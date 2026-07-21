Colombia

Paloma Valencia defendió la elección de Honorio Henríquez como presidente del Congreso y desmintió el “PetroUribismo”: “Es cuento”

La excandidata presidencial aclaró que no hubo ningún vínculo político con la bancada del Pacto Histórico, salvo la intención de evitar la dirección del senador Alfredo Deluque, que habría sido “una imposición”

Guardar
Google icon

La excandidata presidencial desmintió la figura de alianza con el Pacto Histórico - crédito @PalomaValenciaL/X

Con la elección del senador del Centro Democrático Honorio Henríquez como presidente del Congreso, cesó el fuerte encontronazo entre el partido político uribista con el presidente electo, Abelardo de la Espriella, y sus simpatizantes, que le hicieron fuerza al senador del partido de La U Alfredo Deluque para que liderara la Mesa Directiva del Legislativo.

Henríquez fue elegido en la noche del 20 de julio de 2026 durante la instalación del nuevo Congreso, que legislará durante el periodo 2026-2030.

Y aunque De la Espriella reconoció el resultado y felicitó al senador conservador, en aras de “la autonomía del Congreso de la República y la independencia de las ramas del poder público”, el hecho de que esta elección uniera las fuerzas del Centro Democrático y del Pacto Histórico causó desazón en medio de los partidarios del mandatario entrante, entre quienes comenzó a surgir el término “PetroUribismo”, particularmente en las redes sociales.

PUBLICIDAD

Paloma Valencia aclaró las razones por las que el Centro Democrático votó por Honorio Henríquez - crédito @PalomaValenciaL/X
Paloma Valencia aclaró las razones por las que el Centro Democrático votó por Honorio Henríquez - crédito @PalomaValenciaL/X

Desde la corporación uribista, los principales desacuerdos con Deluque se fundamentaron en el respaldo del senador dio a algunos proyectos legislativos promovidos por la bancada de Gobierno, como la reforma a la salud y, de la misma manera, porque habría sido simpatizante con los Acuerdos de Paz de 2016.

Como respuesta, la excandidata presidencial y ficha clave del Centro Democrático, Paloma Valencia, emitió una reacción al calificativo en el que, además de defender la elección del nuevo presidente del Congreso, aclaró que el Centro Democrático nunca se alió con el Pacto Histórico para defender algún interés en particular, por fuera de votar en contra de Alfredo Deluque.

PUBLICIDAD

Ante tal posibilidad, afirmó que la decisión se tomó para evitar que un dirigente que respaldó los acuerdos de paz con las Farc asumiera el liderazgo del Legislativo.

“No vengan ahora con el cuento del PetroUribismo cuando aquí lo que impedimos fue que llegara un presidente que había apoyado los acuerdos de la Habana”, expresó la congresista, textualmente.

En cambio, aseguró que desde el partido creado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez —que criticó duramente a Deluque en los días previos a la elección— los congresistas votaron defensa de los intereses del país.

Paloma Valencia, senadora y excandidata presidencial - crédito EFE
Paloma Valencia, senadora y excandidata presidencial, afirmó que no existe el "Petro-uribismo" - crédito EFE

“El senador Honorio Henríquez por otro lado, siempre estuvo defendiendo a este país y liderando la batalla desde la oposición”, afirmó la senadora en su publicación.

“Lo que pasó hoy es que tenemos un presidente del Congreso que le dijo no a los acuerdos de La Habana, que le dijo no a todas las reformas nefastas del presidente Petro y, sobre todo, que ha defendido el legado del presidente Uribe”, declaró Valencia.

Por su parte, el argumento que se ha extendido desde el partido progresista sobre la votación por Honorio Henríquez —incluso, el senador y excandidato presidencial, Iván Cepeda, que hizo pública su decisión—es que se trató de una estrategia para evitar que figuras afines al Gobierno electo estuvieran al mando de la Mesa Directiva de la Rama Legislativa.

La reacción de Abelardo de la Espriella tras la elección de Honorio Henríquez

Por primera vez en más de tres décadas, la mesa directiva del Senado de la República de Colombia fue elegida mediante una votación libre, sin repartos burocráticos.

Al respecto, el presidente electo aseguró que este proceso representa un “fortalecimiento de la democracia” en el país.

El 20 de julio asumió funciones el nuevo Congreso de la República, motivo por el cual Honorio Henríquez fue elegido presidente del Senado para el primer año legislativo, lo que representó la primera derrota para el presidente electo, Abelardo de la Espriella, en el recinto. El mandatario entrante afirmó que no promovió el voto de ningún congresista a favor de Alfredo Deluque. Felicitó a Henríquez y manifestó su respeto por la autonomía del Congreso.

