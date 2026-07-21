Paloma Valencia defendió la elección de Honorio Henríquez como presidente del Congreso y desmintió el “PetroUribismo”: “Es cuento”

La excandidata presidencial desmintió la figura de alianza con el Pacto Histórico - crédito @PalomaValenciaL/X

Con la elección del senador del Centro Democrático Honorio Henríquez como presidente del Congreso, cesó el fuerte encontronazo entre el partido político uribista con el presidente electo, Abelardo de la Espriella, y sus simpatizantes, que le hicieron fuerza al senador del partido de La U Alfredo Deluque para que liderara la Mesa Directiva del Legislativo.

Henríquez fue elegido en la noche del 20 de julio de 2026 durante la instalación del nuevo Congreso, que legislará durante el periodo 2026-2030.

Y aunque De la Espriella reconoció el resultado y felicitó al senador conservador, en aras de “la autonomía del Congreso de la República y la independencia de las ramas del poder público”, el hecho de que esta elección uniera las fuerzas del Centro Democrático y del Pacto Histórico causó desazón en medio de los partidarios del mandatario entrante, entre quienes comenzó a surgir el término “PetroUribismo”, particularmente en las redes sociales.

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Paloma Valencia aclaró las razones por las que el Centro Democrático votó por Honorio Henríquez - crédito @PalomaValenciaL/X

Desde la corporación uribista, los principales desacuerdos con Deluque se fundamentaron en el respaldo del senador dio a algunos proyectos legislativos promovidos por la bancada de Gobierno, como la reforma a la salud y, de la misma manera, porque habría sido simpatizante con los Acuerdos de Paz de 2016.

Como respuesta, la excandidata presidencial y ficha clave del Centro Democrático, Paloma Valencia, emitió una reacción al calificativo en el que, además de defender la elección del nuevo presidente del Congreso, aclaró que el Centro Democrático nunca se alió con el Pacto Histórico para defender algún interés en particular, por fuera de votar en contra de Alfredo Deluque.

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Ante tal posibilidad, afirmó que la decisión se tomó para evitar que un dirigente que respaldó los acuerdos de paz con las Farc asumiera el liderazgo del Legislativo.

“No vengan ahora con el cuento del PetroUribismo cuando aquí lo que impedimos fue que llegara un presidente que había apoyado los acuerdos de la Habana”, expresó la congresista, textualmente.

En cambio, aseguró que desde el partido creado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez —que criticó duramente a Deluque en los días previos a la elección— los congresistas votaron defensa de los intereses del país.

Paloma Valencia, senadora y excandidata presidencial, afirmó que no existe el "Petro-uribismo" - crédito EFE

“El senador Honorio Henríquez por otro lado, siempre estuvo defendiendo a este país y liderando la batalla desde la oposición”, afirmó la senadora en su publicación.

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“Lo que pasó hoy es que tenemos un presidente del Congreso que le dijo no a los acuerdos de La Habana, que le dijo no a todas las reformas nefastas del presidente Petro y, sobre todo, que ha defendido el legado del presidente Uribe”, declaró Valencia.

Por su parte, el argumento que se ha extendido desde el partido progresista sobre la votación por Honorio Henríquez —incluso, el senador y excandidato presidencial, Iván Cepeda, que hizo pública su decisión—es que se trató de una estrategia para evitar que figuras afines al Gobierno electo estuvieran al mando de la Mesa Directiva de la Rama Legislativa.

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La reacción de Abelardo de la Espriella tras la elección de Honorio Henríquez

Por primera vez en más de tres décadas, la mesa directiva del Senado de la República de Colombia fue elegida mediante una votación libre, sin repartos burocráticos.

Al respecto, el presidente electo aseguró que este proceso representa un “fortalecimiento de la democracia” en el país.

El 20 de julio asumió funciones el nuevo Congreso de la República, motivo por el cual Honorio Henríquez fue elegido presidente del Senado para el primer año legislativo, lo que representó la primera derrota para el presidente electo, Abelardo de la Espriella, en el recinto. El mandatario entrante afirmó que no promovió el voto de ningún congresista a favor de Alfredo Deluque. Felicitó a Henríquez y manifestó su respeto por la autonomía del Congreso.

Por eso, afirmó que respeta “plenamente la autonomía del Congreso de la República y la independencia de las ramas del poder público”. Agregó: “Por eso no llamé a ningún congresista para pedir votos, ofrecer cargos, contratos o prebendas”.

El abogado y senador reiteró su compromiso con una política orientada al servicio público. “No soy un político tradicional. Estoy aquí para hacer la gran política: la de servir a Colombia con transparencia, respeto por las instituciones y absoluto compromiso con el país”, afirmó en su publicación.

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Abelardo de la Espriella también felicitó a Honorio Henríquez, elegido como presidente del Senado de la República, y a Nicolás Barguil, quien asumió la presidencia de la Cámara de Representantes. “Les deseo el mayor de los éxitos en las altas responsabilidades que hoy asumen”, expresó el senador, al tiempo que auguró una gestión independiente para ambas corporaciones legislativas.