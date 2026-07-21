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Nueva medida del Gobierno Petro será un dolor de cabeza para los que se ganen una lotería o una rifa: así tendrán que pagar impuestos

La iniciativa del Ministerio de Hacienda busca aumentar la recaudación centrándose en quienes reciban herencias, donaciones o vendan activos

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Los concesionarios de chance deberán solicitar ante la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) el respectivo código que les permita transmitir en tiempo real los datos de las apuestas - crédito Coljuegos
Los concesionarios de chance deberán solicitar ante la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) el respectivo código que les permita transmitir en tiempo real los datos de las apuestas - crédito Coljuegos

La nueva reforma tributaria del Gobierno Petro, que busca recaudar $20 billones para financiar parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), le puso el ojo a los premios de lotería, chance, rifas y apuestas, con una propuesta que aumenta la porción del premio que iría al pago de impuestos si el proyecto de ley supera su trámite en el Congreso de la República. La iniciativa ya fue radicada por el Ministerio de Hacienda y propone cambios sobre las ganancias ocasionales.

La iniciativa fija para esos premios una tarifa de 30%, aunque otro tramo del mismo texto habla de un salto de 20% a 33% para premios y de 15% a 30% para ganancias ocasionales, además de extender el alcance a herencias, donaciones y algunas utilidades por venta de activos.

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El cambio central aparece en la modificación del artículo 317 del Estatuto Tributario. Allí, el proyecto señala que las ganancias ocasionales provenientes de loterías, rifas, apuestas y similares quedarían sometidas a una tarifa del 30%. Dicha propuesta implica un aumento de 10 puntos porcentuales (pp) frente a la tarifa vigente de 20%. Mientras la reforma no sea aprobada, el cobro actual sigue en 20% para este tipo de premios. De igual forma, el articulado mantiene estos ingresos dentro de la categoría de ganancias ocasionales, que tienen un tratamiento distinto al del impuesto sobre la renta.

Germán Ávila, ministro de Hacienda, dijo que "Colombia necesita fortalecer sus finanzas públicas para garantizar el equilibrio fiscal y contar con los recursos que permitan responder a las necesidades del país" - crédito Ministerio de Hacienda

De esta manera, si entra en vigor, cualquier persona que reciba recursos por juegos de suerte y azar tendría una retención mayor sobre el valor del premio.

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Cómo cambiaría el impuesto sobre premios y otras ganancias ocasionales

En la descripción práctica de sus efectos, el texto plantea que los ganadores conservarían una porción menor del dinero recibido. También indica que el ajuste no cambia la naturaleza de esos ingresos, sino el porcentaje del tributo que recaería sobre ellos.

A la vez, el mismo texto incluye otra cifra para los premios. Según esa parte, los premios hoy gravados con 20% pasarían a tributar 33%, mientras el impuesto a las ganancias ocasionales subiría de 15% a 30%. Ese alcance no se limitaría a la lotería, el chance o las rifas. También afectaría a quienes reciban herencias, donaciones o utilidades por la venta de ciertos activos.

El ejemplo incluido en el texto ilustra la diferencia con un premio de $1.000 millones. Con la tarifa de 33%, el pago sería de $330 millones, frente a $200 millones con la normativa vigente. La diferencia entre ambos escenarios sería de $130 millones. El propio texto presenta así una discrepancia entre la tarifa de 30% fijada en el articulado citado y la referencia posterior a un aumento de 20% a 33% para los premios.

Los cambios sobre patrimonio y venta de activos

La reforma también incorpora ajustes al impuesto al patrimonio. El umbral para empezar a pagarlo bajaría de 72.000 unidades de valor tributario (UVT), que equivalen a$3.770.928.000, a 40.000 UVT, que equivalen a $2.094.960.000, lo que ampliaría el número de contribuyentes alcanzados por ese gravamen.

El esquema de tarifas para ese impuesto seguiría siendo progresivo. El proyecto mantiene tasas de 0,5% a 5% según el valor del patrimonio líquido.

Otro cambio recae sobre la venta de activos fijos. Hoy, un bien debe permanecer al menos dos años dentro del patrimonio para que la utilidad obtenida se trate como ganancia ocasional. Con la propuesta, ese plazo subiría a cuatro años. La persona que venda un activo antes de cumplir ese tiempo tributaría bajo el régimen ordinario del impuesto sobre la renta, que puede representar un pago superior.

Según el Gobierno, la reforma tributaria impactará a los colombianos más ricos - crédito Leonardo Muñoz/EFE
Según el Gobierno, la reforma tributaria impactará a los colombianos más ricos - crédito Leonardo Muñoz/EFE

Defensa del Gobierno sobre la propuesta

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, defendió la reforma y explicó la necesidad de elevar los ingresos públicos y atender el frente fiscal. “Presentamos nuevamente una propuesta de reforma tributaria porque consideramos que el país y el equilibrio fiscal del país requiere de nuevos ingresos”, dijo.

Después, el ministro insistió en el criterio con el que el Gobierno diseñó el proyecto. “Pero en esto queremos ser absolutamente claros. La propuesta de reforma tributaria que presenta el Gobierno es una propuesta progresiva en donde lo fundamental del esfuerzo tributario y del esfuerzo de nuevos ingresos para el Gobierno deben salir de los grandes patrimonios, de los, de las grandes rentas que existen en una minoría muy excluyente del país”, apuntó.

Ávila añadió que el núcleo de la iniciativa apunta al patrimonio y a los ingresos altos. “Por esa razón, el eje de la propuesta de reforma tributaria tiene como planteamiento central el establecimiento de nuevas medidas de patrimonio, de impuesto al patrimonio y de impuesto a la renta, centrado en los altos ingresos y en los altos patrimonios en Colombia”, agregó.

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