Por eso, afirmó que respeta “plenamente la autonomía del Congreso de la República y la independencia de las ramas del poder público”. Agregó: “Por eso no llamé a ningún congresista para pedir votos, ofrecer cargos, contratos o prebendas”.

El abogado y senador reiteró su compromiso con una política orientada al servicio público. “No soy un político tradicional. Estoy aquí para hacer la gran política: la de servir a Colombia con transparencia, respeto por las instituciones y absoluto compromiso con el país”, afirmó en su publicación.

Abelardo de la Espriella también felicitó a Honorio Henríquez, elegido como presidente del Senado de la República, y a Nicolás Barguil, quien asumió la presidencia de la Cámara de Representantes. “Les deseo el mayor de los éxitos en las altas responsabilidades que hoy asumen”, expresó el senador, al tiempo que auguró una gestión independiente para ambas corporaciones legislativas.

Temas Relacionados

Paloma ValenciaPetro UribismoHonorio HenríquezCentro DemocráticoPacto HistóricoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Nueva medida del Gobierno Petro será un dolor de cabeza para los que se ganen una lotería o una rifa: así tendrán que pagar impuestos

La iniciativa del Ministerio de Hacienda busca aumentar la recaudación centrándose en quienes reciban herencias, donaciones o vendan activos

Infobae

Fenómeno de El Niño seguiría afectando a Colombia hasta comienzos de 2027, según nuevo pronóstico

Las proyecciones del Instituto Internacional de Investigación para el Clima y la Sociedad advierten un escenario de altas temperaturas y reducción de lluvias, con posibles impactos sobre los embalses, la agricultura, la generación hidroeléctrica y el abastecimiento de agua

Fenómeno de El Niño seguiría afectando a Colombia hasta comienzos de 2027, según nuevo pronóstico

Alias Barbas, el presunto criminal que acumuló 61 homicidios tras militar en el ELN y las disidencias de las Farc

La Fiscalía General de la Nación atribuyó a Maycoll Isnardo Enciso Bejarano una cadena de asesinatos cometidos entre 2020 y 2025, dentro de hechos que incluyen víctimas civiles, integrantes de la fuerza pública y firmantes del Acuerdo de Paz

Alias Barbas, el presunto criminal que acumuló 61 homicidios tras militar en el ELN y las disidencias de las Farc

Piden cárcel para el socio fundador de Lili Pink en audiencia de imputación: ocho directivos involucrados no aceptaron cargos

En la diligencia se detalló la participación de personas extranjeras, el uso de empresas fachada y la transferencia de propiedades dentro de un esquema internacional con traspasos de activos entre compañías con sedes en Colombia y Panamá

Piden cárcel para el socio fundador de Lili Pink en audiencia de imputación: ocho directivos involucrados no aceptaron cargos

EN VIVO ‘MasterChef Celebrity Colombia’: siga minuto a minuto todo lo que dejará el estreno de la octava temporada

El ‘reality’ de cocina hace su regreso a la televisión colombiana el martes 21 de julio con 24 participantes que aspiran a llevarse el premio mayor de la octava temporada

EN VIVO ‘MasterChef Celebrity Colombia’: siga minuto a minuto todo lo que dejará el estreno de la octava temporada
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

ENTRETENIMIENTO

EN VIVO ‘MasterChef Celebrity Colombia’: siga minuto a minuto todo lo que dejará el estreno de la octava temporada

EN VIVO ‘MasterChef Celebrity Colombia’: siga minuto a minuto todo lo que dejará el estreno de la octava temporada

Falcao García coincidió con uno de los miembros de Oasis en la final del Mundial 2026

El cantante Elder Dayán insultó a un asitente por diferencias políticas en pleno concierto: “¿Quién te mandó a votar por el que perdió?"

Shakira desató la euforia en Nueva York con tres invitados sorpresa tras conquistar el Mundial 2026: sigue haciendo historia con récords globales

Lina Tejeiro confirmó que va a ser madre soltera y reveló nuevos detalles de su embarazo: “Estoy rodeada de gente que me cuida”

Deportes

EN VIVO - Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los clubes de la Liga BetPlay de hoy, 21 de julio

EN VIVO - Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los clubes de la Liga BetPlay de hoy, 21 de julio

Junior de Barranquilla decidió si Jesús Rivas saldrá a Atlético Nacional o Millonarios en este mercado de pases

La razón por la que David Alonso corre en Moto GP bajo la bandera de Colombia, a pesar de haber nacido en España

Reinaldo Rueda se olvidó de la oferta fallida de Atlético Nacional: dos equipos en Ecuador lo buscarían

Jhon Jáder Durán era “una manzana podrida” en Aston Villa que ahora jugará en Benfica: dura crítica al colombiano