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La razón por la que David Alonso corre en Moto GP bajo la bandera de Colombia, a pesar de haber nacido en España

David Alonso fue oficializado como nuevo corredor de Honda, y correrá la máxima categoría del Moto GP, siendo el segundo colombiano en hacerlo, después de que Yonny Hernández lo hiciera en 2016

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David Alonso, motociclista colombiano, fue oficializado como nuevo piloto de Honda y por lo cual correrá la máxima categoría del Moto GP, siendo el segundo colombiano en la historia en hacerlo - crédito Moto GP

David Alonso corre en MotoGP bajo la bandera de Colombia pese a haber nacido en España, por el vínculo con su madre, Sandra Gómez, nacida en Bucaramanga. Alonso nació el 25 de abril de 2006 en Madrid, España, y tiene doble nacionalidad colombiana.

Esa identidad con Colombia trasciende el hecho de competir con la bandera del país. En 2024, en una entrevista con Noticias RCN, Alonso contó que sabe el himno y lo canta con orgullo: “Se me pone la piel de gallina cuando veo tantos colombianos cantar el himno conmigo en los podios que he podido hacer. Sobre todo en Australia, la cantidad de colombianos era impresionante y fue cuando más sentí eso de ponerse la piel de gallina”, declaró.

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David Alonso dejará de correr con CFMOTO Aspar en Moto GP 2, para ser piloto de Honda - crédito Omar Havana/Reuters
David Alonso dejará de correr con CFMOTO Aspar en Moto GP 2, para ser piloto de Honda - crédito Omar Havana/Reuters

El gusto de David Alonso por la comida colombiana

El gusto de David Alonso por la comida colombiana Alonso aseguró que siente un gusto especial por la comida típica del país. En ese mismo diálogo con RCN afirmó: “Cuando vengo a Colombia me reciben como en casa, y sé que estoy en el lugar correcto por la comida. Me encanta la changua y la bandeja paisa”, dijo.

Alonso viaja a Colombia repetidamente y lo hace en compañía de sus padres, que han estado presentes durante toda su etapa de formación, un proceso que lo llevó a convertirse en el segundo corredor colombiano en la máxima categoría de MotoGP.

David Alonso fue oficializado como piloto de Honda para la próxima temporada, por lo que correrá la máxima categoría del Moto GP - crédito AFP
David Alonso fue oficializado como piloto de Honda para la próxima temporada, por lo que correrá la máxima categoría del Moto GP - crédito AFP

David Alonso, nuevo corredor de Honda y de la máxima categoría del Moto GP

David Alonso, nuevo corredor de Honda y de la máxima categoría de MotoGP Alonso fue anunciado este martes como nuevo integrante de Honda Racing Corporation (HRC) para disputar el Campeonato Mundial de MotoGP a partir de la temporada 2027. El acuerdo, de carácter plurianual, se concretó tras su paso de dos años por la categoría Moto2 con el CFMOTO Azul Marino Aspar Team, que compite con motocicletas Kalex.

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“Debutará con la Honda de 2027 en los test posteriores a la carrera en Valencia”, confirmó el anuncio. Aunque Honda confirmó la vinculación del colombiano, todavía no se ha definido si Alonso competirá con el equipo oficial Honda HRC o con la escudería satélite LCR Honda.

Más allá de cuál sea la estructura en la que compita en su primera temporada en la máxima categoría de MotoGP, Alonso deberá sostener las cualidades que lo llevaron a destacarse a temprana edad. Tiene 20 años.

La persona que aparece a la derecha es la mamá de David Alonso, es colombiana y por el amor de Alonso a su madre es que el piloto corre bajo la bandera de Colombia - crédito @d.alonso80/Instagram
La persona que aparece a la derecha es la mamá de David Alonso, es colombiana y por el amor de Alonso a su madre es que el piloto corre bajo la bandera de Colombia - crédito @d.alonso80/Instagram

¿Cómo comenzó David Alonso en el motociclismo?

Alonso comenzó a correr en moto a los cuatro años. “Estaba en un centro comercial y me subieron en una moto de las que se dan vueltas por las tiendas. Me vieron tan entusiasmado con esa, que mis papás me la compraron”, dijo en esa charla con RCN. Según relató, su gusto por este deporte no provino de una tradición familiar.

Ya en el profesionalismo, empezó a competir con el número 10, al que asociaba con la excelencia por su experiencia en el colegio. Sin embargo, al llegar a MotoGP2 decidió cambiar el dorsal y pasar al 80. “Y la razón es que cuando tú escribes ese número en un papel es el único que no tiene fin, es constante, por eso terminé optando por el 80 como mi nuevo número”, dijo Alonso, un dorsal que ahora utilizará con Honda en la máxima categoría de MotoGP.

Alonso sigue haciendo historia para el motociclismo colombiano. En 2024 fue campeón mundial de Moto3 con 14 victorias y 15 podios en una sola temporada. Fue el primer colombiano en ganar un título mundial, logró la mayor cantidad de carreras ganadas en esa categoría y rompió el récord de más victorias consecutivas al llegar a siete. Además, fue el único piloto que sumó puntos en todas las fechas de la temporada 2024.

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