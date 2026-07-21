Estos son los 10 tipos de visas americanas que más recibieron los colombianos en 2025 y los requisitos de cada una

El proceso de solicitud de visa estadounidense incluye entrevista consular, pago de tarifa y revisiones adicionales, como el monitoreo de redes sociales en algunos casos - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El flujo de colombianos hacia Estados Unidos se sostiene en niveles elevados, incluso bajo el endurecimiento de las políticas migratorias.

Las cifras oficiales, publicadas por el Departamento de Estado, indican que, entre enero y septiembre de 2025, se concedieron 445.330 visas de no inmigrante a ciudadanos colombianos, reflejando un aumento respecto al año anterior. A continuación, se detallan los tipos de visa más frecuentes y los requisitos exigidos para cada una.

Visa B1/B2 — Turismo y Negocios

Requisitos: pasaporte colombiano vigente Completar el formulario DS-160 Pagar la tarifa de USD 185 Asistir a una entrevista consular (cuando sea requerida) Demostrar que el viaje será temporal Probar que cuenta con recursos económicos suficientes Acreditar vínculos sólidos con Colombia (trabajo, estudios, bienes o familia).

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Esta visa permite viajar por turismo, visitar familiares, realizar tratamientos médicos o asistir a reuniones de negocios. En 2025, se expidieron 422.411 visas B1/B2, lo que representa la gran mayoría dentro de las solicitudes de no inmigrante.

Estados Unidos expidió 445.330 visas de no inmigrante para colombianos entre enero y septiembre de 2025, pese al endurecimiento de las políticas migratorias - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Visa J1 — Intercambio Académico y Cultural

Requisitos: ser aceptado por una organización patrocinadora autorizada Inscribirse en el sistema Sevis (Sistema de Información para Estudiantes y Visitantes de Intercambio) y abonar la tarifa de USD 220 Recibir el formulario DS-2019 Completar el formulario DS-160 Pagar la tarifa consular Para practicantes e internos, presentar también el formulario DS-7002

Esta visa está dirigida a quienes participan en programas oficiales de intercambio, como estudiantes, investigadores o docentes. En los primeros nueve meses de 2025, se otorgaron 8.366 visas J1 a colombianos.

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Visa F1 — Estudios Académicos

Requisitos: ser admitido por una institución educativa certificada en EE. UU. Obtener el formulario I-20 Pagar la tasa Sevis de USD 350 Completar el DS-160 y pagar la tarifa consular Demostrar solvencia económica Probar intención de regresar al país tras finalizar los estudios

Permite cursar estudios de tiempo completo en universidades, colegios o academias. Durante el mismo periodo, se entregaron 2.385 visas F1.

Las solicitudes para estudios, intercambios y trabajo temporal también muestran alta demanda entre los colombianos, aunque con variaciones en los requisitos y tasas de aprobación - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Visa H2B — Trabajo Temporal No Agrícola

Requisitos: contar con una oferta de empleo de un empleador estadounidense El empleador debe gestionar la certificación laboral temporal Presentar la petición ante las autoridades migratorias Completar el DS-160 y pagar la tarifa de USD 205

Está dirigida a trabajadores temporales en sectores como hotelería, jardinería, construcción o parques de diversiones. En 2025 se expidieron 1.447 visas H2B.

Visa C1/D — Tripulantes y Tránsito

Requisitos: ser miembro de tripulación de barco o aeronave comercial Completar el DS-160 Presentar documentación laboral que justifique la función Pagar la tarifa consular

Este tipo de visa permite a tripulantes ingresar o transitar por Estados Unidos en el ejercicio de sus labores. Suma 1.112 emisiones en el periodo analizado.

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Visa L1 — Transferencia dentro de una Empresa

Requisitos: ser ejecutivo, gerente o tener conocimientos especializados, haber trabajado el tiempo exigido por la normativa para la empresa en el extranjero y demostrar que ocupará un cargo elegible en EE. UU. Presentar DS-160 y pagar tarifa de USD 205.

La visa B1/B2 de turismo y negocios concentró más del 90 % de los permisos otorgados a ciudadanos colombianos durante los primeros nueve meses de 2025 - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Permite el traslado de empleados dentro de una multinacional. Entre enero y septiembre de 2025, se otorgaron 603 visas L1.

Visa L2 — Familiares de Trabajadores Transferidos

Requisitos: ser cónyuge o hijo soltero menor de 21 años de titular de visa L1. Demostrar el vínculo familiar y completar el DS-160 y pagar la tarifa consular.

En el periodo citado, se emitieron 711 visas L2 para familiares de trabajadores transferidos.

Visa H1B — Profesionales Especializados

Requisitos: contar con una oferta laboral en ocupación especializada, cumplir con el nivel académico exigido. El empleador debe presentar y obtener la aprobación de la petición ante Uscis (Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos), completar el DS-160 y pagar tarifa de USD 205.

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Está orientada a ingenieros, técnicos, profesionales de salud, finanzas o ciencias. Se concedieron 571 visas H1B.

El trámite para la visa de prometido exige demostrar la relación, cumplir requisitos legales para casarse y asistir a una entrevista consular - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Visa A — Funcionarios Diplomáticos y Oficiales

Requisitos: ser diplomático o funcionario de gobierno extranjero y demostrar que el viaje es por funciones oficiales Completar el DS-160.

Reservada para misiones diplomáticas, Estados Unidos otorgó 3.120 visas A a colombianos en 2025.

Visa K1 — Prometidos de Ciudadanos Estadounidenses

Requisitos: ciudadano estadounidense debe presentar una petición ante Uscis. Demostrar que ambos cumplen requisitos legales para casarse, presentar pruebas de relación genuina, hacer el formulario DS-160 y asistir a entrevista consular.

Permite el ingreso para contraer matrimonio en los 90 días siguientes a la entrada. Se entregaron 540 visas K1 a colombianos.

Consideraciones generales

Para todas las categorías, el pago de la tarifa no garantiza la aprobación. La tasa de rechazo de la visa B1/B2 superó el 27% en 2024. Además, desde la administración Trump, se han reforzado los controles y algunas solicitudes pueden requerir acceso a redes sociales para verificación de antecedentes.

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