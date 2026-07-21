Colombia

El cantante Elder Dayán insultó a un asitente por diferencias políticas en pleno concierto: “¿Quién te mandó a votar por el que perdió?"

El cantante vallenato aprovechó una nueva presentación para ofrecer disculpas luego de la controversia que generó por los comentarios que le hizo a un asistente durante un show en El Retén, Magdalena

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Elder Dayán Díaz
“De corazón… perdónenme”: Elder Dayán se quebró en tarima tras la polémica por insultar a un asistente y pidió disculpas públicas - crédito @elderdayanoficial/Instagram

El cantante vallenato Elder Dayán Díaz volvió a referirse públicamente a la controversia que protagonizó durante una presentación en el municipio de El Retén, Magdalena, luego de que se viralizara un video en el que lanzó comentarios a manera de burla y en tono grosero en contra del presidente Gustavo Petro y sus simpatizantes, lo cual generó una ola de críticas.

El episodio ocurrió en medio de un concierto, cuando el hijo del fallecido Diomedes Díaz habría reaccionado a un comentario relacionado con temas políticos proveniente de una persona del público y su respuesta fue captada en video.

La situación rápidamente se difundió en las plataformas digitales y se desató un intenso debate entre quienes respaldaron su reacción y quienes consideraron inapropiado el uso de ese tipo de expresiones desde el escenario.

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Durante ese momento, el artista lanzó una frase que se convirtió en el centro de la polémica: “¿Quién te mandó a votar por el que perdió? Sigue esperando que Petro te va a pintar la casa, ¡gran huevón!”, expresó Elder Dayán frente a los asistentes con risas, mientras, al parecer, estaría haciendo referencia al lema de “Firmes por la Patria”, relacionado con el presidente electo Abelardo de la Espriella y algunos asistentes al show no lo habrían tomado de la mejor manera.

La frase de Elder Dayán sobre Petro y Abelardo de la Espriella se convirtió en el centro de la controversia durante la presentación - crédito @keelja19/tiktok

Las imágenes provocaron miles de comentarios en redes sociales. Algunos usuarios defendieron al cantante argumentando que reaccionó ante una provocación del público, mientras que otros cuestionaron que utilizara un concierto para responder con calificativos ofensivos a un espectador y los simpatizantes de la izquierda.

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El cantante Elder Dayán aprovechó otro concierto para ofrecer disculpas

Días después del incidente, Elder Dayán decidió pronunciarse nuevamente, esta vez desde una tarima, pero con un tono completamente distinto.

Durante otra de sus presentaciones musicales interrumpió el espectáculo para dirigirse a los asistentes y ofrecer disculpas públicas por lo sucedido. El cantante reconoció que actuó impulsivamente y aseguró que las emociones lo llevaron a cometer un error del que hoy se arrepiente.

Soy humano y cometo errores. Soy de sangre, vivo de pasión y de emociones. Por eso ustedes saben de qué les hablo. Sin embargo, en esta noche quiero decirle al pueblo colombiano: ‘si alguna vez por descuido mío los he abandonado, les pido en nombre de Jesucristo que me perdonen’”, expresó antes de interpretar un emotivo mensaje cantado.

Elder Dayán ofreció disculpas públicas en otro concierto y reconoció que actuó de manera impulsiva en medio de las emociones - crédito @ElderDiaz01/X

Con música y cantando, el artista continuó con un discurso cargado de emotividad, en el que insistió en que no desea ser recordado por ese episodio y manifestó que también ha sufrido por las consecuencias de sus palabras.

He sido bueno y he sido noble, pero inconsciente. Yo reconozco que tuve un gesto desordenado. Perdón por haberles causado en unos días pasados tanta pena. Perdón, yo también he llorado y hoy les pido llorando que me quieran, porque ahora la paso triste por los errores de días pasados. Por favor, mi pecho insiste que me perdonen. Yo no soy malo... Pa’ que mis hijos en un mañana no se avergüencen de su papá. Yo vivo es de esto, por lo demás, perdónenme”, interpretó ante el público.

Las palabras fueron recibidas con aplausos por parte de varios asistentes, mientras que el video de la disculpa comenzó a circular ampliamente en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron el gesto del cantante de reconocer públicamente su equivocación.

Incluso el propio Elder Dayán compartió el momento en sus redes sociales, acompañado de un breve mensaje con el que reiteró su arrepentimiento por lo ocurrido: “De corazón… Perdónenme”, escribió el artista junto a la publicación.

Elder Dayan Díaz
Elder Dayán pidió perdón tras su insulto en tarima - crédito @elderdayanoficial/Instagram

La controversia puso nuevamente sobre la mesa el debate acerca del papel de las figuras públicas cuando abordan asuntos políticos durante sus presentaciones y la responsabilidad que implica responder a las provocaciones en escenarios masivos.

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