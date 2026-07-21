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Fenómeno de El Niño seguiría afectando a Colombia hasta comienzos de 2027, según nuevo pronóstico

Las proyecciones del Instituto Internacional de Investigación para el Clima y la Sociedad advierten un escenario de altas temperaturas y reducción de lluvias, con posibles impactos sobre los embalses, la agricultura, la generación hidroeléctrica y el abastecimiento de agua

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Los modelos climáticos proyectan que El Niño mantendrá una probabilidad del 100% durante varios meses consecutivos- crédito Ministerio de Ambiente
Los modelos climáticos proyectan que El Niño mantendrá una probabilidad del 100% durante varios meses consecutivos- crédito Ministerio de Ambiente

Los sectores productivos y las autoridades encargadas de la gestión del riesgo enfrentan un panorama que exige preparación anticipada. Las proyecciones climáticas más recientes indican que el fenómeno de El Niño seguirá presente durante los próximos meses y mantendrá sus efectos hasta comienzos de 2027, con una probabilidad prácticamente absoluta de permanencia. El escenario adquiere especial relevancia para Colombia, donde un evento de esta magnitud suele traducirse en menos lluvias, temperaturas más altas y mayores presiones sobre el abastecimiento de agua, la producción agropecuaria y la generación de energía hidroeléctrica.

Las conclusiones hacen parte del pronóstico actualizado del Instituto Internacional de Investigación para el Clima y la Sociedad (IRI) de la Universidad de Columbia, cuyos modelos muestran que el fenómeno continuará fortaleciéndose durante el resto de 2026 antes de empezar a perder intensidad de manera gradual el próximo año. El informe señala que la probabilidad de que El Niño permanezca activo será del 100% durante los próximos meses. Esa tendencia se mantendrá sin cambios a lo largo de varios trimestres consecutivos, lo que refuerza el nivel de confianza de las proyecciones.

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El calentamiento del océano Pacífico alcanzó una anomalía de +2.1 °C a mediados de julio, según el informe del IRI-crédito John Vizcaino/REUTERS
El calentamiento del océano Pacífico alcanzó una anomalía de +2.1 °C a mediados de julio, según el informe del IRI-crédito John Vizcaino/REUTERS

Los datos presentados por el IRI muestran además una aceleración en el calentamiento del océano Pacífico. Durante el trimestre comprendido entre abril y junio de 2026, la anomalía promedio de temperatura fue de +0.98 °C. Sin embargo, en junio ese indicador aumentó hasta +1.55 °C y, para mediados de julio, alcanzó +2.1 °C. Esos registros confirman que el fenómeno continúa evolucionando hacia un episodio de gran intensidad.

La pregunta sobre cuánto tiempo permanecerá activo es una de las principales preocupaciones para Colombia. Según el pronóstico de la Universidad de Columbia, El Niño mantendrá una probabilidad del 100% al menos hasta enero de 2027. Esa probabilidad se mantiene para el trimestre julio-septiembre (JAS) de 2026 y continúa exactamente igual durante agosto-octubre (ASO), septiembre-noviembre (SON), octubre-diciembre (OND), noviembre-enero (NDJ) y diciembre-febrero (DJF).

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El comportamiento previsto tampoco cambia durante el primer trimestre de 2027. Para el periodo enero-febrero-marzo (JFM), el fenómeno conserva una probabilidad del 100%, según el informe divulgado por el instituto climático. Solo a partir del trimestre febrero-marzo-abril (FMA) de 2027 la probabilidad disminuiría ligeramente hasta el 99%. Más adelante, entre marzo, abril y mayo (MAM), el porcentaje bajaría al 94%, mientras el resto correspondería a condiciones neutrales.

Colombia ha registrado máximas históricas de calor, con temperaturas superando los 37°C en Múltiples municipios - crédito Colprensa
Las regiones Caribe y Andina figuran entre las zonas que podrían sentir con mayor intensidad los efectos del fenómeno - crédito Colprensa

El informe no proyecta, por ahora, una transición hacia condiciones de La Niña. Esa ausencia de señales fortalece la expectativa de que El Niño continúe dominando el comportamiento climático durante un periodo prolongado. Para Colombia, un episodio fuerte y persistente representa un motivo de atención, especialmente en la región Caribe y en la zona Andina, donde históricamente este tipo de eventos está asociado con una reducción significativa de las precipitaciones. Las proyecciones apuntan a una temporada seca más intensa y extensa de lo habitual. Ese comportamiento puede afectar el nivel de los embalses, generar dificultades para las actividades agropecuarias y ejercer presión sobre la producción de energía hidroeléctrica.

El aumento de las temperaturas constituye otro de los efectos previstos por los especialistas. Un ambiente más cálido incrementa el riesgo de incendios forestales y favorece la aparición de golpes de calor, especialmente durante los periodos con menor presencia de lluvias. El informe también advierte que las autoridades y las empresas de servicios públicos deberán prepararse para eventuales medidas relacionadas con el abastecimiento de agua en distintas ciudades del país, si las condiciones previstas terminan consolidándose.

Expertos recomiendan fortalecer las medidas de prevención ante un periodo prolongado de altas temperaturas y déficit de lluvias-crédito Iván Valencia/AP Foto
Expertos recomiendan fortalecer las medidas de prevención ante un periodo prolongado de altas temperaturas y déficit de lluvias-crédito Iván Valencia/AP Foto

Los expertos destacan que el nivel de confianza del pronóstico es especialmente alto porque la denominada barrera de predictibilidad de la primavera ya fue superada. Además, los 26 modelos utilizados para el análisis, entre ellos 15 dinámicos y 11 estadísticos, coinciden ampliamente en la evolución prevista del fenómeno. Con ese consenso científico, las proyecciones apuntan que la mayor incidencia de El Niño se concentrará entre el cierre de 2026 y los primeros meses de 2027, un panorama que plantea la necesidad de adoptar medidas preventivas con suficiente anticipación en los distintos sectores del país.

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