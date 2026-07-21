Junior de Barranquilla decidió si Jesús Rivas saldrá a Atlético Nacional o Millonarios en este mercado de pases

En la continuidad de la negociación entre los dueños de Junior de Barranquilla y Atlético Nacional, Jesús Rivas hizo una asistencia en partido amistoso ante EQ Azul - crédito Telecaribe

Jesús Rivas no saldrá a Atlético Nacional o Millonarios, desde Junior de Barranquilla, en este mercado de pases. Así lo afirmó Antonio Char, presidente del club, a El Heraldo, medio de comunicación que pertenece al mismo conglomerado económico del equipo barranquillero. “Junior no está interesado en cederlo ni venderlo. Cumplirá sus 2 años de contrato”, aseguró el directivo.

La posible salida de Rivas del Junior de Barranquilla ha sido la novela del mercado de pases del fútbol colombiano, de cara al segundo semestre de 2026. Comenzó cuando se dio a conocer que Rivas quería salir del Junior por problemas de índole personal. “Él ya le expresó su deseo de salir a la directiva del club y argumentó esos problemas de tipo personal”, aseguró Felipe Sierra, periodista colombiano especializado en mercado de pases, el pasado 1 de julio.

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La información del diario El Heraldo sobre la no recepción de Junior de Barranquilla sobre alguna oferta por Jesús Rivas - crédito @deporteseh/X

Millonarios y su interés por Jesús Rivas

Una vez se conoció el deseo de Rivas por salir del Junior de Barranquilla, el primer equipo interesado en contar con sus servicios deportivos fue Millonarios. Así lo afirmó otro de los periodistas especializados en el mercado de pases del fútbol colombiano, Julián Capera, a través de su cuenta de X: “Ya envió oferta formal para un préstamo con recargo”, expuso el pasado 5 de julio.

Oferta que rechazó Junior de Barranquilla, argumentando que el jugador solo saldría en venta, y que no estaba interesado en prescindir del futbolista. De ahí en más, no se conoció mayor avance del interés de Millonarios por Jesús Rivas.

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La información de Felipe Sierra, periodista especializado en mercado de pases, sobre la transferencia de Jesús Rivas a Atlético Nacional - crédito @psierrar/X

Jesús Rivas y la posibilidad de Atlético Nacional

Después de la llegada de Lucas González a la dirección técnica de Atlético Nacional, se dio a conocer el interés de ese club por el jugador Jesús Rivas. “Es por pedido de González, que ya lo tuvo en Águilas Doradas, y pasó a ser una de las prioridades del mercado de pases de Atlético Nacional”, aseguró el periodista Juan David Londoño, reconocido por cubrir al Verde Paisa para sus redes sociales, el pasado 10 de julio.

Atlético Nacional habría recibido la misma respuesta de Millonarios, por parte del Junior de Barranquilla: el jugador solo sale en venta. Razón por la cual, el club paisa le habría hecho una oferta formal por la compra de los derechos deportivos a la directiva del club barranquillero.

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“Las negociaciones avanzan sin intermediarios, entre los dueños de cada equipo”, afirmó Londoño. Negociaciones que no habrían llegado a ningún puerto, y terminarían desencadenando en la continuidad de Jesús Rivas en Junior de Barranquilla, según afirmó el presidente del club, Antonio Char, sobre el mediodía del 21 de julio: “No ha existido ninguna oferta formal por Rivas. Además, Junior no está interesado en ceder o vender ese jugador, lo trajo hace poco y la intención es que cumpla su contrato. Todavía tiene dos años más de contrato”, dijo Char a El Heraldo.

Jesús Rivas en acción con el Junior de Barranquilla en Copa Libertadores, torneo en el cual jugó seis partidos y alcanzó los 320 minutos - crédito Jean Carniel/Reuters

Estadísticas de Jesús Rivas

En la Liga BetPlay 2026-I, Jesús Rivas registró una asistencia en 20 partidos, con una precisión de pases del 84.63% y 0.95 pases clave por juego. En Copa Libertadores, disputó los seis partidos que jugó el equipo barranquillero antes de quedar eliminado en la fase de grupos.

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Sumó 378 minutos en ese torneo internacional, y registró el 81% de pases acertados en promedio, según reveló la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Remató diez veces, dos de ellas al arco, y no logró ningún gol. También superó el 75% en la efectividad de regates.

Rivas nació en Medellín en 1997, se formó como futbolista profesional en Águilas Doradas, entre julio de 2019 y junio de 2025, cuando llegó al Junior de Barranquilla, su equipo actual, con el que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2028.