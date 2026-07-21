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Jhon Jáder Durán era “una manzana podrida” en Aston Villa que ahora jugará en Benfica: dura crítica al colombiano

El delantero fue presentado por el equipo portugués con contrato a préstamo por un año, pero con un pésimo presente y polémicos antecedentes

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Jhon Jáder Durán
Jhon Jáder Durán empezó las prácticas con el Benfica, para ponerse en condiciones de cara a la temporada 2026/2027 - crédito Benfica

Jhon Jáder Durán por fin encontró equipo para la nueva temporada en Europa y es nada menos que el Benfica, uno de los conjuntos históricos de Portugal y del continente, candidato al título en la Primeira Liga y con el reto de salir campeón de la Europa League, el objetivo internacional.

Sin embargo, un exjugador recordó el pasado de Durán con el Aston Villa, conjunto con el que se dio a conocer como figura en la Premier League y la Champions League, por sus actitudes y el deseo de ser titular lo llevaron a aceptar el contrato de Al Nassr, conjunto que sigue siendo dueño de sus derechos.

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Cabe recordar que el colombiano lleva año y medio sin triunfar a nivel de clubes ni en la selección Tricolor, la cual no lo convoca desde junio de 2025, y su inestabilidad a nivel de clubes provocó que tampoco lo quieran, por el momento, en el cuadro árabe porque fracasó en sus primeros seis meses.

“Causó varios problemas en el vestuario”

Entre febrero de 2023 y enero de 2025, el atacante de 22 años dio el salto a Europa gracias a los “Villans”, quienes confiaron en su potencial y le permitieron destacar desde el banco, pues se convirtió en el suplente ideal para Ollie Watkins por sus anotaciones en Premier y la Champions.

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En ese tiempo, el exjugador Gabby Agbonlahor recordó que Jhon Jáder Durán no era muy querido en el Aston Villa, debido a una serie de situaciones que, al parecer, no cayeron bien en sus compañeros y tampoco en el técnico Unai Emery, que fue el que avaló su salida a Al Nassr.

El delantero Jhon Durán fue presentado por Benfica y afirmó que llega con el objetivo de ganar títulos-crédito @SLBenfica/X
El delantero Jhon Durán fue presentado por Benfica y afirmó que llega con el objetivo de ganar títulos-crédito @SLBenfica/X

Durante una charla con el programa inglés talkSPORT, el recordado exfutbolista del conjunto de Birmingham lanzó un duro comentario sobre la etapa del colombiano en el club y apoyó la decisión del entrenador español para que se fuera vendido por 77 millones de euros.

“Cuando Durán se fue del Aston Villa, todos estábamos un poco molestos, pero el entrenador hizo lo correcto. Tiene 22 años, y en 18 meses miren lo que le pasó. A veces los jugadores son manzanas podridas, y felicito a Unai Emery por deshacerse de él”, afirmó Agbonlahor.

Jhon Jáder Durán
Jhon Jáder Durán fue blanco de críticas en Aston Villa por su actitud, en especial por ser suplente - crédito Lee Smith/Action Images vía Reuters

El exjugador añadió que “parece que todos los entrenadores que lo tienen quieren deshacerse de él. ¿Quería que volviera al Aston Villa? No. Causó varios problemas en el vestuario”, aunque sin dar más detalles sobre cómo fueron esos conflictos internos con los ingleses.

Sin Europa League para Durán

De otro lado, el primer reto del Benfica en la temporada 2026/2027 es la Europa League, torneo en el que cayó porque Sporting de Lisboa le arrebató el cupo a la Champions y arrancará en la segunda ronda de clasificación contra el Saint Gallen de Suiza.

Jhon Jáder Durán
Jhon Jáder Durán empezó las prácticas con el Benfica, para ponerse en condiciones de cara a la temporada 2026/2027 - crédito Benfica

Una de las novedades de los portugueses es que no inscribió a Jhon Jáder Durán, el reciente fichaje del club y arrancó los entrenamientos el martes 21 de julio, así que aún no se adapta al fútbol de ese país y a la idea del técnico Jorge Jesús, otra de las nuevas contrataciones.

Sin embargo, el diario A Bola afirmó que el colombiano sí puede aparecer a lo largo del torneo de la UEFA: “El reglamento permite la inscripción de hasta dos jugadores adicionales hasta las 23:59 del miércoles (22 de julio), día anterior al partido. Para el partido de vuelta, y en caso de clasificarse para la tercera ronda previa, el club tendrá otra oportunidad para ajustar la lista, con fecha límite de entrega el viernes (24 de julio) y posibilidad de modificaciones hasta el día anterior al siguiente encuentro”.

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