo millonario a la salud a quien hoy quieren poner a dirigir la salud (sic)”, señaló.

Petro vinculó a De la Espriella con una supuesta continuidad del manejo privado de las EPS

El presidente de la República señaló que entregar más recursos a las Entidades Promotoras de Salud privadas equivaldría a prolongar un mecanismo de desvío ya documentado - crédito @petrogustavo/X

El señalamiento más directo del presidente Petro apuntó a Abelardo de la Espriella, a quien interpeló de manera personal sobre el futuro de los recursos públicos de la salud. “Señor Abelardo de la Espriella va a usted, como presidente, a continuar con el mayor robo de la historia de Colombia al pueblo, ocultando con su acusación falsa de corrupción a mi gobierno, su propia corrupción real y personal en el robo a la salud en Colombia? (sic)”, expuso en la misma red social.

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La tensión central de sus declaraciones quedó planteada en esos términos: Petro sostuvo que el debate no es solo sobre la gestión de su gobierno, sino sobre quién administrará el dinero del sistema y bajo qué intereses. En su formulación, entregar más recursos a las EPS privadas equivaldría a prolongar un mecanismo de desvío ya documentado.

El primer mandatario también formuló una advertencia sobre una eventual reasignación de fondos estatales. “Abelardo, no se le ocurra permitir que se roben ni un peso más de la salud del pueblo, ni se le ocurra enriquecerse usted más con la salud del pueblo colombiano”, afirmó.

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Petro dijo que hay pruebas judicializadas sobre giros al exterior y delitos sin acción de la Fiscalía

Petro afirmó que hay pruebas sobre las pérdidas multimillonarias de recursos - crédito @petrogustavo/X

El presidente Gustavo Petro ubicó parte de sus denuncias en el terreno judicial y cuestionó la falta de reacción institucional. “Hoy están judicializadas las pruebas de los flujos al exterior de los dineros públicos que por billones giro el estado a las EPS de Keralty, en Sanitas (sic)”, sostuvo en X.

En la misma línea, agregó una acusación de mayor alcance sobre los propietarios del sistema privado. “Ya está probada judicialmente, sin acción de la fiscalía, la utilización en crímenes de muchos de los dueños de las EPS privadas de Colombia (sic)”, escribió.

El gobernante de los colombianos afirmó, además, que el circuito de esos recursos habría tenido impacto político. “Está probado que el próximo presidente se enriqueció con los dineros públicos que se trasladaron a las EPS que ayudaron financieramente al narcoparamilitarismo”, señaló, sin aportar en el texto una identificación adicional de esa persona.

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Las acusaciones incluyeron a Coosalud, Sanitas y figuras ligadas a Vargas Lleras

Petro sostuvo que el debate no es solo sobre la gestión de su gobierno, sino sobre quién administrará el dinero del sistema y bajo qué intereses - crédito @petrogustavo/X

Dentro de la secuencia de nombres, Gustavo Petro mencionó al exgerente de Coosalud, a sus hijos, a Rafael Santos, a Jaime Pastrana y a Joaquín Gutiérrez. También vinculó la pérdida de recursos a Enrique Vargas Lleras y a “Cárdenas el presidente de la EPS, hoy preso”, al escribir: “Ya se probó como se perdieron once billones del erario ayudado por el alterado de estado mental: Enrique Vargas Lleras quien dirigía a Cárdenas el presidente de la EPS, hoy preso (sic)”.

El jefe de Estado sumó a esa red una acusación más amplia sobre el deterioro de la justicia y la intervención de actores políticos y jurídicos. En ese tramo mencionó a Germán Vargas Lleras, fallecido exvicepresidente de Colombia durante el gobierno de Juan Manuel Santos, así como al abogado Gustavo Moreno y a Néstor Humberto Martínez, a quienes asoció con el cartel de la toga, la Fiscalía General de la Nación y supuestos fallos contra el Estado en tribunales privados de conciliación.

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Sobre ese entramado, dejó planteada una pregunta política y judicial: “¿Les van a dar más dinero público a las EPS privadas? ¿Habrá más magistrados ayudando al robo del pueblo y a la muerte por no atención?”.

Su advertencia final volvió a concentrarse en el destino de los recursos estatales del sistema. “Si usted, Abelardo, coge el dinero destinado a la salud pública de Colombia para entregárselo a los dueños privados de las EPS no será un presidente, sino un ladrón de cuello blanco”, sentenció.