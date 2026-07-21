Colombia

Centro Democrático negó que haya existido un acuerdo con el Pacto Histórico para la elección de Honorio Henríquez como presidente del Congreso

El director de la colectividad, Gabriel Vallejo Chujfi, aseguró que la campaña de desprestigio contra el partido busca erosionar su legitimidad y reiteró que la postulación del senador responde a la coherencia y los principios de la organización

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Honorio Henríquez - Centro Democrático
El senador Honorio Henríquez recibió el respaldo pleno del Centro Democrático tras su escogencia como el presidente del Congreso - crédito Colprensa - @cedemocratico/X

A través de una serie de mensajes, el partido Centro Democrático negó de forma categórica, el martes 21 de julio, que haya existido un acuerdo con el Pacto Histórico para la elección de Honorio Henríquez como presidente del Congreso de la República. El encargado de tomar la vocería en este caso fue, justamente, el director de la colectividad, Gabriel Vallejo Chujfi, quien respondió a los señalamientos frente a la votación.

Vallejo Chujfi, que estuvo presente en el recinto al lado de la bancada de 17 senadores y 30 representantes, dejó en claro que detrás de este tipo de señalamientos existe una acción, según él, coordinada para hacerle daño a la colectividad. Y, aunque no lo mencionó de inmediato, una publicación posterior del partido apuntó a cinco creadores de contenido, afines al presidente Abelardo de la Espriella.

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Gabriel Vallejo negó que existieran acuerdos entre Centro Democrático y Pacto Histórico
Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, negó que existieran acuerdos entre su colectividad y el Pacto Histórico para la escogencia de Honorio Henríquez como presidente del Congreso - crédito @GabrielJVallejo/X

Desde hace tres semanas hay una estrategia sistemática y coordinada para desprestigiar al partido Centro Democrático con el fin de destruirlo. Que quede claro. Aquí no hay ni hubo pacto ni acuerdo alguno con el partido Pacto Histórico para la elección del Presidente del Senado. ¡No coman cuento!“, expresó el exrepresentante a la Cámara.

Y agregó, citando el mencionado cartel, a quienes serían los responsables de esta andanada de desprestigio contra el partido del expresidente Álvaro Uribe Vélez. “Estos son los influencers prepago que tienen la orden de destruir y desprestigiar al Centro Democrático. ¡No lo vamos a permitir!, destacó en su duro mensaje Vallejo Chujfi en su declaración, que causó cierto revuelo en los sectores abelardistas.

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En esa misma línea, el directivo del Centro Democrático también apeló a su formación personal y ética para rechazar los rumores sobre una supuesta alianza con el sector oficialista. “Mis padres y mis maestros me enseñaron que lo cortés no quita lo valiente”, sostuvo Vallejo, en referencia a la convivencia política y al respeto institucional que, en su concepto, caracteriza a la colectividad en la toma de decisiones.

¿Existió un acuerdo entre el Centro Democrático y el Pacto Histórico para la elección de Honorio Henríquez?

La controversia, que empezó a tomar fuerza tras la decisión del Pacto Histórico de postular y votar a Henríquez como nuevo titular del Congreso, y no solo eso, de hacer públicos sus votos, también tuvo eco con la viralización de una imagen en la que aparece la senadora Aida Avella, representante del Pacto Histórico, junto al senador del Centro Democrático Rafael Nieto Loaiza, en la que se ve a ambos celebrando.

Según explicó Vallejo Chujfi, esa postal fue utilizada para alimentar la narrativa de un posible acuerdo político entre ambas fuerzas. “Por una foto donde aparece la senadora Avella están intentando desprestigiar al Centro Democrático argumentando que hubo un pacto o acuerdo con el Pacto Histórico. El video muestra la realidad de lo que realmente pasó. ¡Juzguen ustedes mismos!”, afirmó el director del partido de derecha.

Gabriel Vallejo sobre la celebración por elección de Honorio Henríquez
A su vez, con este otro mensaje en X, Gabriel Vallejo, director del partido Centro Democrático, se refirió sobre la celebración de su bancada por la escogencia de Honorio Henríquez como presidente del Congreso - crédito @GabrielJVallejo/X

Por su parte, la colectividad reafirmó su postura a través de un comunicado oficial, en el que remarcó la coherencia de su respaldo a Honorio Henríquez. “La elección ratifica la coherencia del Centro Democrático y su compromiso con Colombia. El Centro Democrático postuló y respaldó a un hombre que, desde el nacimiento del partido, ha representado con firmeza, disciplina y transparencia nuestros principios”, señaló el partido.

En el mismo pronunciamiento se destacó la trayectoria de Henríquez dentro de la bancada, al mencionarse que “ha defendido de manera consecuente la seguridad, la libertad económica, la institucionalidad y el Estado de derecho, y ha liderado la oposición a las reformas que, desde nuestra visión, han debilitado la seguridad, afectado el crecimiento económico y puesto en riesgo las instituciones del país”.

Centro Democrático defendió elección de Honorio Henríquez como presidente del Congreso
Con esta publicación, el Centro Democrático defendió elección de Honorio Henríquez como presidente del Congreso - crédito @cedemocratico/X

A su vez, el Centro Democrático también agradeció el apoyo recibido por parte de los senadores que votaron a favor de Henríquez, y reiteró que su elección “fortalece al Congreso y envía un mensaje de respeto por la democracia, la Constitución y las garantías para todas las fuerzas políticas”. Además, hizo énfasis en su línea de acción frente al mandato que empezará a ejercer desde el 7 de agosto, con Abelardo de la Espriella.

“Como partido de Gobierno, seguiremos actuando con la misma coherencia que ha caracterizado nuestra historia, defendiendo la seguridad, la confianza inversionista y la cohesión social, principios que hoy inspiran al presidente De la Espriella y que continuaremos promoviendo con responsabilidad y convicción como partido de gobierno”, se precisó en el pronunciamiento, que definió la postura con la entrante administración.

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