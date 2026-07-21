Cual será el primer partido oficial de Luis Díaz en la temporada 2026-2027 con el Bayern Múnich: se jugará el primer título de la temporada

Luis Díaz regresará al Bayern Múnich antes de finalizar julio para sumarse a la pretemporada del campeón alemán-crédito Lisi Niesner/REUTERS

Tras su participación con la selección Colombia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, el colombiano Luis Díaz está de vacaciones previo a lo que será su segunda temporada con el Bayern Múnich, con el objetivo de sumarse a los trabajos junto al resto del grupo.

En primer lugar, el equipo de Vincent Kompany tendrá como parte de su trabajo de pretemporada una gira asiática entre el 1 y el 8 de agosto. Antes de ese viaje, el club disputará amistosos en territorio alemán para empezar a recuperar ritmo de competencia.

Ya en Asia, el conjunto de Múnich jugará ante Jeju United de Corea del Sur el 4 de agosto de 2026 y luego se medirá con Aston Villa el 7 de agosto. Esos encuentros servirán para evaluar el nivel del equipo antes del arranque oficial de la temporada.

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Luis Díaz pasó sus vacaciones en Colombia después del Mundial de 2026 con la Selección Colombia y ahora volverá a la disciplina del Bayern-crédito Fabrizio Bensch/REUTERS

El primer partido oficial y que se disputará por el inicio de la campaña será la final de la Supercopa de Alemania del 22 de agosto de 2026 ante Borussia Dortmund en el estadio Signal Iduna Park, casa del Dortmund.

El partido está programado para la 1:30 p. m. (hora de Colombia).

Por otra parte, es importante recordar que varias figuras tendrán un periodo adicional de descanso por haber disputado las fases finales del Mundial como Michael Olise y Harry Kane, semifinalistas del la Copa Mundial de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá.

Ese escenario le abre a Díaz la posibilidad de asumir un papel más visible durante la preparación.

Para el extremo colombiano, la pretemporada también aparece como una oportunidad para recuperar protagonismo desde los primeros amistosos. En el Mundial de 2026 no logró mostrar su mejor versión, y el nuevo ciclo con el club alemán comienza con la posibilidad de sumar minutos desde el inicio.

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En lo que se refiere al calendario oficial, estos serán los partidos de pretemporada que tendrá el equipo de Vincent Kompany, en el cual tendrán la gira asiática por Corea del Sur, y luego enfrentarán la Copa Audi, torneo amistoso de preparación habitual cada temporada para los “Gigantes de Baviera”, en los cuales completará cuatro juegos para lo que será su primer reto en la temporada 2026-2027.

25 de julio de 2026 - Amistoso internacional: Wehen vs. Bayern Múnich

4 de agosto de 2026 - Amistoso internacional: Jeju SK (Corea del Sur) vs. Bayern Múnich

7 de agosto de 2026 - Amistoso internacional: Bayern Múnich vs. Aston Villa (Inglaterra)

15 de agosto de 2026 - Amistoso internacional: Bayern Múnich vs. RB Leipzig (Alemania)

En lo que se refiere a su debut liguero, será el 28 de agosto de 2026 cuando reciba en el Allianz Arena al Stuttgart.

Estadísticas de Luis Díaz en la temporada 2025-2026

Luca Jaquez y Luis Díaz en la disputa de una pelota-crédito Lisi Niesner/REUTERS

Díaz acumuló un total de 51 partidos en todas las competencias (Bundesliga, Champions League, Copa de Alemania. Supercopa de Alemania) en 4.060 minutos, y marcó en 26 ocasiones durante la temporada, además de asistir para gol a sus compañeros en 22 oportunidades.

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En lo que se refiere a la Bundesliga, Lucho lleva un total de 15 goles y 17 asistencias, en 2.451 minutos. A continuación, se detallan los goles que marcó en la presente temporada 2025-2026, contando el que realizó el 16 de mayo de 2026 en la goleada por 5-1 ante Colonia, y la asistencia para gol en la final de la Copa de Alemania que el Bayern venció por 3-0 al Stuttgart en el estadio Olímpico de Berlín, el 23 de mayo de 2026.

22 de agosto de 2025 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 6-0 RB Leipzig

30 de agosto de 2025 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Augsburgo 2-3 Bayern Múnich

13 de septiembre de 2025 - Bundesliga: 76 minutos y gol en el Bayern Múnich 5-0 Hamburgo

4 de octubre de 2025 - Bundesliga: 88 minutos y doblete en el Eintracth Frankfurt 0-3 Bayern Múnich

8 de noviembre de 2025 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Unión Berlín 2-2 Bayern Múnich

29 de noviembre de 2025 - Bundesliga : 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 3-1 St. Pauli

22 de octubre de 2025 - Champions League: 81 minutos y gol en el Bayern Múnich 4-0 Club Brujas

4 de noviembre de 2025 - Champions League: 45 minutos, doblete y roja en el París Saint Germain 1-2 Bayern Múnich

29 de octubre de 2025 - Copa de Alemania: 88 minutos y gol en el Colonia 1-4 Bayern Múnich

21 de diciembre de 2025 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Heidenheim 0-4 Bayern Múnich

11 de enero de 2026 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 8-0 Wolfsburgo

31 de enero de 2026 - Bundesliga: 45 minutos y gol en el Hamburgo 2-2 Bayern Múnich

8 de febrero de 2026 - Bundesliga: 90 minutos y triplete en el Bayern Múnich 5-1 Hoffenheim

6 de marzo de 2026 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 4-1 Borussia Mönchengladbach

14 de marzo de 2026 - Bundesliga: 84 minutos y gol en el Bayer Leverkusen 1-1 Bayern Múnich

18 de marzo de 2026 - Octavos de final Vuelta - Champions League: 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 4-1 Atalanta

7 de abril de 2026 - Cuartos de final Ida - Champions League: 90 minutos y gol en el Real Madrid 1-2 Bayern Múnich

15 de abril de 2026 - Cuartos de final Vuelta - Champions League: 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 4-3 Real Madrid