Reinaldo Rueda se olvidó de la oferta fallida de Atlético Nacional: dos equipos en Ecuador lo buscarían

Reinaldo Rueda está listo para volver a los banquillos en el segundo semestre de 2026, aunque ya se le cayó la primera oferta con Atlético Nacional - crédito Mayela López/REUTERS

Reinaldo Rueda regresó de su periodo de descanso y tiene mercado en el fútbol sudamericano, pues Atlético Nacional lo tuvo cerca para ser el reemplazo de Diego Arias en junio, pero la negociación se alargó demasiado y fracasó de manera sorpresiva, pese al deseo del club y los hinchas.

El técnico ahora suena para llegar a dos equipos en Ecuador, debido a su pasado en ese país, experiencia reciente con Honduras y la capacidad para liderar proyectos a largo plazo, aunque hace muchos años no lidera un proceso exitoso, como se dio con los verdes entre 2015 y 2017.

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De hecho, Rueda fue el principal señalado por el fracaso hondureño en las eliminatorias al Mundial 2026, pues fue eliminado en la ronda final a manos de Haití, que le quitó el cupo a su escuadra y a Costa Rica en la última jornada y dio una de las sorpresas previas al certamen que acabó el 19 de julio.

Las ofertas por Reinaldo Rueda

El entrenador seguiría su carrera en el exterior y con el objetivo de recuperar esa estela ganadora de años anteriores, ya sea a nivel de selecciones o clubes, pues cuenta con mercado en los dos ámbitos por su trayectoria y contaría con dos oportunidades a considerar.

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Según el periodista Alexis Rodríguez, del canal deportivo Win Sports, Reinaldo Rueda es buscado por Ecuador y la Liga de Quito, los cuales empezaron la puja por convencer al técnico en las próximas semanas, aunque no se tiene información sobre cómo van las negociaciones.

Reinaldo Rueda volvería al fútbol ecuatoriano tras el fracaso en la negociación con Atlético Nacional - crédito @alexisnoticias/X

Para empezar, la Tri habría buscado al timonel después de la eliminación en el Mundial 2026, pues desvinculó a Sebastián Beccacece por la derrota en dieciseisavos de final ante México por 2-0, los problemas internos en la plantilla y la irregularidad en la fase de grupos.

De otro lado, Rodríguez mencionó que la Liga de Quito entró en la puja por Rueda, pero también maneja otros tres nombres y son Gustavo Costas, extécnico de Santa Fe, Rubén Darío Insúa y el español Juan Ignacio Martínez, de los cuales, uno se elegirá en los próximos días.

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Reinaldo Rueda no dirige un club desde Flamengo de Brasil, en la temporada 2017 - crédito Moisés Castillo/AP Foto

Cabe recordar que el colombiano ya pasó por el banquillo ecuatoriano, lo lideró en las eliminatorias y el Mundial de Brasil 2014, pero no pasó de la fase de grupos y la dirigencia lo despidió, así que esta sería su revancha para conseguir un mejor resultado en el proceso a 2030.

“Mi expectativa es cerrar al nuevo cuerpo técnico”

Liga de Quito se proyecta como una opción importante para Reinaldo Rueda por su historia y proceso, pues el club disputará los octavos de la Copa Libertadores, frente a Mirassol de Brasil, y es sexto en la Liga de Ecuador con 28 puntos, en puesto del hexagonal para el título.

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El director deportivo de Liga de Quito, Eduardo Álvarez, habló en Radio La Red de Quito sobre la elección del técnico y la idea es tener al elegido antes del 26 de julio, cuando se mida con nada menos que el Barcelona de Guayaquil, en uno de los clásicos del campeonato de ese país.

Liga de Quito es el único equipo ecuatoriano en ganar la Copa Libertadores en 2008 y dos veces la Copa Sudamericana - crédito EFE

“Mi expectativa es cerrar al nuevo cuerpo técnico dentro de los siguientes días, inclusive se puede que tenga la posibilidad de viajar a Guayaquil, no sentado en el banco porque hay temas de inscripciones, pero sí con el grupo conociendo a los jugadores”, mencionó el dirigente.

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De otro lado, Álvarez aseguró que, de los cuatro candidatos que han sonado en la prensa, la mayoría estarían descartados, pero no se sabe si Reinaldo Rueda está cerca o no de un acuerdo con el cuadro de Quito: “Lo que puedo decir es que el 90% de los nombres que se han mencionado en redes ni siquiera han conversado con nosotros. Yo les pido que recordemos lo de Tiago, que se dieron muchos nombres y luego, cuando terminó llegando, nadie tenía esa información”.