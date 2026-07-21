Colombia

Silvia Tcherassi publicó un mensaje el Día de la Independencia y agradeció a Abelardo de la Espriella por su nuevo cargo honorífico

El respaldo del nuevo gobierno impulsa una agenda creativa que trasciende fronteras y articula sectores para el futuro colombiano

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La diseñadora Silvia Tcherassi reafirmó la relevancia de la moda colombiana en eventos internacionales como este - crédito Colprensa
La diseñadora Silvia Tcherassi reafirmó la relevancia de la moda colombiana en el mundo - crédito Colprensa

Silvia Tcherassi sorprendió en redes sociales por su mensaje el el Día de la Independencia a través de su cuenta oficial de Instagram, en el que la diseñadora colombiana reivindicó su papel en la proyección del diseño nacional y agradeció al presidente electo Abelardo de la Espriella por su reconocimiento como embajadora ad honorem el 17 de julio de 2026.

En su publicación en una de las jornadas más importantes del país, la famosa dijo lo siguiente: “Durante más de 25 años, me he sentido honrada de abrir puertas al diseño de mi país a nivel internacional e inspirar a una nueva generación de creadores. Siempre he visto mis éxitos como un logro de los colombianos y eso me llena todavía más de orgullo”.

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Y agregó: “Como fundadora de una empresa, reconozco que la innovación, la creatividad y el espíritu emprendedor son fundamentos claves para el crecimiento y el bienestar y en una economía global y competitiva es esencial que todos trabajemos de la mano”.

También afirmó que esa agenda será una prioridad en su nuevo papel de embajadora ad honorem y agradeció al presidente electo por el reconocimiento: “Gracias a nuestro presidente electo Abelardo de la Espriella por este reconocimiento y a todos ustedes por sus mensajes y por el cariño de siempre. Feliz día de la independencia”.

La diseñadora fue enfática en asegurar que sus logros los entiende también como un logro de los colombianos, una idea que vinculó con el orgullo de representar al país fuera de sus fronteras.

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La diseñadora aprovechó la jornada festiva para agradecer a De la Espriella por su nombramiento - crédito Silvia Tcherassi / Instagram
La diseñadora aprovechó la jornada festiva para agradecer a De la Espriella por su nombramiento - crédito Silvia Tcherassi / Instagram

El alcance de su designación como embajadora ad honorem

Cabe mencionar que Silvia Tcherassi fue designada como embajadora ad honorem de la moda, la creatividad y la identidad de Colombia. El nombramiento se anunció el 17 de julio tras un encuentro en Barranquilla y fue aceptado por la popular diseñadora, cuyo nombre resuena a nivel mundial.

Esa representación honorífica buscará fortalecer la presencia del talento creativo nacional en el exterior, pues en varias oportunidades ella ha hablado de la importancia de promover la industria del diseño colombiano y el patrimonio artesanal del país en escenarios internacionales.

La designación también contempla impulsar el trabajo de diseñadores, artesanos, confeccionistas y otros actores de la cadena creativa. A la vez, plantea a la moda como una herramienta de diplomacia cultural y como una plataforma para ampliar la visibilidad de la creatividad colombiana.

Abelardo de la Espriella designó a Silvia Tcherassi como embajadora Ad Honorem de la Moda colombiana - crédito Defensores de la Patria
Abelardo de la Espriella designó a Silvia Tcherassi como embajadora Ad Honorem de la Moda colombiana - crédito Defensores de la Patria

La trayectoria internacional detrás del reconocimiento

La elección de Tcherassi por parte de Abelardo de la Espriella se apoya en más de tres décadas de carrera y en una de las trayectorias de mayor alcance internacional de la moda colombiana, puesto que la barranquillera construyó una marca con presencia en Colombia, Estados Unidos, Europa y el Caribe.

Además, se convirtió en la primera diseñadora latinoamericana invitada oficialmente a participar en las pasarelas de Milán.

El nombramiento también se integra a la apuesta del Gobierno entrante por fortalecer la economía creativa y usar el diseño como vehículo de proyección internacional. Así, en medio del nombramiento De la Espriella destacó el potencial del país para consolidarse como potencia creativa y el papel de la diseñadora en la apertura de espacios para el talento nacional.

Silvia Tcherassi y su madre, Vera Tcherassi, con el presidente electo, Abelardo de la Espriella - crédito Defensores de la Patria
Silvia Tcherassi y su madre, Vera Tcherassi, con el presidente electo, Abelardo de la Espriella - crédito Defensores de la Patria

Cabe mencionar que el mensaje fue publicado en medio de la jornada que conmemora la Independencia de Colombia, un ciclo que comenzó el 20 de julio de 1810 con el Grito de Independencia y terminó el 7 de agosto de 1819 con la Batalla de Boyacá.

En medio de la celebración que se conmemora con un día festivo lleno de desfiles, Tcherassi no solo agradeció por el nombramiento y el reconocimiento que ha recibido durante su trayectoria internacional, sino que se destacó por confeccionar el traje que lució Ana Lucía Pineda, la futura primera dama, en el desfile en Medellín.

El traje que llevaba Ana Lucía fue realizado por Silvia Tcherassi - crédito Ana Lucía Pineda / Instagram
El traje que llevaba Ana Lucía fue realizado por Silvia Tcherassi - crédito Ana Lucía Pineda / Instagram

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